IPO新股｜合景悠活、世茂服務抽唔抽？　附與螞蟻iBond撞期部署法

物管股氣氛轉弱，但無礙新股「逆風」上市。合景悠活（3913）和世茂服務（0873）本周同時招股，並於10月30日同日掛牌，究竟誰更值得認購？

另一邊廂，兩股招股期「撞正」本周五﹙23日﹚開始認購的iBond，以及下周初或啟動招股的螞蟻集團，資金若未能及時回籠，隨時「因小失大」！專家則建議，投資者可分配四成資金現金認購兩隻物管新股。

兩股招股詳情

由合景泰富（1813）分拆上市的合景悠活，昨起至本周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手1,000股，入場費8,211.93元。公司計劃發售約3.83億股，集資最多31.17億元，預期10月30日上市，農銀國際、華泰國際為保薦人。

至於由世茂集團（0813）分拆旗下的世茂服務，將於今起至本周五（23日）招股，招股價介乎14.8元至17.2元，一手1,000股，入場費17,373元。公司計劃發售5.88億股，集資最多101億元，同樣預計在10月30日上市。中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

增速比併

在管面積是一個用來比較物管規模的指標。比較兩家公司，合景悠活截至今年4月底，住宅在管面積為1,890萬平方米，商業物業的在管面積為330萬平方米；世茂服務截至今年6月底，總在管面積則為8,570萬平方米，較合景要高得多。

規模龐大之外，世茂服務的增速亦略勝一籌，2017至2019年收入分別為10.43億元（人民幣．下同）、13.29億元及24.89億元，複合年增長率54.5%；同期淨利潤為1.09億元、1.46億元及3.85億元，複合年增長率88%。截至今年6月底，收入按年增85.1%至15.65億元，淨利潤按年增133.9%至2.55億元。

至於合景悠活收入從2017年的4.6億元，增長至2019年的11.2億元，複合年增長率55.8%；淨利潤的增速更高，從2017年的0.4億元增長至2019年的1.9億元，複合年增長率104.7%。今年首4月，收入按年增長40%至4.28億元，淨利潤按年增98%至7,659萬元，但要留意其業績基數較世茂為低。

世茂服務規模和業績增速勝合景悠活一籌。（區嘉俊攝）

基石比併

合景悠活是次引入8名基石投資者，其中，明星機構高瓴資本認購5,000萬美元，Orchid China and LMA SPC、嘉實國際、雪湖資本、Valliance、中國聯塑﹙2128﹚、奧陸資本、Aspex分別認購1,000萬美元。

至於世茂服務，IPO前，獲全球最成功的獨角獸投資機構紅杉資本持股5.332%，及互聯網巨頭騰訊（0700）持股4.668%，在物管行業的基投中較為少有，不比合景的基投遜色。

聶Sir：兩股防守力高 建議四成資金現金認購

物管股近期氣氛轉弱，華盛證券分析師聶振邦表示，新股卓越商企（6989）表現不標青，加上合景悠活和世茂服務集資金額較大，投資者亦或預留「彈藥」抽螞蟻或iBond，料會影響兩股銷情，「投資者一旦認購，都要有心理準備，要揸貨2至3個星期」。

但他補充，按現時形勢，兩股有機會以低過招股上限價上市，即上市後有一定水位，加上估值不算太進取，預計上市後股價防守力較高。如要二選一，他則認為世茂服務的實力更高。

聶振邦表示，假設投資者有100%抽新股的資金，可用不多於四成資金，把注碼平均分配合景悠活和世茂服務，並建議用現金認購，剩餘資金留待螞蟻集團招股和iBond發售。