【新冠肺炎】次季內地客新造保單保費8.39億　按季暴跌84.5%

保險業監管局公布2020年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到3,137億港元，較去年同期增長6%。

2020年上半年有效長期業務的保費收入總額為2,803億元，按年上升5.6%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,379億元，上升2.5%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為127億，下跌8%；以及退休計劃業務，其供款為261億，上升58.7%。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為655億元，下跌34.4%：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為607億元，跌35.3%；以及投資相連業務，其新造保單保費為46億元，跌21.4%。保險公司於2020年上半年共發出約46,000份合資格延期年金保單，帶來32億新造保單保費，佔個人業務總額4.9%。

由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單保費從第一季的54億元收縮84.5%至第二季的8.39億元，上半年整體下跌76.3%至62億元，佔個人業務總額9.6%。此顧客群組投保的保單中約98%以非整付方式支付（即非一筆過支付），而危疾、終身壽險及儲蓄壽險分別佔這些保單的49%、36%和5%。

跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單保費錄得按季收縮。（資料圖片／梁鵬威攝）

疫情對一般業務盈利影響未來數季趨明顯

在2020年上半年，一般保險業務的毛保費為335億元，上升9.7%，淨保費為228億元，上升8.8%。受直接業務帶動，整體承保利潤由4.32億上揚至6.24億元。鑑於2019冠狀病毒病疫情未有放緩跡象，其對保費收入及盈利的影響將在未來數季愈趨明顯。

直接業務方面，毛保費為246億元，升5.3%，淨保費170億元，升4.1%。意外及健康業務下調1.3%，當中非醫療業務因外遊減少而急挫33.1%，醫療業務增長亦放緩至4.7%。然而，受到按揭保險計劃物業樓價上限提高衍生需求帶動，金錢損失業務的毛保費大幅上升72.9%。一般法律責任業務繼續受惠於僱員補償業務的薪金總額聲明統一作業模式而擴張7.3%。汽車業務毛保費輕微上升4.3%。

直接業務的承保利潤為7.56億元，上升35.5%，其中意外及健康業務和僱員補償業務的表現改善。疫情期間經濟活動轉弱，令錄得申索相應下降，意外及健康業務的承保利潤上升至4.91億元，僱員補償業務則由虧損6,600萬元轉為1.52億元的盈利。

分入再保險業務方面，受到財產損壞業務推動，毛保費和淨保費分別為89億元(上升23.8%)及58億元(上升25.4%)。承保表現與去年同期相若，錄得1.32億元的虧損。