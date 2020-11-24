任志剛專訪｜螞蟻上市觸礁　金融沙皇獨家拆解原因　贈四字真言

2020年尚餘一個多月就完結，說到今年十大財經新聞大事，內地金融科技公司、「史上最大IPO」螞蟻集團上市前夕觸礁，肯定榜上有名。

「螞蟻之死」原因眾說紛紜，也引來許多討論，例如金融科技公司的監管尺度應如何──管太死，難創新；管太鬆，則釀風險。講到金融機構的監管，金管局前總裁、有「金融沙皇」之稱的任志剛可謂經驗豐富，他接受《香港01》獨家專訪，難得開腔點評事件，分亨自己對螞蟻觸礁的看法。

螞蟻集團是內地電子支付和小微金融服務平台的龍頭，旗下支付寶用戶人數逾十億，今年上半年淨利潤超過200億元人民幣，倘成功上市，市值高達2.4億港元，等於3間滙控﹙0005﹚。然而，從「史上最大IPO」到「被約談」，再到「暫緩上市」、「監管新規」，短短數天，中國最大的金融科技公司從天堂跌落地獄，震撼人心。

「螞蟻之死」，任志剛坦言不是一個輕鬆的話題，他自己雖然不清楚該公司被叫停上市的來龍去脈，但估計監管當局是希望監管的，只是雙方未必得到一個很長遠及系統性監管的做法。「你要知道，內地監管當局很擔心影子銀行為整個金融體系帶來風險，又要傳統銀行與影子銀有關的﹙貸款﹚，都搬入資產負債表內，這個背景是不利一間雖然科技好先進的公司，你是『大隻佬』便不用管，不可能的事！」

「史上最大IPO」螞蟻集團暫緩在上海及香港兩地上市，震驚全城。(資料圖片)

料當局擔心風險 終決定管

眾所周知，傳統銀行有不少「緊箍咒」，例如設有銀行資本充足率、流動資金比率及槓桿率等，惟金融科技公司，如螞蟻集團卻能動用很少的資本金，做到很大的生意，再利用手上的大數據，讓金融服務普惠至小微企。任志剛對這種傳統銀行功能，以互聯網形式來做給予肯定，認為是件好事，「可能會做得有效率一些也不定」，但同時指出螞蟻集團這類公司，吸收存款貸款，經營傳統銀行生意，始終存在不確定因素，「譬如你在互聯網上購物，好多人去你那裡購物，而你做到生意又獲得數據支持，那麼你的信貸是否就等於好呢？你在業務方面會否有其他的因素影響你的還款能力呢？」

任志剛坦言，如果把監管銀行的要求，套用在金融科技公司上會「好辣的」，但監管當局及金融科技公司雙方必需要溝通，更多的責任落在後者身上，「你要給到監管當局信心，﹙證明﹚你做事時，風險是可控的，不會帶來系統性風險。」在螞蟻事件上，談判顯然「破裂」，以致上市要急煞車，「我覺得監管當局是有些擔心的，到最後可能擔心到一個地步是『我都是要監管你』，於是套用一些傳統的﹙監管﹚手法，即使可能有所調整。如此情況下，就和螞蟻上市當時所披露的內容有不同，對投資者不利，可能因而決定退﹙暫緩上市﹚。」

螞蟻集團上市前夕，中證監聯同人行、銀保監及外管局對螞蟻集團實際控制人馬雲及董事長井賢棟等進行監管約談。（資料圖片）

哪裡有風險 哪裡便有監管

翻開螞蟻集團的招股文件，截至今年6月，螞蟻金服只有約2％貸款本金在資產負債表內。換言之，螞蟻集團僅利用350億元人民幣左右的資金，最後產生約1.7萬億元人民幣規模的聯合貸款，如此滾雪球，對傳統銀行而言算是「異想天開」。而人行等部門在螞蟻上市前夕起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，正正限制小貸公司，在單筆聯合貸款中出資不得低於三成。內媒分析指，新規本質上會使得金融科技公司愈來愈接近銀行監管。

事實上，辦法施行後，螞蟻要麼補充資本，要麼收縮信貸規模，以保證監管合規，發展肯定大打折扣，金融沙皇對此取態又如何？任志剛先指出，用科技搞金融是大勢所趨，多運用大數據是有好處的，因此希望監管當局和這些先進的科技公司可以達到共識，理解風險在那裡，以及如何管理相關風險，「不要說談不攏，便拉倒！」不過，他亦強調監管的必要性，「我以前常說『風險為本』。如果你這樣東西是無風險的，我為什麼要管你呢？即是說，你有風險，你要衡量到風險，你知道個風險去到哪裡，然後就要有管理風險的手段」。

任志剛續指，監管制度不是一成不變，對於管理風險手段，以至資本充足率的要求，都可以傾談，因應科技公司管埋風險的方法而調整，只是背後大原則必須遵守，「如果出現虧損，你要有資本作抵銷；如果你的信貸放了出，存戶突然間要拎錢，你又要有流動資金。所以，資本充足率、流動資金比率，以及槓桿率，是理論上應該要這樣做的，不能因為你可以撳兩個掣便『搞掂』，所以這些監管要求全部都不要。」

任志剛認為，在新的金融模式、資金融通模式及消費模式下，銀行也要適應。﹙羅君豪攝﹚

銀行不可一成不變

圍繞著螞蟻「死因」，其中一個說法是其動了傳統銀行的奶酪，馬雲在外灘金融峰會上也批傳統銀行是「當鋪思想」。答案不得而知，但任志剛坦言，挑戰、競爭一定存在，惟不能因此排除傳統銀行能夠利用新的資訊科技、金融科技，做他們傳統的工作，任舉例稱，內地有些銀行，在客入進入分行的一刻，透過面容辨識技術，已可確認該客人的身份及數據，在很短時間內為其做還款能力評級及風險定價。

「不可以一成不變，老實說，年輕一代用移動手機，都希望做到許多事，還會不會再走入銀行分行？會不會再入去排隊提取現鈔？你始終想要有一個電子錢包，裡面有數字貨幣，可以遙距對一對，就做到一個交易。」任續稱，這個新的金融模式、資金融通的模式，以及消費模式，將愈來愈主導一個經濟體系做事的方法，那麼銀行一定要適應。「我看螞蟻這件事，並非從負面（角度）看，大家真的要專注一下，如何適應這趨勢，有了一個好的模式或結果，包括監管當局的手段應該如何，是一件好事來的！」