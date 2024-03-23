騰訊吸金業務大洗牌　遊戲收入僅排第二　郭思治爆金句預言後市

騰訊（0700）本周業績穩著陸，全年經調整利潤增36%至1576.9億元人幣。最為振奮的是，公司出手闊綽增派42%股息，兼宣佈將在未來一年斥資逾千億港元加倍回購。這意味著，騰訊今年將每日斥至少8.3億元回購，足以對沖南非大股東當前的減持速度，結合回購派息，股息率約5厘。



然而細看財報，騰訊盈利格局大變，採「多輪驅動」方式，增加業務多元性。當中集團過往主打的遊戲業務貢獻開始減少，只佔公司總收入29.5%，被金融科技業務收入追過。光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，騰訊業務穩健，今年可期350元目標價，宜在290元以下吸納；香港股票分析師協會副主席郭思治則對集團前景較為悲觀，並以「有波幅，無增幅；有反彈，無大升」作總結。



騰訊總裁劉熾平。（資料圖片）

回購派息約5厘回報 可抵當下大股東沽貨速度

一家公司能多少真金白銀「袋袋平安」，無疑是每名小股東關注重點。騰訊今次每股派息3.4元，以本周收市價288.8元計，股息率約有1.2厘，若結合宣布的「千億回購」，股息率則逾5厘。

而自騰訊本周中稱要啟動「千億回購」後，周五已坐言起行，回購349萬股，每股回購價為282.8至290.2元，涉資10億元。而集團過往亦有舖「回購癮」，去年在124個交易日都有回購動作，被市場冠以「回購王」之稱。而粗略計算，若騰訊要完成「千億回購」目㮒，撇除業績「靜默期」等限制，集團每天更至少斥資8.3億元密密回購。

騰訊一邊廂加強力度回購托股價，另一邊廂南非大股東，減持卻未停。以放榜日（20日）計，南非大股東Naspers旗下Prosus持有騰訊23.3億股，市值860億美元。而港交所最新一次披露為去年12月，當時Prosus持股24.99%，共有23.77億股。這就意味著，近3個月以來，公司再減持了0.47億股，持股比例約降至24.7%。以近期均價285元計，約套現134億元。不過，由於現時騰訊新回購計劃力度比Naspers減持更大，若減持速度不變，兩者足以對沖。

Prosus現持騰訊23.3億股，價值860億美元。（官網截圖）

騰訊遊戲貢獻減少 勁敵網易收入增

先有大股東持續減持看淡，後看騰訊最「殺食」的遊戲業務，表現亦平平。上季集團本土市場收入更跌3%，至270億元，全年只錄得2%的增長，步幅緩緩。遊戲業務不振，外界有聲音歸咎於內地官方監管力度加強，不利公司業務前景。不過，對比同為遊戲股網易（9999），網易第四季遊戲及相關淨收入卻錄得209億元，按年增幅達9.6%。

難怪在今次業績會中，騰訊總裁劉熾平亦坦白指，官方監管其實相當正面，今年更一口氣發放超過100個遊戲版號，若計單次審批，屬歷來最多，故新例並不會影響公司業務。

如此一來，主打的遊戲業務失色，還需向內尋因。當中，財報就提及，原因在於王牌遊戲《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少。劉熾平解釋，遊戲本身用戶群體並無問題，日活用戶數（DAU）亦不受影響，只是商業波動性大。言下之意，是市場上競爭對手湧現，「守江山」不易。

金融創收勝遊戲 視頻號推廣告收入超預期

不過回歸公司盈利格局，騰訊其實亦早有預備，由過往僅押注遊戲業務，改為「多輪驅動」。當中，遊戲收入1799億元，目前只佔公司總收入29.5%，而「金融科技及企業服務」分部創收反高達33%，成公司「聚寶盆」。另外，人行近日批准，增加該分部下財付通平台的註冊資本，令財付通已成為內地註冊資本中，最高的一個非銀行支付機構，利好公司發展。而此前，海外信用卡可綁定微信支付，也是該分部的一大突破。

而日前。公司主席馬化騰就明言，微信已成「老樹」，需讓其發新芽「轉型」。事實上，微信作為內地「全民性」社交軟件，可孵化利潤仍然巨大。公司指，微信視頻號總用戶使用時長翻倍，微信小遊戲的總流水增長也超過50%，而上季廣告收入按年升21%，超預期維持高增速， 就源自對微信視頻號的廣告需求。

投資虧損錄60.9億人幣

但不可忽視的是，公司去年投資虧損淨額達60.9億元，與2022年大賺1162.9億元相比，絕對相差甚遠。這也導致了權益持有人應佔盈利只錄得270.3億元，按年大跌75%。不過其中一部分原因是，2022年公司以派息方式減持美團（3690），導致基數更高。而翻查持股，集團目前仍持有快手（1024）、B站（9626）等諸多公司，未見減持動作。

伍禮賢料年內可衝350元 郭思治點297元阻力位

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，大市普遍低迷，騰訊去年投資收益不樂觀，有情可原。但他認為，無論是投資收益受損，或是大股東減持等負面消息影響，騰訊體量龐大、業務穩健，故無需過份擔心。公司中短期可上望320元的目標價，今年內股價或有機會重回350元以上。對於未有持貨的小股東，伍禮賢則認為，300元以下均有中長期的投資價值，可在280至290元的區間吸納。

伍禮賢表示，騰訊今年內股價或有機會重回350元以上。（資料圖片）

惟香港股票分析師協會副主席郭思治就稍悲觀，他認為騰訊今次成績單，業績增速已然顯著放緩，只可以用「平平穩穩」來形容。因此他料297元為阻力位，公司股價大概率會在270至290元波動，較難突破300元大關，他用一句話總結即為：「有波幅，無增幅；有反彈，無大升」。