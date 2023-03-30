新一屆廚神即將誕生　立即參加「全港青年廚師中餐烹飪比賽」

想成為中菜廚神超新星，就要把握機會展示實力，只要你介乎16至40歲，具備中餐烹飪的技術、曾任職中廚或修讀相關廚藝課程，就可以參加兩年一度的「全港青年廚師中餐烹飪比賽」，與一眾青年廚神候選人進行交流切磋，提升菜餚設計的標準及提高烹飪的技巧，一同弘揚中華飲食文化。



三個比賽組別 爭奪獎項殊榮

由中華廚藝學院主辦的「全港青年廚師中餐烹飪比賽」設有三個組別，分別為「青少年組」、「公開組」及「青年刀神組」，各設金獎、銀獎及銅獎，而「青少年組」及「公開組」更另設優異獎、李錦記最佳醬料配搭獎、煤氣公司最佳專業表現獎及澳利高最佳創意獎，每位得獎者均可獲頒現金獎、獎牌及獎狀。

比賽設有三個組別，參賽者可申請單獨一項或同時參加「青年刀神組」比賽。

發揮創意 炮製色香味佳餚

「青少年組」、「公開組」的初賽及決賽均需利用指定食材，自創及烹調一款參賽作品，而決賽更會加入即場向星級評審團講解作品特色環節，考手藝考創意更考口材！今屆「青少年組」初賽主題食材為「雞蛋」，決賽食材為「帶子」；「公開組」初賽則以「素菜」為主題，決賽就以「豬內臟」（心、肝、肚、腸）一決高下。而「青年刀神組」比賽項目就是於8分鐘內「起原條鯪魚」。有興趣參賽的朋友就要把握時間報名、構思並預備參賽菜式了。

重溫上屆精彩花絮

上屆多位廚神新星順利誕生，不止為個人爭取好成績，更有助增進職業技能及推動業界水平更上一層樓！

青年組的參賽者精心擺盤，賣相亦是評分項目之一。

公開組的參賽者爭分奪秒，以指定食材炮製出自創菜式。

比賽現場氣氛緊湊，參賽者各出奇謀，火氣十足。

青年刀神組以家常食材紅蘿蔔，於極短時間內切出精美料頭花，展現非凡刀功。

評審即場試食比賽菜式並進行評分。

2023全港青年廚師中餐烹飪比賽

初賽：青少年組6月28日、公開組6月29日

青少年、公開組及青年刀神組決賽暨頒獎典禮：8月2日

報名費用：全免

下載報名表格：www.cci.edu.hk/uploads/cci/YCC%20Application-form%202023%20.pdf；或於以下地方索取

中華廚藝學院（香港薄扶林道145號職業訓練局薄扶林大樓7樓）

酒店及旅遊學院（九龍九龍灣大業街46號職業訓練局九龍灣大樓7樓；新界天水圍天河路11號6樓）

遞交報名表方法：

電郵至ycc2023@vtc.edu.hk；或親身遞交或郵寄往香港薄扶林道145 號職業訓練局薄扶林大樓7樓中華廚藝學院

信封／電郵主旨註明：「2023全港青年廚師中餐烹飪比賽」

截止日期︰即日至4月30日

比賽詳情：www.cci.edu.hk/cci/html/tc/ycc.html

（資料及相片由客戶提供）