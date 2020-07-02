【虛擬銀行】平安壹賬通舵手專訪　頭炮碼實中小企　40分鐘可開戶

8間虛擬銀行陸續試業，部分甚至已正式開業，各有主打，剛宣布試業、平安保險（2318）旗下平安壹賬通銀行（PAOB），焦點顯然是中小企。對中小企而言，在傳統銀行開戶以至借貸，往往面對繁瑣手續，不過在平安壹賬通銀行眼中，中小企顯然是一片「藍海」。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍、首席風險官蔡家輝接受《香港01》專訪時指出，中小企開戶難、借貸難的問題長年未解決，該行因而夥拍提供政府電子貿易服務的貿易通（0536），向其特選貿易中小企提供貸款服務，開戶最快於40分鐘內完成，且引入「隨借隨還」概念，作為突圍「殺手鐧」。

馮鈺龍表示，中小企要去銀行開企業戶口、向銀行申請貸款，都面對繁複、冗長手續，開戶要帶十多份文件包括財務報表、流水賬等，到銀行分行的商業理財中心辦理申請，需時一個多小時至兩小時，申請後至銀行審批、最終受理期間往往涉及數天以至數星期。

而銀行一般向中小企批出貸款，需時約3星期至1個多月不等。「若只屬小型企業，銀行只會給他們分期貸款，局限是若有關企業倘突然資金充裕，想為慳息而提早還錢時，銀行卻會就他們提早還錢而徵收罰息，這對客戶缺彈性。」

馮鈺龍希望解決中小企到銀行開企業戶口、向銀行借貸難的問題。（黃舒慧攝）

夥拍貿易通 邀中小企開戶

中小企透過手機開PAOB戶口，試業期間特選中小企開戶最快40分鐘內便完成，而貸款會直接存入該戶口，然後客戶可經轉數快 （FPS）轉走款項。

目前全港有34萬間中小企，從事進出口業務的約佔11萬間，針對中小企遇到的問題，平安壹賬通「頭炮」選擇與貿易通合作，邀請對方約200家中小企開戶。蔡家輝表示，貿易通是協助有出入口活動的企業報關的電子報關服務商，目前市場佔有率九成，「中小企數量在貿易通平台上相對較多，若要符合金管局推動虛銀發展希望做到普惠金融效果，我們想盡量首步就是可以服務到較多中小企。」

蔡家輝指，貿易通雖擁有客戶的出入口數據，雖然不可直接看到具體內容，但能夠量度客戶生意是否頻繁，而且亦有一些數據能助反映客戶生意穩定性、趨勢，以助銀行進行風險評估。「此方式下我們建立了風險量度模型，可助我們建立白名單，即在風險上可接受的客戶，我們就可以檢視有否貸款合作方式。」

香港約有34萬間中小企，當中從事進出口的佔約11萬間，存在不少貸款需求。（資料圖片）

蔡強調，白名單合作模式由該行建設模型，由貿易通操作，「始終客戶未曾向我們表示興趣，不會是我們先接觸客人，故操作上是貿易通先接觸客戶，介紹一個可能性——就是PAOB有些產品可能對客戶有用。若客人表示興趣，可和我們的客戶部經理接洽」，由此而達到資料保護的合規要求。

貸款引「隨借隨還」概念

平安壹賬通銀行推出的「壹易貸」借貸服務貸款金額由10萬元至200萬元，貸款期最長24個月，雖屬分期貸款，蔡強調服務是「隨借隨還」，客戶可提早還款，該行不會因此罰息，與傳統銀行做法有別：「出入口的中小企客戶有融資需要，是因貨品完成出口，買家欠客戶錢，因有賒數概念，可能被賒3至6個月，故這段時間該些中小企在營運資金上就有需要，而產生貸款需求，但當過了3至6個月，再沒有需要貸款時，而市場上的分期貸款一般還款期介乎18個月至3年，客戶想提早還，會面對罰息，所以我們的產品設計希望針對這痛點，給予適時貸款。」

蔡家輝表示，壹易貸服務「隨借隨還」，客戶可提早還款，該行不會因此徵收罰息。（黃舒慧攝）

馮鈺龍補充指，傳統銀行因運作成本高，當客人借貸僅數天就還錢，傳統銀行會「輸錢」，為保障自身利益，便有提早還款而收取罰息，但對PAOB而言，運作成本很低，「可做到客只借3天，我們收3天利息，就沒有其他罰則，此種隨借隨還模式更適合客人生意發展周期」。貸款息率方面，蔡指是基於客戶潛在風險為本而訂價，預計平均收取的利息會是高單位數百分比。

擬擴闊服務範圍至進出口以外中小企

頭炮與貿易通合作後，平安壹賬通會慢慢擴闊服務範圍至從事進出口以外的中小企。不過，馮鈺龍強調，若向其他中小企提供服務，亦希望找到一些好的合作夥伴協助提供數據，「服務過程可以做到無縫，做到隨借隨還，這樣才有意義」。至於零售銀行業務方面，馮指，中小企及零售客戶都是PAOB的對象，客戶憑藉香港身份證即可開立儲蓄賬戶，不設最低結餘要求，目前銀行為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，客戶除可賺取1%基本存款年利率外，還可於直至今年9月9日的優惠期內賺取額外的「優易賞」利息。若個人客戶於7月16日或之前成功開立並激活儲蓄賬戶，合資格存款額可享8.8%存款年利率。

然而，只限受邀請的2,000位個人客戶參與。馮指，參與試業的個人客戶是該行員工、其家人及朋友、商業合作伙伴的職員，試業期內盡量收集他們的意見而微調服務，正式開戶時會再視乎當時市場環境決定息率，虛銀同業開出的息率亦會是該行參考範圍。