教大校長李子建：課程改革加強師德培訓　專業操守成實習評分項目

現時社會對教師有極高期望，而教育局早前亦推出《教師專業操守指引》，明確規範教師校內和校外行為。新上任的教育大學校長李子建明言，社會對教師操守有很高要求，準教師必需有心理準備，日後無論在校內校外均必須謹言慎行。為此教大將於24/25學年起改革教育課程加強師德培訓，措施包括將要求學生首次實習前修讀操守指引課程、邀請實習學校為學生評分等，校方正研究學生實習期間專業操守不達標的處理方法，不排除於學生成績表上列明，或影響學生日後尋找教席。



另外，談及國家安全教育時，李子建表示教大將設立「國家安全與法律教育中心」，負責發展校內國家安全教育課程，以及作為不同範疇專家的交流平台。



教大新校長李子建談發展大計 設學院盼教師「一專多能」勿忘初心

李子建表示，明白社會人士對教師有很高要求，教育局亦會把關，包括要求學校新聘任教師需通過《基本法及香港國安法》測試以及審批教師註冊，而教大作為本港主要師訓機構，有責任讓學生在成為教師前清楚明白教師專業應有的操守，因此未來將加強師德教育。

教大新校長李子建。（夏家朗攝）

教大改革教育課程 實習前必須學習教師操守

教大將於24/25學年起改革課程，讓準教師全面掌握教育局《教師專業操守指引》，日後將規定所有修讀教育課程學生於首次實習前修讀與教師操守有關的課程，確保他們對指引中8 項專業操守有基本認知，了解各種「應做」和「不應做」的事情，同時透過個案研討了解教師應有的行為才進行實習。另外學生亦須於大四時深入研究與教師專業操守相關的議題，並就實習經驗進行反思。

李子建特別指出，教師在校內面對的情境往往不是非黑即白，因此課程著重與學生討論不同情境的處理方法，特別學生日後面對兩難時應如何自處。另外，由於教育課程畢業生多數會返回學校執教，因此教大將邀請實習學校的校長及教師就實習學生的專業操守評分。

教大新校長李子建。（夏家朗攝）

專業操守成實習評分項目 不達標或影響日後尋找教席

被問及學生若在教師專業操守評分不達標會如何處理時，李子建強調教大會盡力令學生明白和符合專業操守，校方正研究相關處理機制，例如可能在學生成績上表標明實習操守不達標，相信學生不會因此而無法畢業，但預料會影響他們日後尋找教席，提醒一眾準教師，要有心理準備教師是終身職業，因此他們需要接受比較嚴格的專業訓練。

現時《操守指引》同時規範教師在校外的言行舉止，強調教師需奉公守法、並須注意在社交媒體上的言論等。對此李子建寄語一眾準教師必須認清社會期望教師無論校內、校外都要能夠符合到比較高的道德要求，「你要比較要謹言慎行，我只能說四個字」。

另外，教大早前與內地曲阜師範大學共同設立「香港教育大學—曲阜師範大學師德教育基地」，邀請師德學者交流，讓兩地教師有機會就師德教育這個課題進行個案分析。同時兩所大學計畫舉辦名為「教師鼻祖故里行」的師德教育體驗營，讓香港準教師考察中華傳統文化、探討師德教育經驗。

教大與曲阜師範大學簽署合作備忘設「師德教育基地」。（教大提供）

設國家安全與法律教育中心 發展校內國安教育

國家安全教育方面，現時政府要求本地八間資助大學落實國家安全教育，另教育局要求新聘任教師需通過《基本法及香港國安法》測試。李子建表示，教大將成立「國家安全與法律教育中心」，由前城市大學法律學院副院長顧敏康出任中心主任，日後負責發展教大國家安全教育課程。由於國家安全涵蓋不同範疇，國安中心將作為平台，讓不同範疇的專家交流，以及對外聯繫舉辦不同活動、研討會。