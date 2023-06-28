QS世界大學排名　5間大學排名齊跌　科大跌出前50名

國際高等教育研究機構QS公布最新全球大學排名，今次加入可持續性、就業情況和國際研究網絡3項新指標，量度大學的排名。根據最新排名，本港7間大學上榜，當中5間排名齊跌，跌幅最多是科大，跌20位排第60位。全況排名最高是香港大學，列第26位，較上一年排名跌5位，而中文大學則位列第47位，較去年跌9位。



▼QS世界大學排名——本港大學名次（由低至高）▼



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今屆有近1500間院校、來自104個地區參與QS世界大學排名榜。今年評分指標有9項，當中3項屬新指標，包括可持續性 （5%）、就業情況（5%）和國際研究網絡（5%）。

根據QS最新的大學排名榜，美國麻省理工學院排名第一，英國劍橋大學保持第二名，第三位是英國牛津大學。麻省理工學院及劍橋大學的排名均與去年一樣。至於大中華地區，北京大學和清華大學分別排名第17和25，排名亦較去年下跌。

本港有5間大學排名在一百之內，港大排名是全港最高，與新加坡南洋理工大學並列第26位，但港大的排名較去年跌5位。中大排第47，較去年跌9位。科大就排第60位，較去年大跌20位。理大排名不變，排第65位，城大的排名就由去年的第54位，跌至第70位。

本港院校三新指標表現遜色 「國際研究網絡」7間排名300位外

綜合本港院校在三個新指標表現，大部分表現未如理想。其中7間大學在「國際研究網絡」指標中，排名300位以外。「就業情況」指標方面，港大排第14位，中大排第53位；至於「可持續性」指標，港大排第32位，理大則排73位，其餘於兩項指標跌出100位以外。

QS回覆《香港01》查詢時，估計由於評分準則改變，影響本港院校排名。例如本港院校今年「學術聲譽」指標範疇表現提升，但該項指標佔比由40%減至30%；「師生比例」亦表現理想，但該指標佔比亦由20%減至10%。QS認為，各大學排名時有升跌，香港排名跌幅仍屬預計幅度之內。

科大在QS世界大學排名榜位列第60位，急跌20位。（資料圖片）

中大：疫情有礙全球非本地學生流動、國際教師招聘

科大回覆稱，排名升跌受不同因素影響，大學會以此作為參考，了解自己及其他大學的表現，從而掌握需要改善的地方。港大指，一直在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更進一步提升港大在國際間的聲譽。

中大認為，今次排名再次印證中大在研究和教育的國際領先地位。全球高等教育界仍在新冠疫情中恢復，非本地學生流動和國際教師招聘等一系列因素均受影響。中大指，面對著非本地學生需求的強勁復蘇，現正加大力度從世界各地招攬優秀學者。

城大新任校長梅彥昌認為，推動創新、啟發和互動性的教育和科研，才能夠帶領師生迎合全球發展趨勢，成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會、國家和世界作出貢獻。

浸大指，一向留意大學排名指標，作為持續提升教研水平方面工作的其中一項參考。理大指，會不斷求進，並繼續發揮理大的優勢，為香港、國家及世界作出貢獻。