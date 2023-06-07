JUPAS｜醫科護理學收生分數　藥劑物理治療放射化驗升讀要求一覽

【DSE 2023放榜／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學】DSE放榜後，考生可在7月20日至7月22日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理Jupas各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【醫療/醫護篇】醫學、中醫、牙醫、護理、藥劑、言語治療、物理治療、職業治療、放射治療、醫學工程、公共衞生、獸醫等



1. 內外全科醫學士/中醫收生分數

香港大學（港大）提供課程包括：內外全科醫學士、中醫全科學士。

中文大學（中大）提供課程包括：內外全科醫學士課程、內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別、中醫學。

浸會大學（浸大）提供課程包括：中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)、中藥學學士(榮譽)。

2. 護理學收生分數

港大提供課程包括：護理學學士菁英領袖培育專修組別、護理學學士。

中大提供課程包括：護理學。

理工大學（理大）課程包括：護理學(榮譽)理學士組合課程 - 精神健康護理學(榮譽)理學士、護理學(榮譽)理學士組合課程 - 護理學(榮譽)理學士。

3. 專職醫療（藥劑/言語治療/物理治療/職業治療等）收生分數

港大提供課程包括：理學士(言語及語言病理學)、藥劑學學士。

中大提供課程包括：藥劑學。

理大課程包括：語言科學、翻譯學及言語治療(榮譽)文學士/理學士組合課程、職業治療學(榮譽)理學士、眼科視光學(榮譽)理學士組合課程、物理治療學(榮譽)理學士、放射學(榮譽)理學士。

4. 其他醫療相關科目（牙醫/獸醫/醫學工程/化驗等）收生分數

港大提供課程包括：牙醫學士、工學學士(生物醫學工程)、文理學士(環球衞生及發展)、生物醫學學士。

中大提供課程包括：生物醫學工程學、公共衞生、生物醫學、生物科技、創業與醫療管理。

城市大學（城大）提供課程包括：工學士(生物醫學工程)、獸醫學學士、理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)。

理大提供課程包括：生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程、醫療化驗科學(榮譽)理學士。

浸大提供課程包括：創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)。

都會大學（都大）提供課程包括：生物醫學與生物科技榮譽理學士。

（港大醫學院網站圖片）

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，例如理工大學不少學科會將DSE語文科分數加權乘10倍，而不同學科均有不同加權標準。