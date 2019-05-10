eBay：關稅或影響電商生意　鼓勵賣家分散風險

貿易戰升級，美國正式向中國2,000億美元商品徵收25%關稅。eBay香港、台灣及東南亞業務發展總經理許頌恩指，貿易戰對環球經濟有一定影響，關稅或波及網上購物，eBay鼓勵賣家不止做單一市場，應分散風險到其他國家或平台。

跨境電商行業逆勢增長

受外圍環境影響，貿發局統計，今年2月香港貨物出口較去年同期下跌6.9%。許頌恩指，貿易戰、英國脫歐及全球經濟放緩都對香港貿易造成影響，但跨境電商行業呈逆勢增長。過去3年，eBay全球新增2,000萬活躍用戶至1.79億，上架貨品由8.5億升至12億，總交易額上升16%至950億美元，當中，香港區交易額和交易量均有雙位數字增長。

她認為，傳統貿易門檻較高，租金等成本高昂，消費者熱衷網上購物，電商又具備拓展全球市場的優勢，預期電子商貿將愈趨普及。對於本港多個電商平台冒起，她指電商平台一定有競爭，但eBay主力做跨境電商，不止聚焦於香港市場，故認為影響不大。

F&C toys創辦人伍振輝指，玩具從香港及世界各地取貨，視乎價錢而定，存貨現集中在香港。（區嘉俊攝）

玩具電商創辦人：單價不高受貿戰影響不大

有在eBay放售玩具的F&C toys創辦人伍振輝指，其貨品單價不高，約在15至20美元之間，故其受貿易戰影響不大。他說，玩具從香港及世界各地取貨，視乎價錢而定，存貨現集中在香港，部分存放在海外倉庫，去年營業額近8位數字，扣除租金成本及雜費等，利潤近1成。

伍振輝分享，自己投入電商行業始於大學時的第一單買賣，發覺有文具店做玩具大特價，但兩星期都賣不出，於是購買部分放上eBay，3小時便售出，意識到電商商機龐大。之後，他畢業後加入在eBay平台放售相機的公司，學懂營銷技巧，工餘自行在eBay試賣其他物品，由最初的一年不足10單交易，到現時一年已有5萬單交易。