疫情衝擊保費降　壽險界奧斯卡MDRT 「鬆章」　允會員自動蟬聯

保險業是對人的行業，在新冠肺炎疫情下，業務深受重創。被視為壽險界「奧斯卡」的百萬圓桌（MDRT），今年也很「體恤」會員，大降業績要求的門檻，更設下特殊規則，豁免2019年或2020年的百萬圓桌會員的會員資格業績要求，自動蟬聯。

有上市保險集團資深總監向《香港01》表示，今年倘要達到業績要求而繼續成為2021年度百萬圓桌會員確較困難，「如果你話真係靠（今年）做到生意達成，我諗會少了好多會員」，形容百萬圓桌的決定「好精」！

保險業吹淡風，壽險界「奧斯卡」頒獎標準，原來也相應「鬆手」。百萬圓桌官方網頁刊載的2021年度百萬圓桌會員加入辦法，顯示今年7月1日發出，當中列出會員的有效佣金收訖要求，至少要有40.98萬港元。這相比2020年度的要求下調了26%。

此外，要求有效保費收訖至少為163.92萬港元，其中至少有50%的保費須來自風險保障類產品。每年新業務產生的收入必須至少達到70.97萬港元。該兩項要求亦相應按年下調26%。

更教現有會員「興奮」的是，2021年度百萬圓桌會員加入辦法更列出「特殊規則」，僅適用於2019年或2020 年的百萬圓桌會員，讓他們會員資格的業績要求已獲豁免，規則指出他們即使未能滿足公布的業績要求，也可以入會，無須出示合資格業績證明，即可申請獲得2019年或2020年所獲的最高級別申請相同或以下級別會員身份。

特殊規則又指，如果會員在2019年或2020年獲得了內閣會員資格，有關會員毋須證明符合業績或滿足公布的要求，即可再次成為內閣會員。但若會員申請的會員級別高於其在2019年或2020年達到的級別，則必須證明符合公布的2021年業績要求。

肺炎疫情已嚴重打擊本地保險業。（資料圖片）

未聞有人今年至今造保費千萬元

入行已廿多年、現於某大上市保險集團擔任資深總監的John（化名）接受《香港01》訪問時表示，以往保險行業若新生意表現達到首10%至20%高的從業員，已可成為MDRT會員，一般而言，他們新生意佣金要超過50萬港元，「在疫情前，業績表現不錯的agent，我相信一年搵70萬至80萬港元都好平常，一年（新）保單可能有40、50張」。

今年MDRT設下特殊規則，John預計最終會員人數不會明顯減少，「否則如果你話真係靠（今年）做到生意達成，我諗今年會少了好多（會員）……但如果末季情況好景一些，就有條件追返晒上去，因為累積的購買力應該爆返，我們都不敢睇小」。然而，疫情影響下，他暫未聽聞業內有人今年至今達到創造保費1,000萬元，「因這些大型的單都來自內地，他們此刻來不到，就買不到，故今年應沒有多少人可做到此等表現，有的話都很少數」。

另一名從事保險業11年的資深從業員Ronald（化名）指，較好業績的本地代理人或多或少都有內地客保單，「只靠本地保單而做到top sales是極少數」。他指平均而言，以每張家庭保單的保費開支，內地相比香港，交的保費會是香港的兩三倍，不排除有些有錢客人，更不止兩三倍。如果只做本地保單而達到一年創造保費1,000萬元，「可能表現最好的頭十人或者可以做到，但首100人都做到本地保單創造保費1,000萬元的話，我不相信會有這種情況」。

「因為本地有錢的人，要投保的話早已經買了。過往5年，香港保險市場的增長最主要來自國內（客人），做內地客市場最多的兩間保險公司，而在2014至2017間，每年增長至少50%，如果撇除內地客市場，本地客市場雖也有增長，但增長率可能只單位數或百分之十多不等。」

香港實施封關措施下，內地客保單劇減。（資料圖片）

業內對生意表現趨低調 惟從業員不會明顯流失

John指，疫情之下，業內已很少有人討論今年的保費表現，「大家（同行）都低調了，一來生意減少，二來如此環境下普遍市民不開心，故大家都不會特別提」。然而，他認為本地的保險從業員整體都很積極面對「疫境」：「保險從業員這段時間雖似『唔多掂』，卻沒怨天怨地經常叫政府幫手，其實大家都在（這環境下）忍耐中。」

至於業內流失情況，John就認為人數不會有明顯減少：「（如果只是）我哋（保險業）唔掂就一回事啦，但現在是通行都唔掂，去得邊度？ 諗多兩諗還是留吧。二，我不排除有人好唔掂，但保險工種具彈性，早排有好多從業員兼職送外賣。三，零售業相比保險業，由於經歷（2019年）社運影響，艱苦的時間較長，有不少界別人員例如奢侈品零售業、航空業，很多人在疫情期間加入保險業，因為他們更『大劑』，失去工作。此段期間亦有大學生入行了解，因為外面也沒有工作做，又沒得去旅行。」

疫情高峰時，有大型商場人流稀疏，名店倒閉。（高仲明攝／資料圖片）

John續稱：「保險工種具彈性，從業員或有其他兼職，而近期亦多了零售業人士、空姐加入保險業」。他又認為，如果從業員願意「北望神州」而吸納內地客源，發展商機較大，香港保險業其一蓬勃發展原因亦是「北水」持續流入，「若無國內，就各行業絕對不會有呢十年」。

新血待遇方面，John指，他們可能獲發底薪，「可能大約1萬元，當然也要交出一些成績，起碼每個月要收返2萬元保費返來，不過，不同公司不同合約會有不同要求」。