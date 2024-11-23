順豐下周掛牌　傳超購79倍藏搵快錢良機？　追揸沽要睇呢個指標

港股近日隨天氣轉寒，同顯淡靜。不過內地物流龍頭順豐（新上市：6936）周內密鑼緊鼓招股，助力IPO市場，或可為後市再添一抹亮色。港股價平過A股兩成，鄭家純等本地「大孖沙」作為基石投資者力挺......順豐首掛表現，無疑成為下周的一大看點，專家分析就指，今次暗盤表現將非常關鍵，當中更有一大指標，可成散戶套利離場的關鍵信號。



港股平A股約兩成 惟AH價差區間擴難定論

順豐作為首隻「A+H」上市的物流公司，招股價介乎32.3至36.3元，計劃集資最多61.7億元。昨日市傳消息，將以範圍中位數34.3元定價，相當於集資規模為58.3億元，成為今年集資額第二大新股，公開發售超額認購79倍。每手200股，相當於入場費7333.2元。雖未算平，對比A股收市價41.2元人民幣計算，香港發行價較A股折讓18%至27%，已算「促銷價」。

值得留意的是，同一間公司，在港股市場入手可平兩成，看似吸引，但散戶卻並沒有同業公司數據可以直接對比。而若以所有「A+H」兩地上市公司數據作參考，A股若在H股上市，基本上沒有任何一間，折讓低於10%；折讓介乎10至20%，其實也僅只得8間；其他百餘間公司，折讓幅度均超過20%。

而兩地市場價差最少的，屬今年港股IPO集資王美的集團（0300），H股較A股平10.4%；而差最多的汽車零件股浙江世寶（1057），折讓可高達77.7%。而哪怕是同一板塊中，例如同作為內銀股，招商銀行（3968）只折讓10.8%；而中國銀行（3988）則高達31.9%，足見AH價差區間甚廣。

故而在兩地同上市的公司中，H股價格平過A股兩成，未算稀奇事，在無同業的對比下，僅靠招股價的折讓，判斷順豐是否「抵買」，其實難有定論。

順豐招股價介乎32.3至36.3元，計劃集資最多61.7億元，每手200股，相當於入場費7333.2元。（資料圖片）

順豐港股市盈率 約介乎15.3至17.3倍

故而回歸傳統的市盈率估值方法，沙盤推演，則可用招股價的上下限，分別粗略估算公司市盈率的浮動區間。

招股書披露，截至今年上半年，順豐股東應佔溢利按年增長3.6%至48.1億元人幣，以此推算全年，並結合中港兩地的總發行股數，則相當於順豐港股的市盈率（PE），介乎15.3至17.3倍（匯率1港元兌0.93元人幣）。

若以此與近似規模、同樣年營收破千億的龍頭物流上市公司，京東物流（2618）作比較，京東物流市盈率約為18.9倍，故此，其實順豐估值處於正常範圍。

「純官」鄭家純家族旗下Wind Sabre，斥資2000萬美元參與投資。（資料圖片）

鄭家純家族斥1.6億元撐場 信置、小米均有份

順豐今次最為人稱道的，應屬引入的基石投資者，假設未行使超額配股權，以發售價區間中位數計，則佔發售股份的比率約為27.3%，並設6個月禁售期。而10名基石投資者，就可謂星光熠熠。

當中，有本地「大孖沙」深潛兩年以來，再度落場力撐IPO。新世界（0017）主席「純官」鄭家純家族旗下Wind Sabre，斥資2000萬美元（折合約1.56億港元）參與投資；而信置（0083）全資擁有的惠漢就，更泵水達2500萬美元（1.95億港元）。

除了港資力撐，中外資金同樣慧眼識商機。年內小米（1810）旗下Green Better認購金額亦有1.56億港元。此外，中國太保 （2601）、橡樹資本Oaktree、Morgan Stanley International同有份認購。

李慧芬認為，若順豐暗盤漲幅超過兩成，上市當日動力恐就不足，短線投資者可及時離場。（資料圖片）

若暗盤漲幅超兩成 首掛動力恐不足

華贏東方證券研究部董事李慧芬就表示，後市追渣沽如何部署，暗盤表現將非常關鍵。對於短線抽新股，以及押注首掛表現的投資者，她認為，如若暗盤漲幅低於20%，可再期望有升勢，可選擇繼續持貨甚至買入。但而若暗盤過強，上市當日動力恐就不足，短線投資者可及時離場。

她分析，12月尚有美國減息以及年底歐美假期等因素，料港股大市波動性仍存，需待明年1月20日美國候任總統特朗普正式上台，方有定論。李慧芬也表示，相信特朗普2.0不會再似上一任期針對中國，因今次無需保住連任，只需「實際地搵錢」。

因此，就中長線投資而言，其認為順豐的品牌效應足以吸引投資者，且該行業週期性波動較小，並不存在所謂淡季旺季，即使對手阿里（9988）旗下菜鳥虎視眈眈，不過兩者交鋒多在零售層面，若論公司之間寄送，包括跨境寄回內地，順豐的需求仍大。故而她認為，從中長線的角度而言，兼以港股總體估值仍低，故具投資價值。