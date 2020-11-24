任志剛專訪｜反駁內地化之說　發揮資金融通功能　是香港的榮耀

中美角力持續逾兩年，雖然拜登料可入主白宮，但市場普遍相信美國對華的敵視態度，已成兩黨共識。行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受《香港01》獨家專訪，明言美國對華政策已從互惠雙贏的合作伙伴模式，變成要制衡中國，「無論誰入主，都會繼續！」

置身於兩國夾縫之間的香港，已成中美角力戰場，遭特朗普政府撤銷其特殊地位，又失「香港製造」招牌；倘向中國靠攏，又有「染紅」之說，被質疑「內地化」，不再是國際金融中心。任志剛則強調內地與外地之間的資金融通，就是香港作為國際金融中心的主要目標。「你沒有內地的話，說得俗點，『沒東西吃！』」

美國大選，特朗普連任機會雖然渺茫，惟對華攻勢有增無減，繼本月12日簽署行政命令，禁止美國國民或企業投資31間被指與軍方有聯繫的中國公司後，外電最新報道，特朗普即將宣布89家涉及航空航天領域、與軍方有聯繫的中國公司，以限制這些公司對美國產品與技術採購。

美國總統特朗普近日簽署行政命令，禁止美國向與解放軍擁有或控制的中國企業進行任何投資。（Reuters）

籲美國勿金融「武器化」

對於下任美國總統如何處理與中國的關係，任志剛表明自己非政治家，難預測他們的手段。「但我總覺得現時美國對中國的基本政策是改變了，就是從互惠雙贏的合作伙伴模式，變成要制衡中國。民主黨或共和黨，都會繼續這個政策。」他表示，中國目前面對大變局，牽涉單邊主義、保護主義抬頭：「（美國）找一些理由去制衡中國。在香港找些理由的，大家都很明顯看到，要制衡中國這樣那樣，恐怕不會輕易消失。至於會否變本加厲？好難講，我主觀意願是不想（美國）在金融方面再武器化，因為（美國）如果會如此做時，會予人負面印象，最終損害的是她自己。」

任志剛認為，美國倘若將金融「武器化」，例如落實資金管控，禁止某些國家使用美元，勢影響美元國際地位，可觸發第三次金融危機。「如果美國做出如此決定，而令到全球，不單是中國，都覺得美國霸道，下一個對象會否是我？我應否減低我對美元的風險或者美國資產的風險？當這個想法成了勢或者感覺，在市場表現出來，就會觸發（金融危機）。」

他指美國現是全球最大的負債國，國際投資盤淨額是負13萬億美元，而中國則是美國最大的債權國（按：2020年8月，內地及香港合共持有逾1.31萬億美元的美國國債），一個全球最大的負債國去制裁一個全球最大的債權國，不許美國人去投資數十間中國公司，形同是資本管制。

任志剛認為，美國倘將金融「武器化」，例如落實資金管控，禁止某些國家用美元，可觸發第三次金融危機。（羅君豪攝）

任志剛關注，地緣政治原因下，美國用這些手段制衡中國，倘「過了火」全球無益，「如果予人印象是一個最大負債國去實行資本管制、外匯管制，﹙甚至﹚債務違約，世界會變成如何？全球金融環境會變成如何？可想而知。」他指美元目前仍是獨大，希望美國不要將金融手段「武器化」，「這對全球都沒有好處！」

反駁內地化之說

大國角力，談及香港定位，任志剛認為，在「國內國際雙循環」的國策下，香港擁特殊優勢。國內循環方面，如果香港是其中一部分，只要生產要素，如資本等與內地其他地方相通時，香港就能成為國內循環的一部分；國際循環方面，任相信必會在香港發生，尤其是在金融方面。「所以香港在這方面是得天獨厚，國內循環就一部分，國際循環則是金融的主軸，我不理你引擎在哪裏，你就要在（香港）那條主軸（進行）才行。」

近年社會興起香港金融靠攏內地、不再是國際金融中心之說，任志剛不認同。（資料圖片）

問到近年興起香港金融靠攏內地、不再是國際金融中心之說，任志剛即指「好在你問這條問題，我對這件事就很有意見」，他強調金融即資金融通，是投資者及集資者的結合，國內的投資者若想「走出去」，與外面的集資者會合，便會經過香港，反之國內的集資者若來港集資，外面的資金亦來港投資，如此香港的功能便可彰顯。任反問：「如果美國及歐洲之間的資金融通，即他們的投資者、集資者碰頭，需不需要走來香港？新加坡及馬來西亞之間的資金融通，需否走來香港？」

任志剛又指，香港作為國際金融中心的資金融通的活動，「一定有一隻腳，不論是投資者也好，集資者也好，屬於內地」，香港的角色就是做內地與外地之間的資金融通，亦是香港作為國際金融中心的主要目標，香港能有此功能，「是我們的榮耀」，對於坊間認為金融內地化不利香港，任認為有關想法錯誤。