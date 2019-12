Pepe香港限定店開幕　麻雀/公仔46款商品　網傳中國製造係咪真？

Pepe the frog中環期間限定店將於明天(21日)開幕,屆時將有46款青蛙pepe精品登場。對於網上有傳聞,今次Pepe the frog精品皆是中國製造(Made in China),更指內地人士持有Pepe the Frog版權,究竟孰真孰假呢?

網傳商品中國製造惹熱議

憑著青綠色的搞鬼表情,俘虜了不少港人的Pepe the frog,終於在香港開設官方限定店,《Opener 開罐》本週初也率先披露部分商品,引起不少粉絲關注。不過,網上有傳言指今次販賣的部分商品疑為中國製造(Made in China),又傳獲官方授權生產商品的香港Pepe the frog有中資背景,令不少網民熱議。

商品附官方認證鐳射貼紙

今日《開罐Opener》記者率先入去Pepe the frog中環期間限定店查看商品,發現商品上並沒有標明製造地區,但在所有商品上,皆有鐳射標籤貼紙,據了解貼紙為Pepe the Frog官方發出,以證商品真偽。

商品上附有Pepe the Frog官方鐳射標籤貼紙,以證真偽。(陳俊堯 攝)

香港團隊設計製造

Pepe the frog期間限定店於日前,在社交網站Facebook公佈聲明回應網民查詢,就表示「香港區所出售的產品經由香港設計團隊創作」。記者隨後向負責人查詢,負責人再次重申今次售賣的所有商品,皆由香港本地生產,絕非在中國內地製造,而pepe the frog香港是本地私人公司獨立營運,沒有任何中資背景。

負責人表示,Pepe商品絕對是香港設計與製造。(陳俊堯 攝)

場內設有三大打卡位

得知港人對Pepe the frog的熱情,為期僅4日的期間限定店佈置相當精美,商店整體面積不大,但門面與店內都綠綠的,整體感覺相當「Pepe」。店外店內更設有三大打卡位,讓粉絲能夠在到場購物同時拍下照片留念。

更多商品資訊:Pepe官方店登陸中環 麻雀/服飾28款商品 必掃Pepe扮福祿壽揮春

【Pepe the frog 官方期間限定店· 詳細資料】

🏠地點:VELO 6 − 中環安和里6號地下 🏠日期:2019年12月21日 至 12月24日 🏠時間:11:00 - 21:00(21日 至 23日) 11:00 - 18:00(24日) 🏠付款:現金 / PayMe

