浸大重建｜浸大申重建善衡校園　新教學大樓11層高　料2030年落成

浸會大學去年底就善衡校園（舊校）重建方案，諮詢師生和校友，建議清拆大學會堂在內7幢建築物，以興建新教學樓。浸大近日就重建計劃向城規會申請，放寬高度限制，以新建的綜合教學大樓天台放置機房，以免機房佔去一層，減少教學用途的樓面面積，重建工程將會分兩階段進行，首階段最快2030年竣工。



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城規會的文件顯示，善衡校園將會分兩個階段重建，當中第1A階段將會拆卸大學會堂/呂明才中心、區樹洪影視中心、區樹洪平台花園、基督教教會中心、音樂室、星島樓及部分的溫仁才大樓，合共7幢樓宇，以重建成一座全新的教學綜合樓，預料有關工程將於2030年竣工。

第1B階段則清拆溫仁才大樓的餘下部份，並興建新的大學廣場（University Plaza）和附翼大廈（Annex Block），最後的第二階段則會是重建善衡校園的餘下部份。

浸大計劃重建善衡校園，已提出五改建方案進行諮詢。（資料圖片／羅君豪攝）

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擬議重建的地盤面積為70,409平方呎，將會以7.06倍地積比興建綜合教學樓，樓高樓高11層，其中一層為地庫，浸大申請放寬高度限制，以在天台放置機房，例如升降機機房、機電設備，包括冷卻塔、噴氣式風扇以及其附屬隔音屏障等，強調今次方案並不會增加擬議發展的樓面面積。項目落成後總樓面為約49.73萬平方呎。

浸大表示，若放寬高限的申請不獲通過，機房將會佔據一層的樓面面積，或者變相增加建築覆蓋率，從而導致建築體積增加，減少行人路的綠化機會，建築物之間的距離亦會相對減少。

浸大續指，大學教育資助委員會早在2020年確認重建項目，而方案將能令浸大的發展「更上一層樓，並實現其成為國際上舉足輕重的研究型博雅學府的宏願。」

翻查資料，浸大物業處去年底去信師生和校友，就五個重建方案進行諮詢，當中方案一設有大型綠化空間，及人工水景連舞台。方案二設有戶外空中花園及咖啡室，又在不同樓層設公共空間，如溫習室等。方案三以組裝合成建築法興建實驗室、辦公室等。方案四的理學院教學樓設庭院式露天平台。方案五則設有互動式學習環境及空間。最新文件未有透露五個重建設計的最終定案。