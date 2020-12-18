Lalamove估值或達620億　超國泰平太古　專家︰輕資產模式易發大

近年本地品牌開始沒落，由航空業、時裝業，以至餐飲業，本地品牌似乎不及內地及外地公司。不過，香港仍有不少初創公司在努力上游，成為本土獨角獸，勢要衝出亞洲。

《彭博》最近報道，指本港初創物流服務商Lalamove尋求以80億美元（折合約620億元）估值進行融資，目標集資最少5億美元（相當於39億元）。 620億元估值，相當於17間電視廣播﹙0511﹚市值總和。

創辦人會考奪10A 曾是「職業賭徒」

這家本地物流業獨角獸創立於2013年，主要提供本地速遞及貨物運送服務，其主要客戶包括餐飲業、裝修工程、傢俬家品、零售等行業。公司業務遍及亞洲、拉丁美洲及美國，總共於24個市場，與70萬名司機合作。

而Lalamove創辦人周勝馥的故事亦充滿傳奇。他多年前是香港會考的10A狀元，更是首位「新界十優狀元」，其後前往美國升學，於名牌大學史丹福大學畢業，畢業後很快已經年薪百萬。不過，周勝馥並未滿足於此，一度放棄高薪厚職，搖身一變成「職業賭徒」，每天在澳門賭場玩德州話事啤，8年間贏取逾3,000萬元。

這一筆從賭場贏得的金錢，便是成立Lalamove初始資金的一部分。Lalamove之前名為EasyVan，成立於2013年，成立初期加入香港科技園公司的「網動創業培育計劃」。公司最初藉流動應用程式提供貨車及客貨車的快遞服務，客戶透過手機下單，系統便將訂單要求推送給距離最近的貨車司機，然後取貨和送貨。

但由於香港市場競爭激烈，Lalamove在本地難有優勢，便將發展焦點轉移至台灣、中國以及東南亞地區。其後，公司更將東南亞地區大受歡迎的電召電單車服務帶回香港，再突破本來的貨運模式。

傳Lalamove以620億元估值進行新一輪融資，若屬實其估值已超越前藍籌股國泰。（資料圖片）

多輪融資 獲高瓴、紅杉資本參與

創辦人周勝馥曾說過，本以為投資200萬港元便足夠創辦及營運，結果實際需求高達1億美元，結果他引入多輪融資，單計去年已經完成總值3億美元的D輪融資，獲高瓴資本集團及紅杉資本中國基金參與。

而是次新一輪融資涉及最少5億美元，更可能根據投資者需求集資更多資金，公司的估值高達80億美元或620億元，估值挨近甚至超過多間本地老牌上市公司的市值，包括國泰航空（0293）近500億元；太古A（0019）及太古B（0087）合共約620億元。

方保僑指出，Lalamove的市場正好覆蓋大中華區以至東南亞。（資料圖片）

生意可複製至外國

對於本地物流公司亦有相當規模，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，Lalamove是一種共享經濟、租車業務，其輕資產的生意模式很容易擴大，主要利用其他人的資源，不需要自己擁有眾多貨車，而是由貨車司機提供。

除此之外，方保僑認為更重要的是，它的生意是可以複製至外國，不論是管理上，以至售前售後服務，整個生意模式都可以複製。他舉例指，即使是電召車巨頭Uber的業務，未必可以在其他國家通行，包括在香港也違法，但Lalamove的貨運召車或能在世界通行，未必太受法例限制。他相信基金現在追捧Uber已經相當遲，故此資金會更加留意相關生意模式的企業，Lalamove便是其中一例。

在香港的競爭對手，最少已有兩家比較有名的貨車電召平台，方保僑認為最重要是看這家公司有沒有能力衝出香港，而Lalamove的市場正好覆蓋大中華區以至東南亞。他認為，不僅共享經濟，香港亦有不少公司有能力成為獨角獸，例如是生物科技、金融科技，但問題是管理層有沒有能力將公司衝出香港。

方保僑補充，「一間好公司啲嘢唔係一個人做晒！」如果公司擁有一個有魅力的CEO或者創辦人，能夠服眾，團隊能夠為其奮鬥，加上其生意模式能於外地複製，便更具能力衝出香港並取得成功。