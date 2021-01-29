港產IT公司獲誠哥加持20年　創辦人點評科網股熱︰規模加技術跑出

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-01-29 09:09

講起科網股，散戶朗朗上口的，不外乎ATMXJ，又或FAANG，問及香港有何科技股，不是啞口無言，便是給出較「近磅」的答案，如港視﹙1137﹚、新意網﹙1686﹚等，但其實，本港也有隻不扣不折的科網股──從事商用軟件開發的科聯系統﹙0046﹚，星級股東包括長和（0001）及獨立股評人David Webb。

科聯創辦人兼主席吳長勝，是港產IT人，入行逾30多年，見盡香港IT行業的發展，也親身感受過2000年科網泡沬的狂熱，公司股價一度爆升近30倍，身家水漲船高。歷史不會重演，但定會有相似的地方，眼下升幅倍計的科網股比比皆是，當年的瘋狂再臨，吳長勝又如何看待這股熱浪？

科聯創辦人兼主席吳長勝，入行逾30多年，見證香港IT業發展。﹙余俊亮攝﹚

科聯這名字，教一般散戶陌生，但一度風頭無兩。公司成立於1991年，翌年已成功完成上海證券交易所的自動對盤交易系統的軟體開發，並於1998年上市。未幾，亞洲金融風暴愈演愈烈，公司股價潛水，吳長勝笑言「唔好彩」。

2000年撞正科網泡沬（dot com bubble），科聯股價一度由1.08元飆升至31.7元的歷史高位，泡沬最後爆破，股價瀟灑走一回。

1997年亞洲金融風暴，衝擊香港股巿，許多公司股價急插水。（Stephen Shaver／AFP／Getty Images）

重提2000年科網泡沬 感覺「諷刺」

談起這段往事，吳長勝對市場「跟紅頂白」的作風，留下不少印象。 當年科聯甫上市不久，便遇上亞洲金融風暴，拖累股價大瀉；其時政府正推行公共服務電子化計劃，「ESDlife 生活易」平台對外招標，科聯有意競投，因而打算向市場集資，還找來投行做路演，「我地在富麗華酒店租了地方，預擺三枱，結果只來了兩枱，仲要有枱半是果間投行嘅人，啲基金根本唔知科網係咩！」後來，長和﹙0001﹚也有意競投項目，睇中科聯的技術背景，最終長和奪標，交予科聯跟進項目，一個出錢，一個出力。

到了2000年，科網股炒起，科聯這類IT公司的股票變得洛陽紙貴，基金爭相追捧，「當時有證券行問我們要不要趁市旺配股，雖然公司已沒有很大的集資需要，你話幾諷刺？」最後，科聯也配了股，接貨者正是長和，其持貨至今，成為科聯第二大股東。

退潮方知誰祼泳，2000年科網股爆破，許多公司成為泡影，但科聯仍然存在，「我地唔係泡沬，我地真係實實在在做緊！」公司現主力向政府及大企業埋手，提供軟件系統開發服務，如政府報關、採購流程、康文處訂場地系統等等，亦有為私人企業營運人力資源系統。「就連你屋企收果張水費單，都係用我地公司開發的系統印出來！」

回憶起2000年科網泡沬，吳長勝留下「諷刺」的感覺。﹙余俊亮攝﹚

現今科網公司 擅長搭建平台

翻查公司年報，科聯業務表現穩定，年賺約半億元，PE只有9.9倍，且手持現金2.5億元，說是科技股，更似實業股。吳長勝也打趣道︰「我地往績睇得到，用賭錢做比喻，大熱但賠率低，有啲則大冷但可以贏好多，亦唔排除跑出！」

科網泡沬爆破20年，科技股異軍再起，有不少「大冷股」，特徵是估值愈貴，市場愈愛， 以初賺錢的美團，市盈率已高達800倍，仍不乏問津者，未賺錢的公司則以「市夢率」代之。吳長勝又如何看這現象？

「Dot.Com時代，科網公司只有概念，間公司講得出故仔，就有人追捧！現在則多了些實質嘢、技術也成熟。」 他續稱，現今科網巨頭擅長搭建平台，燒錢搶市場，再慢慢求變現，「前期蝕得好誇張，就係要不斷擴大自己的Community﹙生態圈﹚，等擁有市場之後，便可以做好多嘢！好似Facebook初期都無廣告，之後便做精準營銷；阿里巴巴﹙9988﹚有成千萬間網店，收到嘅錢唔少，賺錢方法又多，如商家畀多啲錢，等用戶容易Search到你。」

騰訊及阿里巴巴等科網巨頭有一個共通點，就是擁有龐大個人用戶。（資料圖片）

吳長勝認為，今輪科網熱潮，不僅是「純科技」的遊戲，背後更多是市場壟斷加金融操作的結果，他自問難參與，「A輪、B輪、C輪集資，不惜工本搶市場，明蝕都為攞客，一路撐到賺錢唔爆，咪OK！我地玩唔到呢個遊戲，一來是上市公司，二來有幾多張單可以咁做？」

吳長勝指出，騰訊﹙0700﹚及阿里巴巴等科網巨頭有一個共通點，就是擁有龐大個人用戶，而科聯則集中於做企業客戶，「我地做的項目比較大，如上海交易所曾經是我們客戶，但上海只有一個交易所，香港田土廳只有一個，Scale（規模）做得幾大？你知你用微信，但你公司用緊咩HR系統，可能你都唔知！」

雖然今次的科網熱潮與20年前不同，但吳長勝坦言對高估值有保留。﹙資料圖片﹚

科技公司首重規模及技術能力

雖然今次的科網熱潮與20年前不同，但吳長勝坦言對高估值有保留，自已亦不敢投資太多在這些新經濟公司。「我睇唔明，不能用正常邏輯去分析，有時又受制裁影響，已經不是純科技公司，玩下就得，沒有必勝法。」他再以樓價作比喻，「現時有些豪宅呎價高達十萬元，不知道是否值得，但事實是賣家不肯降價，市價就會這麼貴，就算你值幾多百億都好，有人啲信」。他指市場熱錢多且息口低，大戶又不急賣貨，市價就不會降。「你都無辦法，其實唔多合理！美國疫情日日逾十萬宗計，股市卻創紀錄新高，資金無出路！」

吳長勝以沃爾瑪做例子，指其全世界都有分店，規模大有議價能力。（YouTube頻道「WJHL」新聞影片截圖）

回歸基本面，作為一個科技人，對不少新科技都很熟悉，吳長勝又認為哪類IT公司會跑出？答案是規模加技術，「沃爾瑪全世界都有分店，佢要採購遮，已好大規模，咪有議價能力。又或技術要走前一些，其他人要一段時間先可以追到！」

他指20年前最值錢的科網公司是平台，如telecom，但現時最值錢卻是雲端服務。近日熱炒的雲端服務，要數至Saas概念，「Saas不是什麼新概念，只是將個名改來改去，20年前個名叫ASP（Application Service Provider）。」他直言，ASP整個概念與Saas一樣，當然現在技術成熟了、效益多了，且有手機。「現在只是在推銷時，搵個靚啲嘅名，雲端或者Saas，但實際基礎不變，只是規模大了，且技術及規模更成熟。」

入行逾30年的吳長勝，面對熱炒概念，不改務實作風，公司行穩致遠，他笑言皆因是做實業，沒有市夢率，但勝在持續賺錢，現金流穩健，「我們唔會輸，但唔會發達！」