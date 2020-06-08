Blue CEO孔德秋︰疫情下人壽保險申請飆升　產品將變消費者主導

新冠肺炎疫情下，網上銷售保險增長迅速。網上保險平台Blue今年1至4月間，旗下人壽保險產品申請數目錄得逾170％的增長，而比較疫情前後的報價數目，4月的報價數目比1月上升超過4倍。

網上人壽保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋接受《香港01》專訪時表示，疫情期間市民對保險認知度、關注度，以至需求方面都在增加，公司未來會繼續推出入場門檻低、更個人化的保險產品，冀今年下半年會推出新產品。

本港近年保險業起波瀾，既要經歷金融科技的洗禮，也迎來虛擬保險商的冒起。孔德秋表示，目前保險業未來面對的趨勢，包括消費者要求保險產品更具靈活性及個人化，保險公司要更好利用科技配合，設計更多能滿足消費者要求的產品，包括利用人工智能、大數據等科技。

他又認為，保險產品的買賣模式將會從保險公司向顧客銷售，變成顧客主動尋找適合自身需要的保障產品，「保險產品過去由保險公司主導，基本上設計出來的產品，市場就要接受，係一個比較保險公司主導的銷售模式，將來會變成消費者主導，即是消費者更希望主動出擊，主動尋找適合其自身的產品」。

孔德秋表示，保險產品將會變成消費者主導，即消費者更希望主動出擊尋找適合其自身的產品。（黃舒慧攝）

保險產品趨「碎片化」 讓客人可選擇

孔德秋相信網上買賣保險渠道大有可為，指出香港網上人壽保險銷售，僅佔本港整體人壽保險市場不足2%，而保險市場的數碼滲透率，亦較證券及銀行等其他金融服務行業低。他承認，很多市民仍抗拒網購，加上他們同時認為「保險」是複雜的事物，故有需要教育消費者認識保險及科技應用，至於保險公司可以做的，他認為有二：

「一，是將入場門檻降低。過去市民印象是保險產品昂貴，其實不一定如此。我們要改變此印象，將產品門檻降低。 二，就是產品要更加個人化，當你只是買你所需的（保障項目）產品，相對價錢一定會低返。」他強調，保險買賣模式轉為顧客主導，是不斷進化的過程，目前很多保險公司已因應不同顧客做一些「tailor-made嘅產品」或者將產品「碎片化」，以讓顧客能自行選擇切合自己利益的保障。

Blue上月推出的定期壽險產品「WeCare 定期人壽保障計劃 2」（WeCare TL2），他認為正好抓着保險市場未解決的情況，「此產品針對的是一些『主動出擊』的群組，該類顧客的特性是更主動，更希望自主照顧自己的保險需要」。

據該產品宣傳舉例，若一名20歲非吸煙女性購買港幣100萬元保障額、為期10年的保障計劃，每日保費僅為港幣1元。「產品正回應市場『痛點』，（市場）希望有純保障產品，即無其他fancy（花式）或者唔等使的保障而增加了產品價格。現時此產品價格是市場上其中一個最低價的純人壽保障。」他說。

Blue未來會繼續推出入場門檻低、更個人化的保險產品。 (黃舒慧攝)

美元儲蓄保險「WeSave S1」 由Aviva作投資管理

至於公司今年2月推出美元儲蓄保險計劃「WeSave定息儲蓄保S1」，保單保障期5年，平均回報達3%，隨時可以退保，並免收退保費用。孔德秋指，產品是針對投資市場存在不穩定性多，顧客希望有保證回報，而又不希望綁定期長，故有此產品。至於產品背後是投資甚麼項目？他僅稱背後資產屬於一些定息固定資產。至於產品能夠市場內屬高回報的水平，「要多謝我們的投資團隊，有能力設計產品及投資資產能配合畀顧客回報」，他指該團隊是來自Blue股東之一Aviva，由該團隊就產品作投資管理。

然而，Aviva去年11月宣布將悉售Blue四成股權予合資夥伴高瓴資本，孔則透露，有關交易計劃仍待監管批准，達成交易後，高瓴資本將會是Blue的大股東，但強調Blue的產品長遠方向不變，仍「提供靈活、簡單便捷、物有所值產品畀我們的客戶」。

向受肺疫影響行業推1億人壽保額

另外，Blue今日（8日）宣布推出免費「HK$1億人壽保額」，贈予受新型冠狀病毒疫情影響的行業。申請資格包括香港永久性居民、年齡為18歲至55歲；及受疫情影響引致最近失業，或任職於旅遊航空及酒店、零售及餐飲、藝術及消閒行業而因就業不足面對經濟壓力；及並無持有任何Blue的現有保單。成功申請者可免費獲享「WeCare 定期人壽保障計劃1」，保單保障期為1年，保障額25萬元。