【專訪】大新鄧子健料本季信用卡消費慘淡　 樂見虛銀引良性競爭

新冠肺炎疫情打擊香港各行各業，且帶來社交距離限制措施，直接衝擊私人消費市道。大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受《香港01》專訪時表示，預計在疫情下本季（第3季）信用卡消費數據將「慘淡收場」，而整體私人貸款市場全年料錄負增長。他指該行已向客戶推出疫情紓緩措施，包括提供3個月免還本金安排，冀解客戶燃眉之急，而呆壞賬情況仍然可控，但按年有所增加。

本港信用卡應收帳款總額走下坡，首季按季減少10%。﹙資料圖片﹚

料次季信用卡應收賬 續跌一成

金融管理局早前公布今年第1季信用卡貸款調查，顯示信用卡應收帳款總額按季減少10%至1,239億港元，鄧子健相信，快將公布的第2季數據，跌幅相若，「因4月份疫情緊張，5至6月疫情似有紓緩，相對首季是2、3月較嚴重，估計次季信用卡消費亦會低沉」。

他表示，疫情下因社交距離限制、晚市禁堂食等措施，該行的信用卡消費有減少。至於第3季，他預料整個行業的信用卡消費數據會「慘淡」，「疫情下，市民都盡量留在家中，煮飯多、出街消費少，料零售消費必會差，希望抗疫措施見效後，疫情會回落，第3季信用卡消費會是好艱辛的歷程」。

貸款方面，鄧子健表示，該行因應疫情亦向客人推出紓緩措施，包括提供3個月免還本金的條款，助客戶解燃眉之急，故呆壞賬情況仍然可控，但按年有增加，而拖欠比率亦見微增。至於私人貸款，鄧指，傳統而言，第3季都相較其他季而言是放緩，因已過了稅季貸款推廣，「按季度比，要借錢的人第1、2季或已尋求貸款，第3季市場上或無太大型推廣，傳統而言私貸比較淡靜。要待第4季才可能有回升迹象」。然而，他指出，由於今年首兩季，香港整體市場私人貸款今年至今按年度已見負增長，第3季淡靜下，他估計最終今年全年都會繼續錄得負增長。

大新銀行因應疫情，向客人推出紓緩措施，包括提供3個月免還本金的條款。（資料圖片）

虛銀產品配套未追上傳統銀行

傳統銀行面對金融科技大潮席捲、虛擬銀行湧現，近年都大舉發展數碼銀行，大新銀行亦不例外，該行前年3月推出「e直通遙距開戶申請」，當時僅接受信用卡申請，及後擴闊至接受私人貸款申請，目前發展成可經此渠道開設銀行戶口。鄧稱，經e直通遙距申請貸款服務，今年佔整體私人貸款金額及人數約兩成，按年升七成，該行近期推出清卡數快應錢貸款推廣，客戶倘透過「e直通遙距貸款申請」成功申請清卡數快應錢，可享每月低至0.11%平息，本月推廣期內成功申請，獲2,888港元現金回贈。他指，該貸款產品的客戶，目前平均貸款額約為30萬港元。

「分行服務因疫情削減，故客人用該行的手機app情況增加。」鄧子健續稱，今年開立銀行戶口的新客戶，有三成是經過e直通渠道，冀該行今年內可在財富管理、電子支付服務方面都有金融科技上的提升。

虛擬銀行席捲香港銀行業市場，鄧子健認為，虛銀可刺激傳統銀行提供更優質服務。（資料圖片）

鄧認為，虛擬銀行為銀行業界帶來良性競爭，「香港市場咁大，（虛銀）不會帶來好多影響，虛銀推貸款產品多數是一隻、兩隻般慢慢出，而非一籃子般推出，虛銀才剛準備好基建服務客人，故產品配套上料短期未必如傳統銀行般多」。他認為，傳統銀行有網點方面的優勢，服務涵蓋廣泛，「虛銀加入市場，他們在數碼化、科技方面，長遠會提升，冀有良性競爭，給刺激予我們以提供更優質服務」。