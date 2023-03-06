浸大創意產業音樂學生未畢業已入行　自設公司出歌、加入專業團隊

浸會大學於 2019/20 學年開辦全港個首個及唯一獲教資會資助的「創意產業音樂學士（榮譽）」課程，今個學年（2022/23）將有首屆畢業生，其中大部份在畢業前已經有參與業界工作。



該課程的四年級生梁小如（Anna）現已成立自己的發行公司，以「Anna Hisbbur」發行兩張實體專輯，又為Novel Friday及Jan Curious出任音樂監製。另一位四年級生王超㷧（Michael）就已經加入唱片兼演唱會製作總監陳浩然（Edward Chan）的音樂製作團隊，為陳柏宇《命盡頭》和黃妍《7月24日大道》編曲，又為姜濤《作品的說話》MV做擬聲音效。



浸會大學「創意產業音樂學士（榮譽）」課程將於今個學年誕生首批畢業生，其中大部份人未畢業已經投身業界工作。圖左起為該課程四年級生梁小如、課程主任曾奕文及四年級生王超㷧。（盧勁揚攝）

邀業界人士任講師 學生半隻腳入行

浸大創意產業音樂學士課程設有兩個專修（Concentration），分別為「流行音樂表演及創作」和「電影、電視及電子遊戲音樂創作」。學生除了修讀音樂理論、西方音樂史及音樂與媒體等必修科外，亦要修讀與自己專修相關的科目。以流行音樂表演及創作為例，就包括作曲、編曲及音樂監製等；電影、電視及電子遊戲音樂創作就有電影音樂簡介、配樂及音效設計技巧等。

課程重視實戰及業界聯繫，因此請來多名業界人士擔任講師，包括陳浩然、戴偉（Day Tai）及伍仲衡等。課程主任曾奕文解釋，學生能夠在畢業前已經入行，原因之一是他們入讀後已經接觸到行內人士，只要展示到自己的能力，就已經「半隻腳叉咗入行」。

另外，課程自設錄音室、表演場地、樂隊房及實驗室，設備更採用業界最常用的標準，讓學生可以提早適應，面對實際工作時駕輕就熟。課程更會邀請藝人到校，與學生分享經驗，至今曾請到容祖兒、林奕匡及王菀之。

課程主任曾奕文表示，音樂行業收入變化大，很多全職音樂人也透過自僱（Freelance）形式承接工作。（浸會大學提供）

音樂行業收入變化大 近年業界機會增

對音樂行業感興趣的年青人漸多，但不穩定的前景或會令他們對入行卻步。曾奕文表示，音樂行業收入變化大，即使是全職音樂人也透過自僱（Freelance）形式承接工作。他亦舉例音樂界不同工作項目的收入，例如監製一首歌曲為數萬元、參與一晚表演有數千元，「比較多Jobs嘅音樂人收入係穩定，問題唔大嘅」。

他又指現時流行音樂界機會較多，重點在學生能否把握。他解釋，現時業界已經沒有數十年前的壟斷情況，而且自設公司推出音樂的模式生存得到之餘，亦可以有很好的成績。即使是小型公司，近年亦捧紅不少藝人，更夠膽起用新人。

曾奕文亦表示，課程收生重視學生潛質。（盧勁揚攝）

收生着重潛質 報讀須交作品集及面試

學生如果有意報讀創意產業音樂學士，曾奕文亦有提供小貼士。他指課程不要求學生「本身識好多嘢」，因為學生入學後可以學到不同知識，所以創意及潛質更為重要，「希望學生有滿腦子嘅Idea（想法）」，然後學以致用。

課程亦會根據學生呈交的作品集邀請有潛質的學生面試，作品集內容視乎學生報讀的專修而有不同要求，包括自創電影背景音樂、自創歌曲或表演等。曾奕文強調，作品集及面試對收生過程同樣重要，因為他們不能只以文憑試分數決定學生是否適合修讀該科，有必要與學生面試進一步溝通。

創意產業音樂學士每年錄取15名學生，近年報名人數有上升趨勢，去年就有約300人透過JUPAS報讀該課程。

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校方提供充足創作資源 難忘藝人到校指導

創意產業音樂課程四年級生梁小如指課程會提供創作資源，例如她的其中一首作品《借夢》更完全使用學校設備製作，為她省下租借工作室的租金之餘，在製作期間亦可以取得導師建議。面對社會存在「玩音樂乞食」的想法，她直言從事音樂產業需要對自己誠實，「你OK就OK，你唔OK就唔OK」，相信入行後只要願意努力及不斷學習，三餐溫飽及有瓦遮頭應該不成問題，但能否致富仍要視乎個人能力。

該課程的另一位四年級生王超㷧就指自己在高中已經決定修讀音樂，最初考慮古典音樂，但留意到新課程較適合自己對流行音樂的興趣，因而選擇報讀。課程令他最難忘的經驗之一，就是有藝人到校指導，「例如佢嚟錄音，我哋喺對面（控制室）睇點樣執佢各方而嘅嘢，呢啲係正常情況下少啲遇到，但係又可以實踐嘅嘢」。