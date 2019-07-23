【獨家專訪】1:1蝙蝠俠降臨The ONE　幕後功臣親解創作過程

尖沙咀The One 商場變身「葛咸城」？今年是DC漫畫旗下當家主角「蝙蝠俠」面世80周年，8件「1比1」的蝙蝠俠及羅賓雕像即將降臨The ONE，為亞洲首次曝光。 蝙蝠俠貴為全球知名的美漫超級英雄，其IP﹙Intellectual property，智慧財產﹚涉及龐大商業利益，今次蝙蝠俠展的幕後「功臣」原來是一名港產藝術家。《香港01》率先訪問這位創作者，由他帶大家進入這位「黑暗騎士」的英雄世界，以及制作這些雕塑的心路歷程。

令Keo首次迷上蝙蝠俠這位超級英雄的，是1989年電影版的《蝙蝠俠》。（洪嘉徽攝）

蝙蝠俠來自貴族世家，日頭是一名玩世不恭的「花花公子」，晚上則正義化身，鋤強扶弱；同時間，這位英雄人物，又因「蝙蝠俠」的身份而需隱藏自己，將心愛的人拒於千里之外。巨大「反差」，吸引了本港雕塑藝術家、今次展覽幕後「功臣」Keo的目光。

他自言看了1989年電影版的《蝙蝠俠》，便迷上這位「黑暗騎士」的作品。「這是最經典的！成個故事元素好好，算係第一套拍的電影，之前都係得電視。佢要掩飾自己，令人憎佢，但佢又係一個慈善家。其實每個人都可能有呢一面，心底裡都好善良，但因為個環境要令你要保護自己。」

懶理被「潑冷水」 斥500萬投資新技術

許多人都情傾美漫英雄，但Keo能與「蝙蝠俠」，以至華納兄弟結下「不解緣」，與他對手辦模型的堅持有關。「有段時間與一些公司合作做Figure﹙人偶﹚，但搵的錢又唔多，於是諗點解唔做1比1（模型）？」合作夥伴聞言後提出多項質疑，其中最重要的原因是，當時內地無廠房可以做到「1比1」的技術。

「冷水」照頭淋，但Keo未有氣餒，用了三個多月的時間，研究各行各業的技術或機器，最後花了約500萬元，綜合6種不同的技術，應用於製造大型雕像，「有一些技術專做車的、有一些專做坑渠蓋的，但永遠唔會應用落我地度（造雕像），我就抽出來去學。」他以納米噴鍍為例，以往的電鍍技術有局限，落雨的話因雨水有酸性，會令模型甩色；惟改為使用納米噴鍍後，情況大有改善，「本身（技術）用係車度，可以落雨用，可以放係玻璃纖維上面。咁就可以放戶外，呢個係邏輯嚟，但冇人行呢一步。」

「走多步」容易，但要其他人信任，卻有困難。Keo憶述，開始做大型雕像初期，合作開的廠房亦對他的決定感疑惑，反問「咪真係Work？」，但他一於懶理︰「唔洗講咁多，我買晒機器，工人我培訓晒，你同我睇住啲機器就得。大家就做啦，試完就知全部Work。」

Keo「1比1」雕塑制作過程曝光

成功造出第一隻1比1動漫角色雕像後，訂單陸續有來，更吸引到來自荷里活、日本等電影公司的目光，而華納兄弟就是其中之一。今次於The ONE商場的蝙蝠俠展覽，由創作、設計到展覽，以至pop up store都是Keo一手包辦，「大家會傾點樣展出，出面有啲你畀隻Batman佢，佢都擺到好cute（可愛），但係電影世界入面，咁多物品、場景畀佢，我會同佢講要點整。」

今次於「The one」的展覽，由創作、設計到展覽，以至pop up store都是由Keo一手包辦。（洪嘉徽攝）

平面變立體 想像力要夠豐富

自1989年DC憑「蝙蝠俠」，稱霸近20年的超級英雄電影，角色所走的「暗黑」、「抑鬱」路線，加上暗無天日的「葛咸城」深受影迷好評，電影票房數以十億美元計，亦因此如何把如此貴重的IP﹙Intellectual property，智慧財產﹚在商業及藝術之間取得平衡，也富挑戰。

今次的創作的雕像，橫跨不同時代、不同媒介﹙漫畫、動畫、電影等﹚的蝙蝠俠，如1992年《蝙蝠俠》動畫系列及2002年《蝙蝠俠：緘默》漫畫等，當中的「蝙蝠俠」角色形象較為「抽象」，Keo坦言創作時都有一定的難度，「真係要進入佢個世界，幻想下個世界係點；另一個重點是，漫畫的話要睇作者，因為分好多個作者，睇一睇作者以往的作品、風格，大概推斷佢個作品係點，畫風呈現出來，全部都是有原因的。」

風格要摸索，上色亦一樣，同一隻顏色在不同的燈光下亦呈現不同的感覺。「電影版全部打晒燈，全部做晒CG，撳個制調過晒啲色。當你拎住呢啲資料，出來的產品其實全部錯晒，我哋要諗深多少少，究竟個故事係點？個色係點？你要用自己的經驗同觸角去改。」Keo解釋道。

不足1個月完成8隻雕像

所謂慢工出細貨，但如此大型的蝙蝠俠展，另一挑戰卻是「時間」。Keo稱，6月中才知有展覽，前後花了10天時間去設計造型，7月2日才開始「趕工」，用不足1個月的時間去完成，「今次真係燃燒生命，想盡方法去縮短點樣在less than1個月時間去做，呢一個方法不可以透露，但會衝擊到市場，原來迫到埋嚟真係可以。」

時間雖緊張，但Keo毫不馬虎，更挑戰難度，今次的展品當中，其中一隻雕像是單腳企，「華納同The ONE都問我，你揀呢個動作會唔會好有挑戰性呢？因係係咁樣跑的動作，成個支撐點得一點，個嘢都好重，設計時計要算得好精準！」

Keo坦言漫畫與動畫內的「蝙蝠俠」角色，形象較為「抽象」，創作時都有一定的難度。（洪嘉徽攝）

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