梁兆基專訪｜料美組西方聯盟壓制華　全球二分天下：邊角力邊合作

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-10 14:09

美國總統拜登上場後，對華政策一直是外界焦點。上周日（2月7日）拜登接受外媒訪問時表示，美國不會以前任總統特朗普的方式處理中美關係，「沒有必要發生衝突，但將會有激烈競爭（extreme competition）」，兩大國步進競爭的新時代。

香港總商會總裁梁兆基接受《香港01》專訪時直言，現時美國共和黨及民主黨均傾向對華採取強硬態度，即使拜登上場中美關係也不會重回特朗普時代之前，估計拜登會組成西方聯盟壓制中國發展，甚至與盟友聯手圍堵中國，中國亦會聯同亞洲國家組成對抗勢力，未來全球將會分為由美國和中國帶頭的中西方陣營，「不會有一面倒壓制的情況，會進入一個持續拉鋸的年代！」

美國前總統特朗普在任期間，中美關係可謂進入冰點，既下達對中國企業的投資禁令，又制裁多名中港官員，措施層出不窮。但在梁兆基眼中，特朗普政府對華政策雖然比較挑釁、不可預測、「亂來」和非理性，表面上造成較大衝突，但在欠缺盟友的支持，對中國來說只是「一國之力」，影響較為輕微。

梁兆基接受《香港01》專訪時直言，現時美國共和黨及民主黨均傾向對華採取強硬態度，即使拜登上場中美關係也不會重回特朗普時代之前。（資料圖片）

至於拜登，作為政壇老手，則傾向由美國擔當領導者，再聯合其他盟友一起圍堵中國，出招會遵從國際規則、比較理性及有跡可尋，所帶來的政治壓力是不容易扭轉或解決。「未來中國仍要面對比較競爭性和強硬的美國政府。」梁兆基分析道。

料世界二分 既合作且角力

衝突緣起，與經濟實力不無關係。疫情之下，環球經濟受到衝擊，反觀中國及亞洲國家的經濟復甦情況較為理想。梁兆基直言，目前全球超過一半產出都是在亞洲，如果中國和亞洲經濟將來持續增長，該佔比會更加大，而未來10多年內，中國更可超越美國成為世上最大經濟體，故即使西方國家有意聯手打壓中國，也並非易事，皆因中國早已明白到不可能單靠外貿拉動經濟，因而採取了內循環發展策略，並積極拉攏亞洲區的盟友，包括在去年11月簽定RCEP（區域全面經濟夥伴協定），成為亞洲區內類似歐盟的經濟體系，以支持區內的供應鏈及生產。

他估計未來數年中國將會聯同鄰近亞洲區內的盟友對抗西方，屆時將會形成二分天下的局面，並會有長期拉鋸戰。「計整體產出，亞洲區當然是會較大，但始終用人均來計算，歐美仍是比較高收入的國家，會出現二分的局面。」

不過，經過20多年來的全球化後，各國的生產、金融、物流等已變得密不可分，故此雖然全球會出現東西方陣營對峙的局面，但也有一定的合作，特別是像氣候變化和疫情等全球有共同利益的項目，拜登將會尋求與中國和亞洲國家合作。「不可能像特朗普時代一樣完全反面、做表面鬥爭，會一邊角力，一邊合作！」

梁兆基估計未來數年中國將會聯同鄰近亞洲區內的盟友對抗西方，屆時將會形成二分天下的局面。（VCG）

制裁措施作籌碼 美短期不會撤銷

在政策實施上，梁兆基說拜登現時首要的工作是抗疫和修補國內撕裂，即使在外交方面，也以修復盟友關係為先，整體對華貿易策略還未完全成形，加上中美第一階段貿易協議將在今年底屆滿，相信美方短期內不會撤銷關稅，或者重啟談判，除非美國「有事相求」，希望以撤銷關稅作為某些事情的籌碼，否則最快要到今年年中才可看到美國對中國事務的明確表態。

在科技領域中，梁兆基相信，美國兩朝政府都會盡量遏制中國企業擴張，。（張浩維攝）

在科技領域中，梁兆基相信，美國兩朝政府都會盡量遏制中國企業擴張，拜登短期內不會撤銷制裁措施，但也不會再制裁更多科企，直到整套對華企業政策出台後，才有機會放寬制裁，「用此和中國談判，看看有什麼利益可換。」至於港人尤為關心的金融領域，梁兆基則預計，美國不會再有更多投資禁令或其他極端招數，但將收緊中資企業到美國上市的監管及要求，又或更多美國資金流入中企。「始終金融是無間斷的，若果截斷，只會損害美國人的利益，可能會提醒投資者投資中資股票的比例不可過高，一刀切禁止的機會較小。」

特朗普時期，屢對中資企業出招，掀起中概股回歸潮，損失的是華爾街，香港可謂漁人得利。這些企業持續回歸，梁兆基認為香港繼續受惠，他解釋香港仍是國際金融中心及較大的資產管理市場，擁有世界性的投資者基礎，貨幣可以自由流通，「我相信在可見的將來，人民幣仍未可以自由兌換，尤其是現在中美競爭激烈的情況下，金融風險較大，如果你在香港上市融資，你會擁有較高自由度。」他續指即使未來世界走向二分對立，但中國來說，在亞洲區唯一可用的金融市場只有香港，而香港既可聯通西方，同時政策風險相對地低，所以未來大量的中資企業將會以香港作為上市的首選地方。