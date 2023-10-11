護士課程2024｜登記/註冊護士分別　比較20個課程學費/資助/要求

護士課程於近年成為不少學生的升學目標。現時香港多間院校均有開辦登記護士課程及註冊護士課程，培養註冊護士及登記護士。香港的護理學系最低入學要求是幾多？哪些院校有提供護士課程？香港有哪些護士學校？修畢護理課程之後的出路及晉升階梯又如何？護士課程能否兼讀？「01教育」已經於本文整合所有相關資訊！



香港護士的種類及起薪點

香港護士分為註冊護士（Registered Nurse）及登記護士（Enrolled Nurse），註冊護士可以分為普通科、精神科、弱智人士科及病童科，登記護士可以分為普通科和精神科。護士培訓課程必須由經香港護士管理局評審認證，註冊護士必須完成至少4年全日制課程；登記護士則要完成至少2年全日制課程。

參考相關資料，現時註冊護士（普通科）的起薪點為$34,060元，最高可達$54,805元，登記護士（普通科）的起薪點為$21,500元，最高可達$45,640元。

入讀護士課程的最低要求

香港護士管理局規定以文憑試成績入讀註冊護士課程的最低要求是中文及英文科達第3級，至於數學、通識及一科甲類選修科是第2級，登記護士則是5科達第2級，包括中英數。

註冊護士課程列表

登記護士課程列表

護士課程內容及實習時數

香港護士擁有多個核心才能範疇，其中註冊護士（普通科）包括 1) 專業、合法及合乎倫理的護理實務、2) 健康促進及健康教育、3) 管理及領導能力、4) 研究 及 5) 個人效能及專業發展。登記護士（普通科）則包括 1) 專業、合法及合乎倫理的護理實務、2) 提供護理服務、3) 個人及專業才能 及 4) 團隊精神。

香港護士課程設有不同主題，包括 1) 生物醫學科學、2) 護理理論和實踐、3) 臨床技能、4) 老年護理、5) 專科護理、6) 耐力和應對、7) 倫理和法律 及 8) 健康教育和促進。

實習時數方面，香港護士管理局要求每位註冊護士學生（普通科或精神科）最少完成1400小時的臨床實習，從而獲得不同範疇的臨床經驗；每位登記護士學生（普通科或精神科）最少完成1600小時的臨床實習。內容方面，以普通科為例，院校會安排老師或臨床老師，指導或監督學生到各科實習，包括內科、外科、兒科、婦產科及急症室等。

護士的職涯發展及進修途徑

護士畢業生出路眾多，可以於不同機構就業，包括醫院、診所、護理院、家庭護理機構、學校、政府機構等。另外，護士亦可以於各種專業領域工作，例如婦產科、兒科、心臟科、外科等。

晉升階梯方面，如想成為資深護師，以至是顧問護師，繼續於醫療機構內工作，可以修讀相關碩士學位。如護士有興趣從事研究或到學院教書，就需要進修至博士學位。不少護士都有透過進修或取得其他資格，以擔任臨床教育者、管理人員、臨床專家等職位。

常見問題

附表一：註冊護士課程列表

• 香港大學：每年學費42,100元、修業年期5年

• 香港中文大學：每年學費42,100元、修業年期5年

• 香港理工大學（普通科及精神科）：每年學費42,100元、修業年期5年

• 香港都會大學（普通科及精神科）：每年學費原價131,730元、資助79,770元、實收學費51,960元、修業年期5年

• 明愛專上學院：護理學榮譽學士︰每年學費原價119,090元、資助79,770元、實收學費39,320元、修業年期5年｜護理學榮譽學士（應用學位學額）（參考2023/24學年）︰每年學費133,560元、資助78,280元、實收學費55,280元、修業年期不少於5年

• 東華學院：每年學費原價125,940元、資助79,770元、實收學費46,170元、修業年期5年

• 香港浸會大學持續教育學院：每年學費原價97,800元、整個求學階段一筆過資助最多25,000元、實收學費92,800元、修業年期5年（參考2023/24學年）

• 明愛醫院普通科護士學校：每年學費35,920元、修業年期4年（參考2023/24學年）

• 伊利沙伯醫院普通科護士學校：每年學費35,920元、修業年期4年（參考2023/24學年）• 屯門醫院普通科護士學校：每年學費35,920元、修業年期4年（參考2023/24學年）

附表二：登記護士課程列表

• 香港都會大學 - 高級文憑（普通科及精神科）：每年學費102,464元、資助39,140元、實收學費63,324元、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 明愛專上學院：每年學費原價99,100元、資助39,140元、實收學費59,960元、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 東華學院 - 高級文憑：每年學費103,440元（達到一定的學業和工作要求即可獲全數資助）、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 香港三育書院：每年學費92,700元（可申助各項獎學金）、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 養和醫院護士學校：修業年期2年

• 聖德肋撒醫院護士學校：每年學費66,150元、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 仁安醫院護士訓練學校：每年學費69,000元、修業年期2年（參考2023/24學年）

• 香港大學專業進修學院：每年學費73,000元、修業年期3年（參考2023/24學年）

• 葛量洪醫院護士學校：全期學費獲醫管局全數資助、修業年期2年