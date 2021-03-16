訪問｜WeLab Bank舵手料次季推無抵押貸款　有信心息率具競爭力

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）開業將近8個月。WeLab Bank行政總裁李家達表示，上客表現遠勝預期，相信今年年中客戶會超越10萬人，該行將於今年第2季推出貸款產品，料是可分期的無抵押貸款產品。該行的信貸科技可令客戶風險估算更精準，從而可提供具競爭力的貸款息率，認為屆時貸款業務將會推動該行收入增長。

他又指，香港有逾300萬人未能獲得合適的理財顧問建議，該行冀通過人工智能、大數據等創新科技及從客戶角度和利益出發，建構即時、互動、智能的智慧銀行，成為他們的掌上個人理財顧問提供服務。

WeLab Bank料今年第2季推出貸款產品。（張浩維攝）

夥安聯研財管科技方案 向客自動提供投資建議

該行的母公司WeLab （匯立金融控股） 近日獲保險及資產管理公司安聯旗下的數碼投資部門Allianz X領投近6億港元。他指出該行透過與安聯投資（Allianz Global Investors）達成戰略合作意向，共同研發財富管理科技方案，為用戶帶來無縫、智能的理財顧問體驗，當此服務正式啟用時，冀該行成亞洲首間虛銀推出智能理財顧問服務。他亦盼透過將安聯投資的專業知識與該行的技術結合，再結合客戶的財務目標，例如希望實現多少和何時達成、風險偏好等，期望可自動為投資計劃提供合適的投資組合建議，並提供更多元化理財產品予客戶。

李家達表示，有客戶向他反映，未必完全相信傳統銀行的客戶經理，指客戶經理常有偏見，「有可能是基於自己（客戶經理）的議程或喜好銷售產品，反而利用科技，應用數據會產生較透明、公開的產品服務，令客人信心更大」。

李家達表示，WeLab Bank存款目前達到「10位數字（十億元）」的規模。（張浩維攝）

WeLab Bank董事局主席陳家強表示，該行在早期已希望幫助客戶解決如何投資的問題，而安聯擁有很大資產管理的資源，是全世界最大資產管理公司，且在香港具知名度，安聯亦相信財富科技，曾與歐洲的「挑戰者銀行」、財富科技公司合作，而他相信該行的財富科技方案具潛力服務東南亞市場。

銀行存款達以十億元計規模

李家達提到，該行推出的無卡號扣賬卡，開業至今，總交易量接近80萬。今年第一季對比去年末季，卡用量及交易額預料將有100%增長。轉數快方面，該行已處理的金額超過100億元。該行以「存款小巴」為噱頭，儲夠一定存款客戶人數便「開車」的3個月「GoSave定期存款」產品，已開出超過1,000班小巴，逾半數客戶曾敍造超過一次定存。他亦透露，該行存款達到「10位數字（十億元）」的規模。

他續指，該行App平均日活躍用量（DAU：Daily Active User）達20%，而以日活躍用量除以月活躍用量的「用戶黏度（stickiness）」達25%，可見用戶非常活躍於使用該行App，有穩定的用戶留存率，他說沒有設定存款目標，現階段他更希望着重提升客戶在該行的參與（engagement）。