Pepe香港限定店開幕　麻雀/公仔46款商品　網傳中國製造係咪真？

Pepe the frog中環期間限定店將於明天（21日）開幕，屆時將有46款青蛙pepe精品登場。對於網上有傳聞，今次Pepe the frog精品皆是中國製造（Made in China），更指內地人士持有Pepe the Frog版權，究竟孰真孰假呢？

網傳商品中國製造惹熱議

憑著青綠色的搞鬼表情，俘虜了不少港人的Pepe the frog，終於在香港開設官方限定店，《Opener 開罐》本週初也率先披露部分商品，引起不少粉絲關注。不過，網上有傳言指今次販賣的部分商品疑為中國製造（Made in China），又傳獲官方授權生產商品的香港Pepe the frog有中資背景，令不少網民熱議。

商品附官方認證鐳射貼紙

今日《開罐Opener》記者率先入去Pepe the frog中環期間限定店查看商品，發現商品上並沒有標明製造地區，但在所有商品上，皆有鐳射標籤貼紙，據了解貼紙為Pepe the Frog官方發出，以證商品真偽。

商品上附有Pepe the Frog官方鐳射標籤貼紙，以證真偽。（陳俊堯 攝）

香港團隊設計製造

Pepe the frog期間限定店於日前，在社交網站Facebook公佈聲明回應網民查詢，就表示「香港區所出售的產品經由香港設計團隊創作」。記者隨後向負責人查詢，負責人再次重申今次售賣的所有商品，皆由香港本地生產，絕非在中國內地製造，而pepe the frog香港是本地私人公司獨立營運，沒有任何中資背景。

負責人表示，Pepe商品絕對是香港設計與製造。（陳俊堯 攝）

場內設有三大打卡位

得知港人對Pepe the frog的熱情，為期僅4日的期間限定店佈置相當精美，商店整體面積不大，但門面與店內都綠綠的，整體感覺相當「Pepe」。店外店內更設有三大打卡位，讓粉絲能夠在到場購物同時拍下照片留念。

更多商品資訊：Pepe官方店登陸中環 麻雀/服飾28款商品 必掃Pepe扮福祿壽揮春

【Pepe the frog 官方期間限定店· 詳細資料】

🏠地點：VELO 6 − 中環安和里6號地下 🏠日期：2019年12月21日 至 12月24日 🏠時間：11:00 - 21:00（21日 至 23日） 11:00 - 18:00（24日） 🏠付款：現金 / PayMe

同期優惠快訊

【1】GU新店推限定優惠！

日本時裝品牌GU於12月19日進駐沙田新城市廣場3期，開店同時推出多款限定優惠與獨家商品，減價優惠由開張日起計為期15日。記者率先入場，精選15件注目減價商品！

👇👇👇點擊看優惠快訊👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

詳細資料：8千呎GU新店進駐沙田 羽絨/衛衣激減 每日首300顧客送保暖內衣

【2】Dickies門市聖誕大減價！

潮牌Dickies即日起於香港門市推出聖誕購物優惠，店內指定商品35折，冬季衛衣$169起，夏季服飾$99起，店方透露減至12月尾。記者到場為大家精選5款精美衛衣！

👇👇👇點擊看優惠快訊👇👇👇

+ 2

詳細資料：Dickies聖誕優惠 全線門市減價 連帽衛衣/短褲/布袋/冷帽35折起