【綠色金融】瑞銀：亞洲對可持續投資意識有根本轉變

綠色金融在亞洲正急速發展，但投資者對可持續投資會蠶食回報仍存在憂慮。瑞銀可持續及影響力投資顧問亞太區主管Mario Knoepfel接受訪問時表示，亞洲近年對可持續投資的意識有了根本上轉變，但仍有投資者未付諸行動，主要因為認識不足，沒有可量度的環境影響指標，以及憂慮會犧牲回報。

在瑞銀從事可持續投資工作逾5年的Mario Knoepfel指，五年前在亞洲談及可持續投資，幾乎無人認識，到近一至兩年有了根本上的轉變，投資者對可持續投資的意識快速上升，有興趣投資綠色債券及可持續發展企業。

他說，亞洲企業大量發行綠色債券，2018年佔全球綠債發行已近三成，當中，香港成為亞洲第4大綠債發行地區，在中國、日本和南韓之後，主要受惠內地企業來港發行離岸債，香港政府亦發行了首批50億港元的政府綠色債券。

他指，因應全球氣候變化正在發生，綠色金融愈趨受到關注，大量資金投入綠色環保項目，如綠色建築或潔淨能源等，以推動轉型低碳經濟。對於投資者而言，環保並非單一考慮因素，若企業能履行社會責任，有優良管治，亦可對公司表現和價值產生正面影響。此外，投資者可藉此實現自身價值，不投資對環境有害的特定板塊，如排除軍火、煙草等不符自身價值行業。

85%有興趣僅三成付諸行動

不過，Mario Knoepfel引述去年瑞銀發表的報告，仍顯示85%的香港投資者對可持續投資感興趣，僅三成多有付諸實行。他預期，這差距在未來可逐步收窄，只是需要時間清除誤解。

他指，過往與客戶接觸時，最常被問到的仍是擔心可持續投資會犧牲回報，他解釋並引述市場表現指，可持續投資不會減低回報之餘，反而有機會跑贏大市，如瑞銀2018年推出的可持續性跨資產投資組合，當中股票和債券比例約半，截至2019年12月為止，回報約達17%，表現略跑贏同期大市。

此外，其他憂慮包括投資者對可持續投資，或投資渠道認識不足，認為這是金融行業需要繼續努力。另外，還有對企業企業「漂綠」（Greenwashing）的憂慮，以及各地綠色標準不一的情況，如內地接納清潔煤炭為綠色項目，及允許綠色籌資金額的50%用作企業一般營運，與國際標準不符。