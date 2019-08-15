【專訪】戴口罩保神秘感　港藝術家靠「御林軍」紅酒刷賺第一桶金

「得罪講句啲總監廢到爆炸，唔係做個open space（開放空間）就叫有創意！」仿佛每個創作人內心都有「一團火」。說出這句話的是本港雕塑藝術家Keo，他於英國修讀產品設計及平面設計雙學位，畢業後打過工，後來開公司自己做創作總監。 論「名利雙收」之作，不得不講他所創作的超級英雄雕塑，由鐵甲奇俠至星球大戰，早前更為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年，創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像。向來低調的Keo接受《香港01》訪問，細說當年在英國讀書的經過，以及如何靠設計「御林軍」紅酒刷，成功賺取「第一桶金」！

Keo的工作室內放了鐵甲奇俠、蟻俠及戰爭機器（War Machine）等「1比1」模型。（洪嘉徽攝）

走進Keo的工作室，映入眼簾的是鐵甲奇俠、蟻俠及戰爭機器（War Machine）「1比1」模型；另一邊則擺放著《星際大戰》角色，如黑武士、白兵及C-3PO等經典人物的半身像，教人仿如置身另一個世界。

他24歲時已創立自己的公司，親自擔任創作總監，至今已經約14年，主力創作及售賣雕塑、策展及售賣自家品牌等多瓣業務，年收入逾8,000萬元，7月更為DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年，創作8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像，並於尖沙咀The ONE展出。

英國讀書 認識「富二代」助事業發展

事業如日方中，但Keo早年並非一帆風順。「細個唔中意玩具，亦都唔會買任何玩具，係好慳錢嘅一個人。」他12歲到英國唸書，不幸父親突然離世，未能見他最後一面。頓失經濟支柱，家人無力支持他於海外升學的洗費，幸得學校支持，讓他可以繼續學業。「（學費）收十分一價錢，問家人可唔可以考慮？始終唔想有負父親期望。」

即使得到家人首肯，但仍要解決生活費問題，在學校安排下找到寄宿家庭，及打工湊生活費，「跟著另外兩個細路朝早5點起身派報紙、牛奶，我不覺得苦，相反，我覺得是一件樂事。唔洗家裡為我憂心！」

有時生活上學到的，比書本還要多。Keo稱，在餐廳打工時，學到如何管理及與客人溝通的技巧，「學到點接觸客人，傾下天氣、時事，順道學英文。因為你要睇報紙，你要知道啲嘢；放學又要留低做埋功課，迫出來的（東西）吸收得好啲。」他亦因此認識了不少朋友，「你知英國讀書好多富二代，認識到佢地，係因為我當時咩都搞，又幫人剪髮、幫人買mac機。」Keo笑言，現時一些客人或合作夥伴，包括一些澳門的展覽負責人，都是當年在英國認識。

Keo 24歲時已創立自己的公司，主要創作及售賣雕塑、策展及售賣自家品牌等多瓣業務。（洪嘉徽攝）

比身邊同學「行多步」

由於Keo一心入讀與設計類有關的學系，而這類學科大多重視學生的天份多於學習成績，因此他於18歲那年，沒有考英國高考就進入了大學。

習慣了「填鴨式」生活，將工作與學習堆滿自己時間表的Keo，眼見大學的課餘時間實在太多，因此「把心一橫」，一連修讀兩個學位，分別是產品設計（Product Design）及平面設計（Graphic Design）。從小到大累積下來的「謀生」經歷，令他在學堂內比別人「行前多步」，「（同學）做產品設計只係識整件電話，唔識包裝設計；識平面（設計）又唔識立體；由標誌（logo）到貨車車身設計，我成套嘢做出來，相反同學只做海報，佢哋個『宏觀』唔夠大，不過可能同我早出來工作有關，知道單一樣嘢唔夠覆蓋，要成套整出來。」

