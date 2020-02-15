疫市與市場「對著幹」行健投資董事羅偉業：長遠看好醫藥和科技股

武漢肺炎疫情令人心惶惶，市民忙於搶購口罩、廁紙和糧食之際，股市卻持續「疫市」向上，除了因中國政府在新年後「暴力救市」，動用1.2萬億人幣穩定金融市場，亦反映市場認為疫情只是短期影響。 恒指本周累升411點，收報27815點，由低位計已累積反彈逾1500點，究竟是否曇花一現？行健資產管理投資董事羅偉業接受專訪時表示，疫情令工廠短期復工有困難，對中國實體經濟的影響可能維持一段時間，現階段不宜太樂觀，但股市或因中央突然「放水」而再反彈，故也不宜悲觀。 一些「防疫股」如口罩紙巾、線上醫療、遠程辦公等概念突然爆上，羅指投資者要分析市場是否將「短期現象長期化」，又認為有創新能力的科技和醫藥股具長遠投資價值。

羅偉業認為，股市或因中央「放水」而反彈。（張浩維攝）

復工正常化仍需時數周

疫情蔓延之下，中國實施封城、關店、關廠及交通管制等措施，重擊經濟活動，不少大行紛紛下調中國GDP預測。羅偉業指，原先市場推斷中國今年能夠「保6」，惟目前能維持5.5％的增長已是較合理推算。他指，觀察工人在春節後回工作城市的比率較去年同期大幅下跌，工廠短期復工仍有困難，「啲人都未返到去，就算返到去，大部分都會做隔離措施才會正式復工」。假設疫情並無繼續擴大，及口罩等保護物資有充足供應，他料復工要正常化仍起碼需時數周。

市場不時將武漢肺炎與03年沙士比對，他指，沙士前的經濟一直疲弱，疫症發生只是令市場加快見底，但目前情況是，央行過去10年「印銀紙」保持經濟增長，美國去年出乎意料減息，歐洲和日本走負利率等等，中國大有條件以更寬鬆的金融政策對抗疫情衝擊，背景與沙士時完全不同。

羅偉業指，內地工廠要在短期內復工較困難。（路透社）

疫市投資兩準則

在「疫市」的投資策略上，羅偉業指主要遵從兩個原則，一是投資有質素和良好管治的公司，「有體育用品公司的門店關了八成，這段時間做不到生意，業績一定差，但如果做一些網上銷售，是否能抵銷影響？就算做唔到，不同公司應對危機時的不同處理，都反映公司管理層對市場轉變，以及執行上的能力。」他又舉例，有公司在復產前，已一早計劃以專車接送員工，登記員工或其親友是否到過武漢，及實行隔離措施，有公司則預早買入口罩生產線。公司體現到管理質素，投資組合自然長線不變，「跌得多可能會加添」。

第二個原則是與市場「對著幹」，當市場過度樂觀時，他傾向在高位先行獲利，若市場太過悲觀，他反認為是長線買入機會，例如A股新年後首個交易日重挫8％，若沽走部分已屬不智。未來一段時間基金亦會採取此策略，而預計疫情到尾聲，股票佔倉位比例不會有大變化。

羅偉業分享兩大「疫市」投資策略。（張浩維攝）

疫情用藥市場長期需求不多

羅偉業對中港股票研究有23年經驗，加入行健之前，曾任職野村國際的執行董事，領導香港中國醫藥研究團隊研究醫藥類股票，他認為醫藥和科技股都將一直有長遠投資機會。對於個別醫藥股因研發肺炎疫苗而飆升，他指，即使相關藥苗成功研發，疫情用藥仍難成大品種藥，因不同癌症和長期病患藥有長期的剛性需求，「所有炒作是亂來的，只可以有炒作，不會有投資價值」。

他說，醫藥股未必受益於疫情，但同樣地不會受太大影響，長遠看好有創新能力和人才的醫藥股。他又指，中國醫藥正慢慢貼近西方醫藥市場估值方法，由做仿製藥演變為多做創新藥，雖然目前技術落後於人，但受惠龐大本土市場、市場開放和政府政策扶持，料創新藥將在中國加快推出。他預計，未來中國創新藥企會陸續出現收購合併，或有外資透過併購進入中國市場，如百濟神州（6160）去年尾便獲美國巨型藥企安進（Amgen）入股兩成。

估值方面，傳統大藥企同時有仿製藥和創新藥，一般市值估值是10多倍PE。若生物科技公司還未有盈利，估值就純粹看產品潛力，如治療範圍、覆蓋人群和靶點獨特性等，再以現金流貼現法（Discounted Cash Flow）計算。

羅偉業看好線上醫療潛力。（資料圖片）

線上醫療發展以輔助為主

對於線上醫療潛力，他指醫療除講究技術層面，亦講究法規層面，「醫療有創新亦有保守一面，醫生有專業上考慮，如突然間要遙距或AI去做，當有醫療事故邊個孭鑊？」故認為下一步發展應會以輔助醫生為主，但他也指出遠程醫療有其好處，因中國多偏遠地區是醫生未能到達，遠程設備可令醫生提供有限制的服務，「好過無的心態，能夠有人的地方都希望有人」，不代表能夠取代醫生。至於醫療設備股，因體量無藥股般大，有質素的公司估值已不平，「唔可以話唔睇好，只不過機遇唔夠」。

手機設備廠生產受阻 庫存價值或貶

進入2020年的5G時代，科技股和憧憬受惠換機潮的手機設備股，疫情之前均錄得不錯升幅，即使股市在疫症下築底，科技股亦是最先反彈的一個板塊。

羅偉業指，科技股即使在2020年受到干擾，2021年亦會回復正常，但手機設備股停產則不同，「現在唔做，可以後半年追返，手機亦不會每季買一部，在消費層面屬正確。但從生產層面，手機生產商一早排列今年出幾多部機，首季還可以發4G機，或介乎4G到5G機，但到第二至三季仲出？大家可能一跳跳到5G機，首季庫存價值是否同第二季一樣？」

他指，市場去年底對手機產業鏈樂觀，是憧憬華為和蘋果大量發新機，當中國消費市場變慢，生產產業鏈受干擾，對今年上半年業績定有影響，「當然從投資角度，呢半年沽了，或者買唔返」，他預期這些公司未來兩季股價仍然波動，如果屬長期投資者便應堅持，不要因市場有短期波動影響投資風格。