「報復式旅遊」成全球疫後新常態　港缺人才旅款課程有前景

全球疫後復常，香港旅遊、酒店及會展行業快速復甦，各相關行業均求才若渴。於香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）修讀「酒店管理高級文憑」的劉婉晴（Christy）及修讀「旅遊、會展及節目管理高級文憑」的陳曉茵（Sally），透過書院實習計劃，親身感受行業復常下機遇處處，她們亦將會升讀本地大學酒店管理及款待相關的學士課程，決心在行業進一步發展。



香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院「旅遊、會展及節目管理」高級文憑學生陳曉茵Sally（左）以及「酒店管理」高級文憑學生劉婉晴Christy（右）。（陳葦慈攝）

為期6個月實習 汲取實際經驗

Christy有志投身酒店行業，升學時希望選擇具實用性並能銜接大學的課程，故報讀HPSHCC「酒店管理高級文憑」課程。Christy表示，課程涵蓋酒店不同部門的運作及管理知識，讓她更了解自己興趣所在，而在業內經驗豐富的導師不時分享工作經歷，也讓她明白到應用理論時講求靈活，需盡量協助並滿足住客的需求。

課程設有為期6個月的實習計劃，Christy有機會於本地一間五星級酒店的前台部門（Front Desk）實習。（陳葦慈攝）

課程特色之一是設有長達6個⽉的實習計劃，當中包括不少本港的著名五星級酒店，例如半島酒店、君悅酒店、四季酒店、麗思卡爾頓酒店、瑰麗酒店等，令學生更透徹了解酒店的運作。實習的時數亦獲部份大學承認，有利同學日後升讀相關課程。

Christy有機會於本地一間五星級酒店的前台部門（Front Desk）實習，她指過程中了解到前台的角色並非單純為客人安排入住或退房，而是要了解客人需求再為他們轉達至不同部門。她亦體驗到酒店款待如何令客人賓至如歸，「 即使酒店沒有提供客人所要求的服務，也要嘗試為客人提供不同替代選擇，盡力滿足客人需要。」Christy自年初開始實習，更是親身見證行業復甦，開關以來客人數量不斷增加，「見證到酒店業的發展、狀態都已經回來了，令我未來都會想繼續在這個行業發展。」

行業實踐、商業管理知識並重 助銜接學位課程

Sally個性喜歡與人交流，她看好會展業就業前景，於是報讀HPSHCC「旅遊、會展及節目管理高級文憑」課程。「即使早幾年都有疫情，但看到商務活動其實沒有停下來。」她認為行業需求一直都在，惟要懂靈活應變，例如課堂曾要求她和同學負責一個活動，但期間遇上疫情轉差，要轉至網上舉行，「實體和網上活動分別很大，我們要靈活變陣，想方法令參加者更投入，如增加音樂、主持互動等。」

Sally於活動策劃公司實習，有機會參與舉辦各類活動，包括記者招待會、廚藝比賽、有機水產節等。（陳葦慈攝）

其後她於活動策劃公司實習，有機會參與籌辦記者招待會、廚藝比賽、有機水產節等各類活動，「公司讓我擔當不同角色，如媒體接待、禮儀小姐等，這些都是大型活動所需的工作及崗位，類似經驗都有助我未來發展。」

Christy和Sally今年即將畢業，她們將會升讀香港理工大學的酒店及旅遊管理相關學士課程。她們都表示，HPSHCC課程除行業知識外，亦教授基礎會計、工商管理、市場學等，有助同學升讀本地大學多個商科課程，就業選擇亦較多元化。款待行業講求人際互動，她們在學習的同時也感受到課程師生關係密切，面臨升學或就業抉擇時，導師們會給予同學不同建議或啟發，亦會聯繫不同行業機構以安排同學與業界互動，爭取實習等機會。

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院首席講師連卓琪博士Eliver（中）表示，由年初開關至今，可看到旅客數字急速增長，形容行業反彈速度非常快，行業前景向好。（陳葦慈攝）

課程涵蓋行業專門知識 培訓未來管理人才

書院首席講師連卓琪博士（Eliver）表示，年初開關至今旅客數字急速增長，她形容行業反彈速度非常快，前景向好，解決人手需求正是當務之急，近期不少業內人士向她反映請人很困難，更請她推薦人才，可見現時行業環境對年輕人來說是機會處處，晉升速度也較快，「僱主或更願意聘請剛畢業同學做一些比較高的職位，或者是初級管理層的職位。」

Eliver表示，酒店管理是一門高深學問，當中涉及多個範疇，小至房間定價，大至物業投資組合、專營權、營運策略等，通通都是非常專門的知識。活動策劃亦如是，例如舉辦一場國際會議，要懂得如何邀請國際代表來參與，學會怎樣去找贊助，因此課程著重教授行業專門知識，以培訓同學成為管理人才。她又舉例指，疫情推動業界增加免觸式科技、線上下活動等應用，課程設計上亦會因應這些行業發展加入新元素。

Eliver表⽰，課程注重實踐，包括為同學提供3⾄6個⽉的實習項⽬，以及於美酒佳餚巡禮、國際七⼈欖球賽等⼤型活動進行體驗學習等機會。（陳葦慈攝）

課程亦特別注重實踐，包括為同學提供3至6個月的實習項目，以及於⼤型活動如美酒佳餚巡禮、國際七人欖球賽等進行體驗學習，亦會定期舉辦本地及海外考察團，包括到訪新加坡、雲南等地參觀會議展覽設施和文化遺產景點。書院內亦特設酒店管理培訓中心，內設模擬酒店客房、酒店款待處、酒店餐飲設施等，以加強同學實際的工作體驗。

同學曾參加課程舉辦的雲南遊學團。（香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院提供）

課程安排同學參加於伊利沙伯體育館舉行的舞台匯演進行實習。（香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院提供）

另外，書院同時開辦「旅遊及酒店管理高級文憑」課程，廣泛涵蓋旅遊及款待相關行業知識，適合有意於多行業發展的同學。

「酒店管理」、「旅遊、會展及節目管理」、「旅遊及酒店管理」高級文憑著重培訓旅遊及款待業未來管理人才。學生修畢兩年課程，可銜接本地大學相關學⼠學位課程，包括香港理工大學酒店業管理（榮譽）理學士 / 旅遊業管理（榮譽）理學士，入讀四年制課程的三年級，亦可升讀不同海外大學，例如瑞士理諾士國際酒店管理學院（Les Roches）、瑞士格里昂高等教育學院（Glion Institute of Higher Education）及瑞士酒店管理大學（Swiss Hotel Management School）的相關課程。

2023/24學年入讀「酒店管理」、「旅遊、會展及節目管理」、「旅遊及酒店管理」高級文憑的本地學生，更可獲教育局「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」最高港幣22,480元的資助。扣除資助後的每年學費為港幣37,240元。

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