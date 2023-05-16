Info Day｜DSE試後多間大學辦入學諮詢日 附所有地點及時間
【DSE / JUPAS】中學文憑試（DSE）即將結束，多間本地大學亦舉辦課程諮詢日，讓各位文憑生於考試結束後，更深入了解不同課程內容和收生要求，然後按需要部署聯招選科。「01教育」已經為各位學生、家長及老師整合相關資訊，供大家參考！
香港大學（港大）本科入學資訊週2023
日期：5月22至25日（星期一至四）
時間：上午9時至7時
地點：香港大學校園
網站：https://admissions.hku.hk/events/jupas-information-week-2023
中文大學（中大）課程探索日2023
日期：5月23及24日（星期二及三）
時間：上午10時至下午4時
地點：中文大學校園
網站：https://www.cuhk.edu.hk/adm/jupas/PED/
科技大學（科大）聯招Roadshow 2023
日期、時間及地點：
5月19日（星期五），下午5時：香港培正中學
5月20日（星期六），上午10時30分，聖公會林裘謀中學
5月20日（星期六），下午2時30分，循道中學
5月22日（星期一），下午5時，聖馬可中學
5月23日（星期二），下午5時，長沙灣天主教英文中學
5月23日（星期二），下午5時，聖公會基孝中學
5月24日（星期三），下午5時，寶安商會王少清中學
* 參加者需要預先在網上登記。
理工大學（理大）聯招課程諮詢日2023︰入學攻略
日期：5月20日（星期六）
時間：下午1時至下午5時
地點：理工大學校園
網站：https://www.polyu.edu.hk/conday/* 參加者需要預先在網上報名。
2023城市大學（城大）聯招課程諮詢日
日期：5月20日（星期六）
時間：上午10時至下午2時
地點：城市大學校園
網站：https://www.cityu.edu.hk/jupas_conday/* 參加者需要預先在網上報名。
浸會大學（浸大）JUPAS諮詢日
日期：5月19日（星期五）
時間：下午1時至下午5時30分
地點：網上平台
網站：https://jupasconsultation.hkbu.edu.hk/chi.html
教育大學（教大）本科課程資訊日2023
日期：5月24日（星期三）
時間：上午9時至下午5時
地點：教育大學大埔校園
網站：https://www.apply.eduhk.hk/ug/iday* 參加者需要預先在網上報名。
都會大學（都大）聯招課程諮詢日2023
日期：5月20日（星期六）
時間：下午1時至下午5時
地點：賽馬會校園（何文田忠孝街81號）及賽馬會健康護理學院（何文田常盛街1號）
網站：https://admissions.hkmu.edu.hk/tc/ug/consultation2023/* 參加者需要預先在網上報名。
JUPAS課程諮詢日是甚麼？
JUPAS課程諮詢日由不同院校於DSE考試尾聲或完結後舉辦，為應屆考生提供與課程相關的JUPAS資訊，幫助部署升學。
JUPAS申請人於何時起可以查閱獲分配修改課程選擇的個人時段？
6月28日上午9時，更多有關JPUAS的重要日期可以瀏覽此文章。
JUPAS申請人可以於何時修改課程選擇？
7月20至22日期間的個別指定時段，更多有關JUPAS改選的資料可以瀏覽此文章。
JUPAS將於何時公布正式遴選結果？
8月9日上午9時，更多有關JPUAS的重要日期可以瀏覽此文章。