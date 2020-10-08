新冠肺炎｜內地客新保單冰封　保險界呻苦　「國家隊」恐零生意

新冠肺炎疫情下，依賴內地客的本地保險業大受打擊，上半年內地訪客新造保單保費按年大瀉76.3%。有上市保險集團資深總監向《香港01》表示，同事以往如果每月接到3、4張保單，表現算可接受，但在第三波疫情大爆發的8月，可能只有一張，甚至「食白果」。亦有資深從業員表示，近數年有很多在內地長大、持有香港身份證的人加入了保險業，這批「國家隊」除非年初「簽落少少單」，否則這半年「真係會零生意」。

不過，業界相對樂觀，認為香港作為內地資金金融窗口，仍會吸引內地人轉移資產到香港，倘若通關，保單銷情會「爆到七彩」。

保監局公布數據顯示，由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單保費，從今年第一季的54.01億元大縮84.5%至第二季的8.39億元，上半年整體下跌76.3%至62億元，佔個人業務總額9.6%，此佔比亦相較2019年上半年的26.4%，大跌16.8個百分點。

翻查保監局過往3年數據，2017年內地訪客新造保單保費為508億元，佔個人業務的總新造保單保費比例高達32.6%。隨後兩年數字平穩下跌，去年全年內地客新造保單保費為434億元，佔個人業務的總新造保單保費的25.2%。然而今年上半年僅錄得62億元，若下半年亦錄相若保費，則全年內地客新造保單保費仍未及去年的一半。

內地訪客新造保單保費於今年上半年僅錄得62億元。

8月最慘淡 舊單供款「撐住」

單看數字，已感受到業界陣陣寒意。於某大上市保險集團擔任資深總監的John（化名），入行已廿多年，他向《香港01》表示，今年初疫情大爆發以來，內地客不來港買保單，對一批倚重做內地客生意的本地代理影響最大，「佢哋新生意普遍跌了七至八成，幸因以往客人保單持續供款，仍有佣金收入。因為沒有內地客新單，就希望轉做本地客」。至於主攻本地人生意的代理，表現也受波及，「始終疫下市民擔憂恐懼，不敢出街，疫情至今保單劇減，新生意跌了四至五成」。

John續稱，8月本港爆發第三波疫情，限聚令維持2人，且一度禁餐廳晚市堂食，直接影響保險銷售，是業界「最慘、最艱難的時期」， 「8月大家都不約而同講是最難做，食肆收傍晚6點，同事由（疫情前）平時會在客人傍晚放工後相約傾保險，變成客人個個返晒屋企。」他指疫情前，如果每月接到3、4張保單，表現算可接受，但8月很可能只是一張，甚至是零，「新生意佣金可能平時一個月有2萬元，都很普遍，但8月疫境下，幾千元都很普遍」。

保監局指，源自內地訪客的新造保單保費，從第一季的54.01億元收縮至第二季的8.39億元。（資料圖片）

到了9月，隨着晚市堂食禁令逐步放寬，業內生意稍有改善，雖然新單仍然疲弱，但幸好以往的客戶仍繼續供款，代理人仍會繼續有佣金收，不致零收入，「過往努力的（舊單）累積（佣金）都可以幫到他們渡過艱時間。」

本港8月爆發第三波疫情，政府一度禁餐廳晚市堂食。（余俊亮攝／資料圖片）

「國家隊」上半年恐零業績

另一名從事保險業逾10年的資深從業員Ronald（化名）亦向《香港01》表示，法規上內地人要親自到香港，才能買香港的保險，自香港落實封關、隔離措施以來，基本上無內地人專程為買保險而來港，故目前「內地單」業務基本上停止。

他說，近數年有很多在內地長大、持有香港身份證的人加入了保險業，行內俗稱「國家隊」，「他們基本上沒什麼香港朋友，即使有，也只是內地來港的人，自成一個圈子，故他們做不了本地生意。」這批「國家隊」除非今年一、二月「簽落少少單」，否則這半年「真係會零生意」。

