【施政報告2019】買800萬樓首期大減75%　惟每月供款或加近萬

政府公布新一份施政報告，提出調整按揭保險計劃，助用家以較低首期上車，以解決儲首期的困難。其中適用於首次置業人士的9成按保計劃的樓價上限提升至800萬元；而8成按保計劃樓價上限提升至1,000萬元。按證公司補充，首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款，但其保費會因應風險因素作額外調整。

以供款期30年，按揭利率2.625厘計算，即800萬樓的首期將由原本做6成按揭的320萬元大減75%至80萬元，確實有助降低儲首期的難度，但因為總借貸額大增，每月供款將由1.9萬元大增至近2.9萬元，壓力測試也會由4.6萬增逾6成至7.5萬元。因為壓力測試十分高，或變相或令該政策受惠人數有限。

提高按保樓價上限有助促進二手市場流轉率

中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前社會上首期不足是最大的上車阻力，自09年起樓按措施推出多次至今，樓價升幅已達兩倍，按保計劃調整前，上車及換樓人士可運用按保計劃之機會其實不高，放寬按揭有助自用物業之換樓家庭增加二手市場之選擇。

她表示，過往市場購買力側重於一手新盤，原因是很多時一手新盤設有高成數一按或二按付款方法，按揭成數高達8成至9成，但二手物業按揭成數在措施下卻一般只限5至6成，在多項樓按措施下，近年二手樓市流轉減慢，準買家上車難度增，料放寬按保樓價上限可有助促進二手物業交投，避免買家於無可選擇下紛紛流向備有高成數按揭配套的一手樓盤市場，形成一二手市況兩極化的局面。

按揭成數放寬或令每月供款大增。（來源：經絡按揭）

料對樓價風險影響不大

萊坊測量師行執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文亦指，首置客樓價上限提升至800萬元是一件好事，可以幫助年青人及中產人士，亦有多一個選擇，不用令買家只能傾向買1手樓。估計未來數月二手會轉趨活躍，二手成交比例也可望因此提升。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，支持政府新措施，相信是因應市場需求作出調整，料1,000萬以下樓價物業需求增加，其中又會以600萬以下物業特別受歡迎。他又指，在有壓力測試作防線的情況下，相信有能力人士才上車，料對樓價風險影響不大。