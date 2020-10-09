虛擬銀行｜ZA Bank貸款舵手︰冀推結餘轉換產品　App撳幾粒掣搞掂

本港虛擬銀行陸續投入營運，除了提供高息搶存款客，各虛銀亦探索不同的業務模式，有聚焦中小企融資，亦有以外匯買賣作招徠。眾安銀行（ZA Bank）早於今年3月底開業，除打算今季重推稅貸推廣外，計劃另闢「新戰線」，開拓信用卡未償還貸款市場的藍海。

眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲接受《香港01》專訪時表示，正研究推出結餘轉換產品。「香港人始終有一部分用開信用卡、私人貸款的用戶，正負擔高昂利息。結餘轉換產品在香港雖非新產品，但我們盡量想思考一下，作為虛擬銀行，如何利用科技可讓客人自主化整個結餘轉換流程。」

本港信用卡貸款市場龐大，據金管局數字，今年第二季信用卡應收帳款總額達1,242億元。期內，信用卡貸款的「轉期帳款」（即持卡人已償還最低還款額，但未全數清償月結單所示的結欠餘額），達到239.46億元，當中涉不少利息開支及財務費用。

研結餘轉換 攻信用卡貸款市場

冼迪雲表示，據他了解，至少有10%至15%的人每個月可能只還最低還款額，或者只作部分還款，坊間銀行一般就未還清的該部分，收取高達32%至36%利息。「我們就思考，如果結餘轉換產品是方便客人的服務，可能只需在手機應用程式﹙App﹚撳幾粒掣，交一份簡單的入息文件，便可將任何信用卡的卡數，整合到ZA Bank繳交，或者可以直接一些，例如客戶說，要向A公司支付5萬元，那麼便由ZA直接向A公司過數5萬元，以協助客戶處理債務，倘須向B公司支付2萬元，亦由ZA Bank支付⋯⋯最後各間銀行加起上來，倘整筆數是10萬元，則整筆數就集中在我方，客戶則只須一次過向ZA Bank償還。」

金管局數據顯示，第2季香港信用卡貸款的「轉期帳款」達到239.46億元。（Getty Images）

不過，結餘轉換產品不是新鮮事，多間金融機構都有推出，冼就指，市面許多這些產品，即使聲稱推廣網上申請，「都是你申請後，就會有人聯絡你，又要再核對一次客戶想清哪一張卡的卡數，又要處理款項如何『擺入』該張卡，整個end-to-end（端對端）流程是相對長時間」。他希望，該行推出的產品，是讓客人透過該行的應用程式，自行決定清哪一張卡數，然後便可即時將錢注入有關銀行或者信用卡，以處理卡數。「這會是我們想探求一下，令客戶體驗可以一個app便完成處理。」

冼表示，結餘轉換對客人的好處包括可以慳息，但也要視乎客戶本身的信用評分；而且客戶做了整合，就不會忘記找某張卡數，以致要支付逾期費用。至於結餘產品定價，目前尚未確定，屆時要視乎息率走向、經濟狀況，以決定產品適合在何水平訂價，以及哪類客人可入場參加該類產品。

至於該行3月開業時推出稅貸搶客，倘符合指定條款，息率低至1.63%，該行計劃今季「重施故伎」，然而冼表示，息率釐定方面仍在檢視中，「我們會與財務部檢視未來息口走向，再決定季節稅貸可以有幾競爭力」。

ZA Bank開業時曾推出稅貸，倘符合指定條款，息率低至1.63%。（黃寶瑩攝／資料圖片）

未錄嚴重拖欠貸款情況

ZA Bank開業時同步推出最高貸款額100萬元的私人貸款，冼迪雲指，截至8月底，已批出超過2,000宗貸款申請，借超過10萬元的客戶約佔25%，7人獲最高100萬元貸款。7月推出、上月底結束的「10萬元Free Cash」推廣帶動該行的貸款增長，7、8月皆接獲超過1.5萬宗貸款申請，已批出超過1,500宗，單是8月銀行已批出1億元貸款。

至於「肺疫」之下貸款壞賬情況，冼表示，開業至今，暫時未見有嚴重的客戶拖欠貸款情況，「過30天未還款的情況至今未發生」。他稱，會好現實地檢視每名申請借貸的客戶，「信貸評分是其中一個緯度，客戶的職業、任職多久，都會是我們檢視的切入點，譬如零售、餐飲從業員，亦不會完全將他們拒諸門外而不借，反而我們可能要求他們提供的文件會多一些」。

他提到該行的30分鐘信貸批核承諾，逾時則每遲1分鐘回贈現金10元，最高回贈500元，指每個月約有10宗個案需要向客人回贈現金，部分個案是銀行檢視客戶提供的資料後，希望再索取額外資料，「未必是向客人問額外資料，而可能是我們去查冊，核對一下物業資料、確保客人的信貸等方面風險無問題，才審批貸款予客戶……這些工作本身不關客戶事，而是銀行的內部管控工作希望做得更詳細，而導致違背了30分鐘承諾，我們就會賠返畀客人」。

冼迪雲表示，銀行開業至今，暫時未見有嚴重的客戶拖欠貸款情況。（受訪者提供）

推產品要跑KPI 管理層更着重認受性

作為香港虛擬銀行的「先行者」之一，有否就貸款業務設定中短期目標，例如貸出多少款項？冼承認確有目標，然而目標隨着經濟環境而調整，例如年初設定的目標，跟兩個月前或者三個月設定的目標，會有落差。但他稱更着重客戶體驗為先：「我們不是打算純粹今次做一次生意的關係就算，反而是希望做出來的產品可以解決客戶需求。無論結餘轉換又好，稅貸又好，當然這兩款產品會有財務或者數字上的KPI要跑啦，但管理層更着重做個產品出來，市場的認受性如何？」

他指，貸款產品確難做到品牌效益，故更要思考整個貸款流程，「細微細眼位如何做好些，此是整間ZA Bank、整個產品策略都是如此做」。