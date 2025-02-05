香港首被明確針對　遭美停收包裹　學者︰或被視為「省市level」

特朗普2.0，美國再出拳打擊中國！自美國總統特朗普上任後，中美貿易戰烽煙四起，香港作為中國與國際間的「超級聯繫人」也當災。美國首次表明，加中國關稅適用於本港，香港製造及轉口均不能倖免。與此同時，美國郵政﹙USPS﹚也宣布暫停接收中港包裹。



香港獨特的關稅地位岌岌可危？《香港01》訪問各界，解構美國最新招數對香港影響，港轉口業務必受累，有廠商料今年香港貨櫃碼頭吞吐量或進一步下跌，學者則認為美國或將香港視為中國「省市level」，若中美關係持續惡化，特區護照可能與中國護照「睇齊」，最後一步更可能波及港元地位。



在中環郵政總局，未見停收告示，但櫃台職員表示，郵局已停收寄往美國包裹，信件則仍然接受。（吳綽詩攝）

美國周二（4日）起對中國所有進口商品加徵10%關稅，當中首次表明所有由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加徵關稅。同時，美國郵政即日起暫停中國內地和香港包裹。

港產商品早已被美要求標記為中國產品

那麼這些措施將會對香港帶來什麼影響？先來回看中美貿易戰開端，2018年，特朗普利用該國的「301法案」，對中國商品徵收高額關稅，中國隨即用高關稅反擊，隨著雙方不斷加碼，關稅最終幾乎涵蓋所有商品。

2020年初，中美兩國坐下談判，達成第一階段貿易協議，美國暫停上調部分關稅，第一、第二和第三份清單的額外關稅稅率保持在25%（「301條款」關稅），又將其他關稅回復到原來水平，結束了近兩年的關稅戰。

但在同年7月，特朗普下達的「有關香港正常化的總統行政命令」生效，美國不再視香港為中國內地以外的單獨關稅區，要求在香港生產的貨品必須標記為中國產品。換言之，當時香港製造的產品已經被美國一視同仁，部分產品連同經香港轉口的中國內地產品，理應被加徵「301條款」關稅。

港產商品早已被美國要求標記為中國產品。（資料圖片）

至於今次美國出招主要針對兩方面，一是所有原產中國和香港的產品要加徵10%關稅，香港轉口亦不能倖免。香港貿發局指，如果徵收10%的額外關稅，以2023年數據計算，香港產品將面臨4.116億美元的額外關稅，香港在美國市場的貿易加權平均關稅稅率由1.4%升至11.4%。

二是中港個人一天內進口的小型包裹（零售價值為800美元或以下的貨物）亦要面臨常規進口關稅和新的10%關稅，以及任何可能適用的關稅。據了解，小額豁免政策主要是允許低於一定金額的進口商品免徵關稅。2016年，美國將免稅門檻從200美元提高至800美元。惟最新行政命令，針對中港取消價值低於800美元的「小額豁免」（de minimis exemption）政策。

專家認為，對個人一天內進口的小型包裹徵收關稅，嚴重打擊中港電商業務。（視覺中國）

美諮詢公司料嚴重打擊中港電商業務

總部在美國的諮詢公司FTI Consulting，其出口管制、制裁和貿易合規部資深董事總經理彭郁竹向《香港01》表示，加徵10%關稅是市場預期之內，針對中國進出口貿易，而香港原產商品數量不多，主要影響轉口業務。

更值得注意的是，對個人一天內進口的小型包裹徵收關稅，嚴重打擊中港電商業務，形容是她工作生涯第一次見到如此「大規模」的貿易手段。

對於美國郵政即日起暫停接收中港包裹，她認為，主要由於美國郵政正等到美國政府對於關稅的進一步指示，需要「figure out」（弄清楚）如何徵收關稅，料其他快遞公司可能會逐步採取同樣的措施，但可以肯定香港「自由港」地位受到打擊，從美國角度不再承認香港「獨特關稅區」地位。

有廠商料今年香港貨櫃碼頭吞吐量或進一步下跌。（梁鵬威攝）

廠商料今年香港貨櫃碼頭吞吐量或進一步下跌

事實上，香港轉口港地位倒退，已是公認的事實，香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌向《香港01》表示，加徵關稅對香港轉口貿易影響雖然不算太大，但預計在鄰近碼頭競爭趨激烈等負面因素之下，今年香港貨櫃碼頭吞吐量可能進一步下跌。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量則認為，中國現時最大出口市場是東盟、歐洲，之後才是美國，加徵10%關稅短期會造成影響，而中國已採取反擊措施，對部分原產美國的出口產品加徵關稅。

他又強調美國發起貿易戰，是「lose-lose situation」（雙輸局面），美國郵政暫停接收中港包裹，影響的不只是中港，「中國、香港都有美國人，佢哋都要寄嘢」。

經濟學者李兆波認為，美國或將香港視為中國「省市level（等級）」。

學者：美國或將香港視為中國「省市level」

另邊廂，有學者也擔憂中美關係持續惡化，衝擊不限於細小包裹。經濟學者李兆波表示，是次美國兩招不僅令香港出入口貿易受影響，更有機會令內地電商公司盈利下降，從而波及本港股市、樓市，「港股有咁多內地電商公司，必然受到牽連，港股唔好，港樓都唔會好，樣樣都唔好！」他料今年本港GDP增長或難保2.5%，甚至下跌至1%。

李兆波又認為，今次預示著香港「獨立關稅區」地位雖然未至於「名存實亡」，但也大幅倒退，美國或將香港視為中國「省市level（等級）」，令香港國際化形象褪色。

被問及美國是否會進一步削弱香港「獨特性」，他預計，若中美關係惡化，港人往美國的升學、簽證可能也受影響，特區護照與中國護照「睇齊」，最後一步可能波及港元地位。