日本Refa美容滾輪搶攻中國市場 　靠電商吸年輕客

不少人愛美，並願意為此一擲千金，購買最新的美容產品，近年其中一個最大行其道的便是美容滾輪，據稱可以透過滾輪按摩和微電流達致美容效果。其中一個較知名的是日本MTG 旗下的品牌「ReFa」，過去曾獲球星基斯坦奴朗拿度（C 朗）、李英愛、范冰冰等代言，據報是日本銷量第一名的美容滾輪。天貓618年中慶臨近，我們訪問了MTG海外電商部部長大森輝雄，了解MTG於中國市場的發展策略。

MTG海外電商部部長大森輝雄料品牌於618銷售會較去年有30至50%之間的增長。（受訪者提供）

中國市場佔總銷售逾40%

對MTG來說，中國市場是一個異常重要的市場。MTG海外電商部部長大森輝雄受訪時透露，去年10月至今年3月間， MTG的總銷售額是246億日圓，其中單是中國市場便佔了逾100億日圓（40%）。去年MTG於日本東京證交所上市，也有在招股書上特別提到中國市場規模增長之快和內地電商對此的推動作用，文件表示2017年第一季ReFa於內地市場業績按年大增1,600%，其中天貓國際便貢獻了當中逾五成的份額。

大森輝雄表示，他們於內地市場的成功得來不易，7年前Refa進入中國時有不少東西都要從頭學習和適應。例如Refa在日本一開始是以30至40多歲的人為銷售對象，但透過電商平台進入中國，客戶也變得更年輕，很多是90後、2000後，所以宣傳方案也有不同。

大森輝雄指，中國經濟放緩或拖累Refa銷售。（受訪者提供）

開海外旗艦店 線上線下宣傳

他表示，Refa在內地比較受歡迎的產品是ReFa CARAT RAY和ReFa CAXA RAY系列。未來在內地不只是推美容儀，也會加強護膚品的推廣銷售。對於天貓618年中慶的銷售策略，大森輝雄指，公司會有部份新產品於中國「首發」，且開了一家海外旗艦店並有線下活動配合宣傳，希望品牌於整個618銷售會較去年有30至50%之間的增長。

雖然對品牌整體銷情樂觀，但大森輝雄指今年的中美貿易糾紛和中國經濟放緩等，會對品牌銷量帶來負面影響，包括可能會影響中國國內的消費市場，也有機會令來日購買Refa產品的遊客數量有所減少。