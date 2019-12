【獨家】Pepe期間限定店今中環開幕　揭內地公司正申請商標註冊

深受歡迎的卡通角色Pepe the Frog(Pepe青蛙 )今日﹙21日﹚登陸中環,開設全港首間期間限定店,大賣Pepe產品,包括公仔、毛巾及短襪等。然而,Pepe青蛙香港獨家總代理的背景卻惹來猜測,皆因網上有傳言指,這家獲官方授權生產Pepe青蛙商品的公司,擁有中資背景,惟公司堅稱是由「港人開設及管理」。

《香港01》循商標註冊方向找尋線索,發現有關產品使用的「pepe® 」商標文字,未有吻合的註冊記錄。另一邊廂,一間內地背景的企業正為Pepe青蛙頭像申請註冊商標,涉及的4個不同表情的Pepe頭像圖案,出現在中環限定店內的產品上。

Pop-up store的合作伙伴單車店Velo6,是香港獨家代理負責人的朋友,今次友情借出場地。(鄺月婷攝)

Pepe青蛙在香港近月的示威活動中,成為支持民主的「自由鬥士」,其頭像圖案產品今日正式開賣前,已十分「惹火」。事關網傳獲Pepe青蛙原創者Matt Furie授權生產商品的香港公司,擁有中資背景,惹來不少網民熱議。

早於於周二﹙17日﹚,公司已在官方facebook發嚴正聲明「解話」,稱已獲授權在香港開設Pepe the Frog Store,並且獲得授權生產Pepe the Frog的產品,又強調香港Pepe the Frog一切資金由本地私人公司獨立營運,而香港區所出售的產品經由香港設計團隊創作,經國際版權公司認可。

Pepe香港官方代理商發聲明表示,一切資金由本地私人公司獨立營運,與任何傳媒集團或企業毫無關係。(Pepe the frog HK Facebook)

內地企業正申請Pepe商標 但「未交錢」

然而,圍繞着香港Pepe青蛙的「身世」疑團,並未完全散去。官方聲明未有透露到底是哪一家香港公司取得Pepe the Frog的香港獨家代理權,記者登入香港Pepe the Frog官方網站,亦找不到公司簡介資料,而中環Pop-up店內出售的Pepe商品,也没有附上相關資料。

為了找出該公司背景,記者嘗試從商標註冊入手,透過知識產權署的網上檢索系統,輸入限定店內商品使用的商標文字「pepe® 」,但找不到吻合的結果。另一邊廂,一家名為Momo Entertainment的公司,正為Pepe頭像申請商標註冊,共涉及4個不同表情的Pepe頭像圖案,涵蓋產品包括手機套、耳機、紙和印刷品、行李帶、服裝、襪子、玩具等,惟申請狀況是「收到申請,未繳付費用」。記者發現,這4個Pepe頭像圖案也出現在中環限定店內的Pepe產品造型中。

記者透過知識產權署的網上檢索系統發現,有一家名為Momo Entertainment的公司,正為Pepe頭像申請商標註冊。(知識產權署網頁截圖)

申請Pepe商標內地企業 經營動漫業務

據公司註冊處資料,Momo Entertainment Ltd ﹙「摩摩娛樂有限公司」﹚的周年申報表顯示,公司股本貨幣單位為人民幣,公司董事為任劍,其姓名的英文譯音全屬普通話拼音,持中國護照,登記住址位於中國西安市。同時,Momo Entertainment的非上市公司成員包括上海暴走信息科技有限公司。

上述資料與西安摩摩信息技術有限公司的資料相似,該公司法定代表人為任劍,註冊地址同樣位於西安市,經營業務包括卡通形象設計製作、動漫創作及動漫周邊產業設計及開發等,旗下擁有動漫平台《暴走漫畫》。

知識產權署:申請者須在兩個月內繳費

Pepe商標申請的狀態為「收到申請,未繳付費用」,記者致電知識產權署查詢,職員表示一般情況下知識產權署會發出信件,提醒商標申請者在兩個月內繳付費用,信件上並會標明繳費的最後期限,逾期後將會被視作放棄申請,申請者需要重新提交商標申請。該職員續指,如果同時有其他申請者提交商標註冊申請,署方會以「提交申請表格及繳付費用」的先後次序來決定,若有一方完成這兩個步驟,會可優先成為商標擁有人。

記者就最新發現,於周五﹙20日﹚ 傍晚向香港Pepe The Frog獨家總代理查詢,公司透過發言人重申2019年初已獲得授權,背景是本地港資公司,洽購版權只限香港地區,公司由港人開設及管理,註冊名稱則不便透露。至於「pepe ®」商標文字的註冊情況,以至公司與Momo Entertainment是否有關係,發言人則稱仍在瞭解當中,將盡快回覆。

記者未有在知識產權署網上檢索系統中,找到「pepe ®」商標的註冊結果。(鄺月婷攝)

網民呼籲罷買 《U magazine》:Pepe贈品將延期推出

Pepe the Frog商品登港,引起不少風波。早前《U magazine》雜誌獲香港官方Pepe the Frog授權,擬在12月12日隨書附送Pepe The Frog手提袋,惟遭部份網民批評為「人血饅頭」,呼籲發起罷買行動,最終該期的雜誌未有附送該產品。記者以讀者身份向《U magazine》查詢,職員表示Pepe手提袋將會延期推出,目前未知確實日期,未來會在Facebook專頁公布最新消息。

早前,有網民向創作Pepe的漫畫家Matt Furie查詢,該網民表示Pepe已經成為持續示威的抗爭符號,與香港人一起為自由奮戰,希望作者會為Pepe被香港重新定義而高興。Matt回覆道「This is great news,Pepe for the people!(這是好消息,Pepe與民同在!)」,Pepe青蛙也成為支持民主的「自由鬥士」。