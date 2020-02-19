曾上福布斯榜　現開租賃平台Dash　李灝庭：未必要上咗車先結婚

本港連續10年成為全球樓價最難負擔城市，據調查機構Demographia報告指，香港樓價中位數是704萬元，若以家庭入息中位數計算，即要不吃不喝20.8年。不少年輕人均希望盡買入住宅單位自住。可是，在2016年時以28歲之齡登上《福布斯》亞洲版30歲以下青年才俊榜、服務式住宅企業Dash Living（Dash）創辦人李灝庭雖然早於22歲（2010年）已自置物業，但卻將單位放租，繼續「以租養租」來解決居住需要，至29歲時（2017年）才正式居於自有物業。

李灝庭認為無論市民工作、投資或創業，都是為提升自己的生活質素，要達成這個目標，上車並非惟一及最有效的方法，例如在外國不少人會接受共享住宅。「每個人嘅背景及際遇都唔同，我覺得未必要上咗車先結婚，如果想靠『父幹』上車，而家人又有經濟能力支持，咁都可以。」

李灝庭表示本港樓價居高不下，但房屋供應短缺，故市場需求是愈來愈大。（公司網頁截圖）

於香港及新加坡擁有逾600個單位

作為創業家，卻在22歲時已開始投資磚頭，李灝庭坦言每個人都有少少投資，而自己當時其實最想創業，解決市民的居住問題，最終他在2014年成立Dash，至今公司在香港及新加坡擁有超過600個單位，單位月租介乎8,000至2.5萬元。他解釋道：「選擇『以租養租』是希望更快地解決居住問題，可以幫到更多人。」

現時李灝庭亦有在非牟利機構「Time Auction（拍賣時間）」擔任董事，該機構會邀請不同行業的成功人士作為導師，與參加者飯聚，分享成功心得；參加者則需要完成10至15小時義務工作，才可以參與飯聚。李灝庭表示自己在Time Auction成立初期，便擔任導師，希望通過這個平台，讓普通人可以接觸商界專業人士，並獲得他們的指導。