專訪｜特朗普三重盤算　陳智思逐一點評　「一係天才一係蠢材」

中美關稅戰愈演愈烈,美國白宮最新宣布將對中國進口商品的關稅提高至245%,中國也還擊,調整對原產於美國進口商品關稅,由84%提高至125%。雙方猶如玩「Poker」, 一於「你加、我又加」,「中美貿易」四字似乎已淪一紙空談。



美國總統特朗普一連串行動,「開口牌」就是關稅,這個字眼從特朗普第一任期到第二任期,從來沒有缺席,但大有可能關稅只是開始。《香港01》專訪團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思,深入剖析特朗普的貿易策略,揭示關稅戰背後的重重迷霧與潛在危機。



陳智思深入剖析特朗普的貿易策略,揭示關稅戰背後的重重迷霧。(盧翊銘攝)

美國向全球貿易夥伴「無差別」展開關稅戰,尤其針對第二大經濟體的中國,此舉衝擊全球經貿秩序,金融市場翻江倒海。陳智思坦言,包括經濟學家在內的大部分人認為,最終大家都是輸家,亦都不會對美國經濟有幫助。

事關關稅武器猶如武俠世界中的七傷拳,殺敵一千自損八百。陳智思慨歎:「一係佢係天才,一係佢係蠢材,全世界都被玩殘!」

這次關稅戰已成為特朗普的一場豪賭,結果可以很震撼。陳智思表示,如果他真能達成所願,將會是「超級大贏家」,否則「落台」的成本相當大,「It is crazy!(太瘋狂),可能中美雙方都等待一個下台階,若大家都死撐,美國一定先傷過我哋。」

「開口牌」這個字眼從特朗普第一任期到第二任期,從來沒有缺席,但大有可能關稅只是開始。(Reuters)

盤算一、關稅戰只是工具 非想整死中國

的確,關稅戰美國「以1敵180」,引發各方反彈及憂慮,凡事講求利益的特朗普,為何「兵行險著」?陳智思估計有三種可能,並逐一點評。

盤算一是以關稅威脅各個國家「再談判」,從而達到「Trade in balance(貿易平衡)」,「係唔係要中國或其他國家買多啲美國貨呢?如果只係咁簡單,(關稅戰)目的就係談判,將來唔會有世貿(即多邊貿易體制),全部都係單邊貿易。」

事實上,美國財長貝森特稱目前約有70個國家與美國展開關稅協商,特朗普還戲稱:「These countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal(這些國家正急於致電美國,向我獻媚,他們迫切希望與美國達成協議)。」

陳智思認為,如果特朗普最終目的只是加關稅,即中美關稅達到145%、125%,震撼性非常大,雙方脫鉤是雙輸局面,因此這不可能是他的「End game(最終之戰)」。

「特朗普似乎好Proud of(自豪)人哋去求佢,竟然話其他國家領導人『Kissing his ass』,令人相當冇面,所以目的係咪想我哋國家領導人去求佢?」陳智思又笑指,特朗普喜歡講好說話,時不時表示與習近平主席關係好,關稅可能只是工具,「佢(特朗普)似乎唔係想整死對方﹙中國﹚!」

陳智思指,特朗普喜歡講好說話,時不時表示與習近平主席關係好,關稅可能只是工具。(路透社)

盤算二、冀製造業回流 知易行難

金錢以外,特朗普另一盤算是振興製造業,不論是「Reshoring(回流)」又或「Onshoring(在岸外包)」。陳智思猜想,特朗普或者想將製造業回流,但假如這個猜想成立,是「超大鑊」,「如果係敏感工業回流,每個國家都做緊。不過如果係所有Job都回流,係唔可能成事!」

對於美國製造業回流,他認為短期內無法做到,一系列的技術性及成本問題將會是巨大的挑戰,美國消費者勢必付出沉重的代價,「全世界Outsourcing(外包)做咗幾十年,特朗普幾快可以將啲Job帶回美國?」

誠然,供應鏈的建立並非朝夕,而中國製造業是一個由工廠、生產線和供應鏈組成的龐大體系,要連根拔起,談何容易?以大家耳熟能詳的iPhone例子,根據全球技術市場研究公司「對位研究」(Counterpoint)的數據,蘋果公司為美國市場生產的iPhone中有多達80%是在中國製造。

研究指,蘋果公司為美國市場生產的iPhone中有多達80%是在中國製造。(資料圖片)

陳智思指,他有朋友是為蘋果公司生產零件的廠商,「佢(廠商)話搬返美國根本係冇可能嘅事,成本太大。」即使是iPhone中的一個小零件,也是從眾多供應商擇優出來,並非能輕易更換,同時每一部分的生產都與最終的產品價格相關。

而針對電子產品對等關稅產生的問題,美國上周宣布豁免部分讓市場鬆一口氣,不過很快就「轉軚」,特朗普最新預告,電子產品非「豁免」只是轉類別,並將會有針對半導體和晶片等的關稅措施。

對此,陳智思猜測道︰「特朗普可能想達成『製造業回流』,但實際落實時,佢下面啲部門做唔到,於是就不斷『backtrack』(改變意見)。」

對於美國製造業回流,陳智思認為短期內無法做到。(新華社)

盤算三、「懲罰」中國 特朗普政治上先捱不住

最後一種盤算,陳智思認為,特朗普或因各種原因想「懲罰」中國,去糾正他口中所謂的「不公平貿易」,兩國交鋒「而家等於話(中美)邊個先眨眼。」

但特朗普須先過一關,因短期美國成本、消費物價會急升的影響,將反映在美國中期選舉上。事實上,共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)日前預警關稅將令美國經濟衰退,而現在參眾兩院佔優的共和黨或將因此在2026年的中期選舉面臨民主黨的「血洗」。

陳智思稱,特朗普要達成目的是一個漫長的過程,但在政治上可能已經生存不了,「Play the long game(即鬥長命),你(特朗普)夠唔夠中國Play long(玩得長)?」何況,中國在2018年開始,即中美貿易戰開打後,一直在做準備。

「無論係民主黨,還是特朗普上台,中國始終係美國假想敵,相信一早已經有計劃降低美國帶來的風險,係咁多國家中最有準備的。」陳智思續指,不過即使有計劃,中國都無可避免有損傷。

陳智思認為,短期美國消費、成本會急升,會反映在美國中期選舉上。(Reuters)

特朗普帶來的警示︰美國的幫忙非免費

總括而言,利害關係清楚明白,但或許特朗普最大的底牌是「捉摸不定」,政策朝夕令改,「就算佢今日肯同你傾,冇人可以保證呢個就係Final(最終),北京之所以唔傾,因為睇到(特朗普)往績。」

「(特朗普)一唔開心,就搵第二樣嘢嚟『兇你』,都幾麻煩!」陳智思續稱︰「你今日行咗一步,佢又再推你行多一步」。

陳智思認為,現時特朗普的關稅政策就是一個警示——美國的幫忙不是免費的。(Reuters)

如此朝夕令改,陳智思認為,對於美國盟友是一個天翻地覆的改變,即使大部分美國人都不喜歡特朗普的言行,但對於「美國優先」政策頗為「受落」,過往其他盟友國家太依賴美國,「我曾經去澳洲海軍基地參觀,當時好奇點解佢哋啲軍事基地規模咁細,佢哋話真係打仗,美國會嚟幫手。」

他續指,現時特朗普的關稅政策就是一個警示——美國的幫忙不是免費的︰「以前International order(國際秩序)係美國決定,以後會係邊個國家?未知,但可以肯定大家都唔可以再依賴美國,因為美國政策就係本土優先。」