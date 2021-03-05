鮑威爾未遏債息升勢　新經濟股繼續「殺估值」？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-05 17:10

聯儲局主席鮑威爾周四的講話未有試圖遏債息升勢，無法紓緩市場對債息搶高嘅憂慮，美股隔晚大跌後，港股今早也極之波動，高估值的新經濟股成為跌市重災區。

傳統看法是美債收益率上行過快會「殺估值」，尤其是成長板塊。對於「殺估值」趨勢會否持續，大華繼顯（香港）策略師葉國邦指，去年起環球資金氾濫，科技股如騰訊（0700）估值處於近年較高水平，故利率向上，令估值出現修正，而殺估值情況未必立即停止，由於新冠疫苗已開始接種，經濟有望重啟，令通脹和利率向上的預期可能進一步升溫。

上周美國10年期國庫券孳息率抽升至逾1.6厘，創一年新高，截至周五下午，最新報1.56水平。葉國邦認為，債息進一步上揚至2厘的機會存在，對於風險溢價較高的新經濟股較有影響，尤其是更多以未來現金流作估值的未盈利生物科技股。但他指，非全面看淡新經濟股，只要公司業績期交到功課，提供較佳盈利預測，料可抗衡利率上升的影響。

至於此輪舊經濟股走勢，他指是估值修復多於盈利增長前景被看好，個別舊經濟行業如航空股，可能會受惠環球經濟重啟，值得看高一線，如債息進一步上行，亦對金融股、內銀股有利。

聯儲局主席鮑威爾周四的講話未有試圖遏債息升勢。（資料圖片）

易方資本：市場仍長期看好成長板塊

易方資本高級分析員關博文表示，經濟復甦、通脹預期、資金賣出國債等因素，推動美債息年初以來上漲較快，加上內地流動性收緊，連累港股和A股的高估值股份跌幅較深，例如消費類的食品飲料股，受惠疫情放緩的餐飲股好似海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520），以及SaaS股和醫療股等，跌幅比科技股還大。

資金由新經濟轉向低估值、周期股，例如銀行股上漲便受惠市場對加息的預期上升。關博文說，這趨勢已經在發生，但不認為整體趨勢會持續多久，「假設國債利率回到2至3厘的正常水平，低估值股只會估值修復，因增長不行，周期股主要是周期轉向」，因此，兩者股價上升還是有局限，「我感覺還是很多人保持長期看好（成長股）心態，畢竟消費、醫療、科技這些故事好講」。