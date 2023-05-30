學生貸款免息延遲還款安排再延長一年　料21萬學生受惠

去年《施政報告》提出，將現時免息延遲償還學生貸款安排再延長一年，至2025年3月1日。教育局向立法會提交文件指，預計約21萬名學生可受惠。至於財政影響方面，當局指，延遲一年收總貸款還款額及行政費約為16億3,700萬，計算損失的投資機會約為5,800萬。另外，有7,200個學生畢業後負學債，當中有300人宣布破產或申請「個人自願安排」。



去年《施政報告》提出，將現時免息延遲償還學生貸款安排再延長一年，至2025年3月1日。（資料圖片）

目前有五個為本地專上學生提供貸款的學生資助計劃，當中兩個須經入息及資產審查，另外三個則豁免審查。前者貸款年利率是1%，後者則為1.895%。所以計劃的標準還款期是15年，最多可延長兩年。申請人每年需繳交180元行政費，直至貸款及累計利息悉數清還為止。

為紓緩學生貸款還款人在疫情期間的現金流負擔，教育局自2020年4月提供四年免息延遲償還貸款，去年《施政報告》宣布再延長一年，即由2024年4月1日延至2025年3月31日，安排適用所有貸款資助計劃。

教育局指，預計約21萬名學生貸款還款人可受惠。至於財政影響方面，當局指，延遲一年收總貸款還款額及行政費約為16億3,700萬，計算損失的投資機會約為5,800萬。在延長的暫緩期內，貸款還款人毋須繳交180元的年度行政費。截至今年3月31日，約有1.5萬名學生選擇不利用首4年的延遲還款安排，佔總學生貸款還款人約8%。

7200人拖欠還款 涉2.63億

教育局文件亦顯示，截至2023年3月31日，有7200個帳戶拖欠還款，未償還本金款額2.63億，教育局已就當中的6000個案展開法律追討行動，涉款2.08億。至於在《破產條例》 下已被宣布破產或申請「個人自願安排」的個案有300個，涉款1,100萬。