兩者「二合為一」，比校方的要求來得更高，但正因為這份心思令他得到學校推薦，加入了一家網站設計公司，旗下客戶有維珍航空、微軟及蘋果電腦等，「我4日做好1個項目，『鬼仔』拖好耐，但我只係想搏表現。」

他憶述，當時的付出得到公司賞識，更推薦自己予給維珍航空，為集團亞太區網站做設計，「啲字點擺點放，都係我負責。」回港後曾在廣告公司「打工」，做了兩個月發覺「唔對路」，「外國接觸的都係優秀人才，香港係一個好優勢的城市，但冇咁嘅水平，得罪講句上到去啲總監廢到爆炸，講創意？唔係做個open space（開放空間）就叫有創意。」如是者，他24歲時便創立自己的公司，索性親自擔任創作總監。

靠「御林軍」紅酒刷賺第一桶金

起家靠超級英雄模型，但為Keo賺第一桶金的並非雕塑，而是「英國御林軍」造型的紅酒刷。「有一次去茶記食嘢，諗下有咩（產品）可以長搞，望一望個糖罌，你有冇發覺個糖罌幾十年都係咁，點解廚房（用具）唔可以有創意啲？」好快Keo拎住做好設計圖，到貿發局舉辦的展覽，四圍問人有沒有興趣，見到有間賣廚具的就「膽粗粗」試一試。

「我問佢哋會唔會有興趣做呢啲嘢，佢哋問你有冇自己生產？冇嘅話（成本）條數難計。」Keo唯有轉打父親留下的廠房「主意」，卻又遭家人反對，「爸爸有間吸塑廠，同過其他股東傾，本身廠嘅生意係蝕緊錢，當時打算接手，點知又畀屋企個家姐嘈，話『你讀咁多書番嚟做廠』？」

家人反對仍無阻他的決心，花數千元重新組裝一部機器做了一個樣辦，「都要做，都要行，你冇呢個第一步咩都做唔到。」想不到的是對方再要求多50個樣辦，最後更賣到日本、韓國等地方，「我個產品有好大空間，可以貼（公司）牌，因為我只係要個銷量。」單靠這個紅酒刷，收入逾5,000萬元，賺取了第一桶金。

Keo靠「御林軍」紅酒刷賺第一桶金。（許世豪攝）

本地藝術發展困難 「出手」相助盡綿力

有人說，「搞藝術注定要乞食？ 」不過Keo找了第一桶金後，似乎就不用再煩惱這個問題，「平時好悶，我就諗部機器好似同手辦公仔啲料差唔多，咁我識一啲設計師，佢哋有個（平面）設計，我幫佢哋設計番做立體，當中都會加少少自已的理念入去。」

雖然未到「富起來」，但Keo深明本地藝術家困難，因此會投資在不同的藝術家身上，「會投資番落佢哋度，出錢幫佢哋整貨，賣到錢先分成；當年我喺中環有個畫廊，佢哋啲貨或者畫，都會放喺嗰度。」

一改低調作風 戴口罩保神秘感

香港文化博物館去年與有「品牌醫生」之稱的設計師李永銓，舉行銓「玩‧物‧作」設計展，其中由300個李永銓人形公仔組成，每個人形都被八爪魚吞噬的雕塑裝置是今次展覽焦點之一，原來也是出於Keo的手筆。他將本身是平面的設計創作成雕塑，「我本身只係做了一隻，但佢睇完之後好鍾意，即刻話要整多幾百隻。」

曾與眾多明人合作，但為何Keo看似「寂寂無名」呢？Keo說過去一直保持低調，才有機會與不同的公司或名人合作，但他始終想創出自己的品牌，「未來會投資，今次最大分別係自己拎版權，想慢慢走番出嚟，做自己的品牌。」

邊說一改低調作風，訪問期間卻全程戴上黑色口罩？Keo說這是他的市場推廣的策略之一，「戴口罩是為了保持神秘感，有神秘感大家先會有幻想。」