【零售寒冬】D2 Place帶頭減租　羅正杰：初創現金流大受影響

自6月發生社會事件起，零售業界為求「生存」紛紛開源節流，更呼籲全港商舖業主減租，共渡時艱。早於8月中旬，羅氏集團旗下的荔枝角商場D2 Place率先減租，於8月、10月及11月向租戶提供20％的租金減免，可謂第一批這樣做的大業主。

12月氣氛稍減，商場加強推廣優惠，旗下CGV電影院全日時段戲票僅售45元，新進駐的日式寵物超市吸引大批人流。羅氏家族第三代、羅氏集團主席羅正杰接受訪問時解釋減租決定，亦訴說D2 PLACE商場的獨特之處。

D2 Place以創意手作市集為賣點，是不少年輕人的周末好去處。羅正杰解釋，最初創立商場的理念為「Designer Dream」，期望為本地設計師提供展示及發展空間，並以本地品牌為發展重心。出身建築師的他於外地公幹逛過不少特色市集，碰巧政府於2010年推出活化工廈計劃，於是便把旗下兩幢長沙灣工廈申請活化成商場，以文化創意為主題。

羅正杰指出，D2 Place與其他倒模商場不一樣，並非以自由行客人為主，沒有售賣奢侈品及藥妝。（余俊亮攝）

商戶組合與其他倒模商場不同

商場分為D2 Place及D2 Place Two兩期，總樓面逾50萬方呎，商戶組合方面，他指出，零售及餐飲商戶各佔一半，零售商中近九成為初創企業，每星期均無間斷舉辦週末市集，亦引入特色商戶如日式寵物超市「Pet Koi Koi」、親子餐廳「大樹先生的家」及韓國大型連鎖電影院品牌CGV等，吸納年輕人及家庭客。「與其他倒模商場不一樣，並非以自由行客人為主，沒有售賣奢侈品及藥妝。」

近半年零售市道受壓，羅表示，商場位於民生社區，整體人流並無太大變化，不過由於大部分租戶為初創企業，他們於其他旺區的店舖生意急挫，約三分之一商戶現金流大受影響，於是集團在8月一次性減租兩成後，於10月及11月亦作出同樣措施。

羅正杰指，D2 Place主力扶助初創企業，目前商場近三成面積以市價約33至50%租予初創，其餘七成面積則收正常租金。（余俊亮攝）

部分以最多市價五成租金 租予初創

作為商場經營者，羅正杰坦言，他們的思維較「另類」，主力扶助初創企業之餘，為商場帶來人流及收入。D2 Place會對具發展潛力的初創企業提供租金優惠，小商戶可從數百元租金的週末攤位起步，到開設月租千元、為期1至3個月的快閃店，逐步進駐租期約1年的銷售櫃檯，最後再正式成為商場長期租戶。

他解釋，初創經營者缺乏經驗，貿然開舖需負上沉重租金負擔，造成不少失敗的個案。目前商場近三成面積以市價約33至50%租金租予初創，其餘七成面積則收正常租金，透過階段式的營運計劃，期望幫助他們逐步成長，為每一個品牌提供獨立免費營運諮詢。公司亦透過與外地市集合作，讓本地品牌可以走出香港，至今已幫助逾5,000個本地及海外品牌，成功例子包括本地香水品牌Lisa & Sara及服裝品牌TORIO store等。

羅正杰形容，「集團從事服裝業多年，知道香港做零售好難，沒有地方、市場不夠大、供應鏈不足，以及香港人不欣賞本地品牌。」（余俊亮攝）

零售生態令本地品牌難發展

羅氏集團由「紡織大王」羅定邦創辦，以紡織廠起家，並創立時裝品牌bossini（0592），目前集團主理服裝製造、零售品牌bread n butter及地產投資。羅正杰指出，「集團從事服裝業多年，知道香港做零售好難，沒有地方、市場不夠大、供應鏈不足，以及香港人不欣賞本地品牌。」

他解釋，國外大都市要成功打造自家品牌，必須有逾千萬人口支持多樣化產業，有足夠空間培訓人才，再有國家級規模的市場作為後盾，例如Uniqlo於日本東京起家，先在東京開設大量門店，成功後再複製到日本其他城市，才足以打造一個國際品牌。他認為，現有零售生態令本地品牌難有發展空間。「香港太細，所有商舖太密集，商場來來去去都只有幾個發展商，想減低成本自然會吸納大量生產的連鎖品牌，最後就會好似倒模咁，賣差唔多既野，令小品牌難以生存。」