湛江學師港大生開茶飲店　日賣萬杯手打檸檬茶　用秘技「刷」商機

「忽如一夜春風來」，各式各樣的內地餐飲品牌在通關後迅速「入侵」香港，本地茶飲業格局轉眼間改變。以茶飲為例，台式珍珠奶茶店作「舊雨」，來自內地的手打檸檬茶屹然成為「新知」，攻陷半壁江山。



「林香檸」就是手打檸檬茶品牌的佼佼者，去年6月首插旗旺角，隨後短短9個月已增設至10間分店，算得上是每個月開一間，店鋪位置遍佈港九，街頭、商場均能見到它。究竟手打檸檬茶有何魅力？《香港01》訪問「林香檸」（香港）老闆，他透露高峰期一間分店一日能售出1,600杯手打檸檬茶，製作秘訣竟然是用牙刷。



「林香檸」是手打檸檬茶品牌的佼佼者，短短9個月已增設至10間分店。（圖左為黃浩賢，圖右為李泓森。盧翊銘攝）

相信大家對檸檬茶並不陌生，顧名思義就是檸檬加茶，無論是茶餐廳，還是西餐廳；無論是冬天，還是夏天，一杯凍檸茶總不會缺席，幾乎每個香港人都飲過。那麼手打檸檬茶除了更加用力「篤」檸檬外，還有何特別之處，造就一股熱潮？

香水檸檬果皮 手打逼出香氣

以往的檸檬茶採用的是黃檸檬，手打檸檬茶則採用香水檸檬，果皮較黃檸檬厚，味道清甜，沒有苦澀味。手打檸檬茶的關鍵也呼之欲出，「林香檸」（香港）老闆之一的李泓森表示，精髓正正就是香水檸檬的果皮，「我哋唔係依靠檸檬汁，相反會將過多嘅檸檬汁倒去，淨係用檸檬皮令到杯茶好飲。」

他指，首先要用牙刷洗刷檸檬，將果皮的香氣散發出來，一杯手打檸檬茶採用一個檸檬，切頭切尾後每一杯大約是100克的檸檬片，「放入樽後，再手打逼出果皮香氣」，之後將過多的檸檬汁倒出再加入定量的茶及果糖，一杯香甜的手打檸檬茶由此製成。

與普通港式檸茶不同，手打檸檬茶更千變萬化，李泓森稱，香水檸檬可以搭配紅茶、白桃烏龍茶、泰式綠茶等，「高峰期一間分店一日能賣出1,600杯，而家淡季，平均每間舖一日賣出800至1,000杯。」

瞄準通關後「真空期」 親赴湛江學師

然而，手打檸檬茶的獨特香氣，也令一些網民質疑是由香精造成。對此，李泓森略帶氣憤地稱：「如果你係我舖頭發現香精或者其他化學嘢，我全部執哂佢！」如此「肉緊」，實在情有可原，皆因「林香檸」（香港）是由李泓森和另外兩位合夥人彭梓進、黃浩賢一手一腳「湊大」。

在進軍茶飲業之前，李泓森本身已是餐飲集團JW concept的創辦人之一及CEO，他在香港大學畢業後任職空中服務員，因此有機會去世界各地不同的餐廳品嘗美食，自此愛上了餐飲行業，並開設了咖啡店，現時主理旗下10個品牌，包括山旮旯、捌捌陸等，但經歷過去的數年疫情，生意受到影響，「呢幾年down（下滑）得好緊要，越多瓣，輸得越多」，幸好在疫情過後，他發現了手打檸檬茶的商機，再次創業。

在進軍茶飲業之前，李泓森本身已是餐飲集團JW concept的創辦人之一及CEO。（盧翊銘攝）

李泓森指，在去年通關後，香港餐飲業出現一段時間的「真空期」，「當時冇咁多大陸品牌，疫情幾年大陸有好多﹙新﹚嘢，未係香港出現，手打檸檬茶就係其中一樣，咁啱彭梓進認識林香檸創辦人——一位檸檬莊園嘅老闆」。

於是當時李泓森一行人親自前往廣東省湛江市「林香檸」總部學師，黃浩賢更在當地的「林香檸」店鋪工作一周，最後與「林香檸」創辦人簽下香港的自主、獨家代理權，並取得香水檸檬的貨源，「佢創立林香檸都係想推廣香水檸檬，冇咁注重﹙茶飲﹚品牌本身。」

重新包裝迎本地市場 9個月開十間鋪

自主、獨家代理權意味著李泓森可以將「林香檸」重新包裝、改良，以迎合本地市場，他們為「林香檸」設計了新Logo「林香仔」以及一系列相關產品，包括T恤、保冷保溫杯等，並將部分產品本土化，例如農曆新年期間推出了用砂糖桔製成的茶飲「大吉檸」。

李泓森表示「林香檸」今年計劃增至18間店舖。（盧翊銘攝）

經過李泓森三人的努力，漸漸地，「林香檸」由一間變十間，李泓森表示今年計劃增至18間店舖，他坦言「林香檸」的成功出乎意料，「冇諗過（開店）速度咁快，生意會咁好！」

的確，若以「林香檸」店內最受歡迎、價錢最低，28元一杯的招牌手打檸檬茶計算，倘一日一間店鋪賣出1,000杯，即是目前「林香檸」10間分店單日可獲得近30萬元的收入，一個月收入或近1,000萬元。

避惡性競爭 進駐商場有講究

不過，俗話說「瘦田無人耕，耕開有人爭」 ，手打檸檬茶店很快就開到成行成市，同類型的茶飲店越來越多，「林香檸」或多或少受到影響，李泓森表示習以為常，「香港做飲食業要習慣競爭， 除咗李嘉誠，冇一個人可以做到寡頭壟斷。」

面對競爭，「林香檸」選擇進駐商場，包括尖沙咀K11購物藝術館、葵芳新都會廣場、啟德AIRSIDE等，但要進駐商場亦非易事，李泓森指出，商場較注重品牌形象，「唔係俾得多租金就入到，要有裝修」，故「林香檸」不同的分店會採用各式各樣的裝修風格，務求突出品牌，例如中環店採取中西結合的元素裝修，啟德AIRSIDE店則是以不鏽鋼為主。

「林香檸」不同的分店會採用各式各樣的裝修風格。（「林香檸」提供）

茶飲店本少利大？ 「濕碎」嘢有排計

如此看來，單是品牌設計、裝修就要花不少心機和成本，李泓森指出，茶飲店開支雖然較餐廳少，但成本並不低，並不建議年輕人以玩票性質進場，「好多後生以為幾十萬就做到，不如唔好開。」

他解釋道：「舖租有啲要四上一按，即4個月租金和1個月按金，假設旺角舖月租10萬元 ，一開波冇咗50萬元！ 」再加上裝修、水電煤等費用，開一間可能要投入約100萬元，「好多人唔知，原來水務處裝個錶要交幾萬元按金，仲有好多『濕碎』嘢，例如下單10萬隻杯， 成本價當一蚊一隻，已經10萬元，仲未計防漏紙、杯蓋呢啲。」

市面上不少茶飲店經營周期短暫，除了與熱潮褪去有關，恐怕也離不開店主倉促開店。李泓森感歎，「天仁茗茶做咗12年， 因為佢係上市公司，但坊間好多小店都係兩、三年貨仔」，他希望可以延長「林香檸」（香港）的生命周期，做到細水長流，「令到檸檬茶好似咖啡咁，人人都可以係街好Chill（放鬆）咁飲。」