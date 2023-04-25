約5500學生獲頒教育局獎學金　失明生立志以自身經驗激勵他人

香港特別行政區政府獎學基金與自資專上教育基金於今日（23/4）舉行獎學金頒獎典禮2023，由教育局常任秘書長李美嫦致開幕辭。兩個基金於本年度共有約5500名得獎者。

其中自資專上教育基金「展毅獎學金」的其中一名得獎者為樹仁大學輔導及心理學（榮譽）社會科學學士一年級生林嘉文。林同學自小因為早產而雙目失明，求學期間曾被人歧視，但仍努力讀書，並成功升讀大學。



教育局常任秘書長李美嫦在致辭時表示，獎學金彰顯政府發展人才的承擔和努力，政府未來會投放大量資源發展高等教育。（廖雁雄攝）

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教育局常任秘書長李美嫦在致辭時提到，是次頒獎典禮是疫情後首次舉辦的實體典禮，標誌香港的復常之路。她指獎學金目的是表揚不同方面有卓越表現的本地學生，並吸引非本地生來港就學，發長香港成教育樞紐。

香港特別行政區政府獎學基金與自資專上教育基金分別於2008年及2011年成立，兩個基金至今已經有約9.4萬位得獎者，獎學金總額約為19億9000萬。李美嫦表示，獎學金彰顯政府發展人才的承擔和努力，政府未來會投放大量資源發展高等教育。

自資專上教育基金「展毅獎學金」的其中一名得獎者為林嘉文，失明的她求學期間曾被人歧視，但仍努力讀書，並成功升讀大學。（廖雁雄攝）

就讀樹仁大學輔導及心理學（榮譽）社會科學學士的林嘉文同學是2022年中學文憑試（DSE）考生，失明的她由幼稚園至中三一直就讀心光特殊學校，其後於高中升讀主流學校。除了要適應新學校的環境外，由於在高中選修商科，她亦要學習繪製圖表，例如經濟科中的需求與供應圖，她於得獎時感謝老師提供支援。

林同學表示，會將部份獎學金用於購買學習用的儀器，另一部分則用於發展興趣，學習彈鋼琴。她計劃於未來投身輔導或社會工作，以自己的故事激勵其他人。

鄧童是中文大學內外全科學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別的畢業生，獲頒香港特別行政區政府獎學基金「卓越表現獎學金」。（廖雁雄攝）

鄧童是中文大學內外全科學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別的畢業生，獲頒香港特別行政區政府獎學基金「卓越表現獎學金」，她指自己從課程安排的活動中，得知香港有不少弱勢社群需要幫助，未來無論從事哪一個專科，都希望能夠幫助他們。

她又分享自己的學習經驗，說考DSE和讀醫都是漫長的過程，應該及早準備及適時休息，亦可以與同學組成學習小組互相提點不足。她寄語應屆DSE考生，考試時遇到不認識的題目時要保持淡定，不要受到影響。

都會大學運動及康樂管理榮譽學士三年級生陳昭歧是自資專上教育基金才藝發展獎學金的得獎者。他於中學參加興趣班後開始參加單車運動，其後加入港隊。（廖雁雄攝）

都會大學運動及康樂管理榮譽學士三年級生陳昭歧是自資專上教育基金才藝發展獎學金的得獎者。他於中學參加興趣班後開始參加單車運動，其後加入港隊。他指運動員生涯曾經遇上挫折，多次受傷，更花了不少時間康復，感謝教練一直支持。他亦計劃畢業後參與舉辦大型活動或管理運動隊伍。

來自菲律賓的科技大學工程系一年級生Tan, Shaun Tyler Tan指在香港升學有多個優點，例如令他感受到不同的生活方式、感到自由及鄰近家鄉等。（廖雁雄攝）

來自菲律賓的科技大學工程系一年級生Tan, Shaun Tyler Tan表示自己就讀高中時已經決定到海外讀書，最後選擇香港。他指在香港升學有多個優點，例如令他感受到不同的生活方式、感到自由及鄰近家鄉等。他亦鼓勵菲律賓學生如果有興趣，可以勇敢一點選擇香港。