疫情期間，訪港旅客大減，大大衝擊本港經濟。（羅君豪攝／資料圖片）

Ronald又透露，疫情之前，有同事每個月做到8至10張保單，表現已算很好，若超過10張，可被視為「top sales」，「（top sales）點都要靠一些大陸單，因為平均而言，以每張單每個家庭保費開支，內地人交的保費會是港人的兩三倍」。香港市場保費平均一張單的年繳保費是1萬至2萬元，內地人市場保費平均一張單的年繳保費是3萬至5萬元。若一個月做到10張，即會有介乎10至40萬元年繳保費成績。

往年計，Ronald工作的保險公司，第100名從業員的首年保費成績，都超過1,000萬元，「今年的話，可能頭十名唔知有冇（每人做到）1,000萬元」。

業界料通關後 內地客累積購買力勢釋放

內地客「無影」，本地保險股業績「打折」。本地保險業龍頭友邦，今年上半年個人人壽新造直接業務總保費收入為92.4億元，比去年同期169.28億元少45.4%，單是第二季僅42.51億元，按季跌14.8%，按年跌51%。

友邦保險（1299）早前公布截至今年6月底止的半年業績，香港分部錄得新業務價值按年跌68%，新業務價值利潤率51%，按年大跌17個百分點。公司解釋自香港實施強制隔離檢疫措施以來，來自中國內地訪港旅客的銷售接近完全停頓，加上本地客戶大眾普遍不願進行面對面會議，導致本地客戶業務的年化新保費錄得大幅雙位數下降。

截至今年6月底止6個月，友邦保險香港分部錄得新業務價值按年跌68%。（資料圖片）

問及疫情後內地人保單市場的盛世會再現？John則樂觀道，內地人始終想來港投保，已累積了購買力，「我相信如果現在疫情好轉甚至通關，（銷情）會爆到七彩！」他認為，內地人仍鍾情購買香港的保險，一來這幾年累積下來的習慣；二來香港有美元保單，作為分散風險的選擇對他們而言是吸引，故保險業在疫後能成為最快復蘇的主要行業。

John又指，國內人口太大，來港買保險者現仍然是少數，而香港地理位置跟內地接近，其保險產品有特殊的地位及優勢。他亦相信本地人保單市場仍有增長空間，「政府一直削減福利開支，又推出自願醫保，市民自求多福下，保險行業生意商機會加大」。

Ronald則表示，內地人最多持有的資產屬房產，有部分人會選擇將部分資產轉為美元保單，以備自己將來退休或小朋友將到外國讀書，亦預防內地未來資金管控愈益愈明顯，而選擇香港作為中轉站。「核心問題在於內地有外匯管制，錢在內地匯出國外相對有困難，只要內地一日不解除外匯管制，香港作為內地資金金融窗口，還是會吸引內地人將資產轉移到香港。」

保險業界人士認為，只要內地不解除外匯管制，內地人還是會來香港買保險。（資料圖片）

大摩上調友邦目標價至87元

雖然本地保險業仍值寒冬，但有大行仍睇好友邦。多間大行早前就友邦中期業績發表報告，當中摩根士丹利（大摩）上調友邦目標價，由原來的78港元，升至87元，評級為「增持」。大摩指，友邦公布新領導層下的策略規劃，將利用科技、數碼及分析方法推動經紀及擴展客戶覆蓋，這暗示友邦會接觸到更大的市場，尤其是中國，故調升目標價12%。

大摩又指，由於香港的內地人保險業務的大額暴露，香港業務何時能回復增長仍存變數，假設香港與內地之間邊境在今年第4季完全重開，料第4季友邦的香港新業務會有正增長，帶動今年下半年香港的新業務價值錄得較輕的6%跌幅。

高盛對友邦評級為「確信買入」，12個月目標價維持83元，然而高盛舉出友邦的下行風險因素，包括：經紀營業額增加而導致經紀平均生產力減少；內地經濟放慢下友邦或未能獲得監管同意到其他省份擴展業務；長債收益持續低水平拖累營運溢利增長。