專訪｜特朗普三重盤算　陳智思逐一點評　「一係天才一係蠢材」

中美關稅戰愈演愈烈，美國白宮最新宣布將對中國進口商品的關稅提高至245%，中國也還擊，調整對原產於美國進口商品關稅，由84%提高至125%。雙方猶如玩「Poker」， 一於「你加、我又加」，「中美貿易」四字似乎已淪一紙空談。



美國總統特朗普一連串行動，「開口牌」就是關稅，這個字眼從特朗普第一任期到第二任期，從來沒有缺席，但大有可能關稅只是開始。《香港01》專訪團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思，深入剖析特朗普的貿易策略，揭示關稅戰背後的重重迷霧與潛在危機。



陳智思深入剖析特朗普的貿易策略，揭示關稅戰背後的重重迷霧。（盧翊銘攝）

美國向全球貿易夥伴「無差別」展開關稅戰，尤其針對第二大經濟體的中國，此舉衝擊全球經貿秩序，金融市場翻江倒海。陳智思坦言，包括經濟學家在內的大部分人認為，最終大家都是輸家，亦都不會對美國經濟有幫助。

事關關稅武器猶如武俠世界中的七傷拳，殺敵一千自損八百。陳智思慨歎：「一係佢係天才，一係佢係蠢材，全世界都被玩殘！」

這次關稅戰已成為特朗普的一場豪賭，結果可以很震撼。陳智思表示，如果他真能達成所願，將會是「超級大贏家」，否則「落台」的成本相當大，「It is crazy!（太瘋狂），可能中美雙方都等待一個下台階，若大家都死撐，美國一定先傷過我哋。」

「開口牌」這個字眼從特朗普第一任期到第二任期，從來沒有缺席，但大有可能關稅只是開始。（Reuters）

盤算一、關稅戰只是工具 非想整死中國

的確，關稅戰美國「以1敵180」，引發各方反彈及憂慮，凡事講求利益的特朗普，為何「兵行險著」？陳智思估計有三種可能，並逐一點評。

盤算一是以關稅威脅各個國家「再談判」，從而達到「Trade in balance（貿易平衡）」，「係唔係要中國或其他國家買多啲美國貨呢？如果只係咁簡單，（關稅戰）目的就係談判，將來唔會有世貿（即多邊貿易體制），全部都係單邊貿易。」

事實上，美國財長貝森特稱目前約有70個國家與美國展開關稅協商，特朗普還戲稱：「These countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal（這些國家正急於致電美國，向我獻媚，他們迫切希望與美國達成協議）。」

陳智思認為，如果特朗普最終目的只是加關稅，即中美關稅達到145%、125%，震撼性非常大，雙方脫鉤是雙輸局面，因此這不可能是他的「End game（最終之戰）」。

「特朗普似乎好Proud of（自豪）人哋去求佢，竟然話其他國家領導人『Kissing his ass』，令人相當冇面，所以目的係咪想我哋國家領導人去求佢？」陳智思又笑指，特朗普喜歡講好說話，時不時表示與習近平主席關係好，關稅可能只是工具，「佢（特朗普）似乎唔係想整死對方﹙中國﹚！」

陳智思指，特朗普喜歡講好說話，時不時表示與習近平主席關係好，關稅可能只是工具。（路透社）

盤算二、冀製造業回流 知易行難

金錢以外，特朗普另一盤算是振興製造業，不論是「Reshoring（回流）」又或「Onshoring（在岸外包）」。陳智思猜想，特朗普或者想將製造業回流，但假如這個猜想成立，是「超大鑊」，「如果係敏感工業回流，每個國家都做緊。不過如果係所有Job都回流，係唔可能成事！」

對於美國製造業回流，他認為短期內無法做到，一系列的技術性及成本問題將會是巨大的挑戰，美國消費者勢必付出沉重的代價，「全世界Outsourcing（外包）做咗幾十年，特朗普幾快可以將啲Job帶回美國？」

誠然，供應鏈的建立並非朝夕，而中國製造業是一個由工廠、生產線和供應鏈組成的龐大體系，要連根拔起，談何容易？以大家耳熟能詳的iPhone例子，根據全球技術市場研究公司「對位研究」（Counterpoint）的數據，蘋果公司為美國市場生產的iPhone中有多達80%是在中國製造。

研究指，蘋果公司為美國市場生產的iPhone中有多達80%是在中國製造。（資料圖片）

陳智思指，他有朋友是為蘋果公司生產零件的廠商，「佢（廠商）話搬返美國根本係冇可能嘅事，成本太大。」即使是iPhone中的一個小零件，也是從眾多供應商擇優出來，並非能輕易更換，同時每一部分的生產都與最終的產品價格相關。

而針對電子產品對等關稅產生的問題，美國上周宣布豁免部分讓市場鬆一口氣，不過很快就「轉軚」，特朗普最新預告，電子產品非「豁免」只是轉類別，並將會有針對半導體和晶片等的關稅措施。

對此，陳智思猜測道︰「特朗普可能想達成『製造業回流』，但實際落實時，佢下面啲部門做唔到，於是就不斷『backtrack』（改變意見）。」

對於美國製造業回流，陳智思認為短期內無法做到。（新華社）

盤算三、「懲罰」中國 特朗普政治上先捱不住

最後一種盤算，陳智思認為，特朗普或因各種原因想「懲罰」中國，去糾正他口中所謂的「不公平貿易」，兩國交鋒「而家等於話（中美）邊個先眨眼。」

但特朗普須先過一關，因短期美國成本、消費物價會急升的影響，將反映在美國中期選舉上。事實上，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）日前預警關稅將令美國經濟衰退，而現在參眾兩院佔優的共和黨或將因此在2026年的中期選舉面臨民主黨的「血洗」。

陳智思稱，特朗普要達成目的是一個漫長的過程，但在政治上可能已經生存不了，「Play the long game（即鬥長命），你（特朗普）夠唔夠中國Play long（玩得長）？」何況，中國在2018年開始，即中美貿易戰開打後，一直在做準備。

「無論係民主黨，還是特朗普上台，中國始終係美國假想敵，相信一早已經有計劃降低美國帶來的風險，係咁多國家中最有準備的。」陳智思續指，不過即使有計劃，中國都無可避免有損傷。

陳智思認為，短期美國消費、成本會急升，會反映在美國中期選舉上。（Reuters）

特朗普帶來的警示︰美國的幫忙非免費

總括而言，利害關係清楚明白，但或許特朗普最大的底牌是「捉摸不定」，政策朝夕令改，「就算佢今日肯同你傾，冇人可以保證呢個就係Final（最終），北京之所以唔傾，因為睇到（特朗普）往績。」

「（特朗普）一唔開心，就搵第二樣嘢嚟『兇你』，都幾麻煩！」陳智思續稱︰「你今日行咗一步，佢又再推你行多一步」。

陳智思認為，現時特朗普的關稅政策就是一個警示——美國的幫忙不是免費的。（Reuters）

如此朝夕令改，陳智思認為，對於美國盟友是一個天翻地覆的改變，即使大部分美國人都不喜歡特朗普的言行，但對於「美國優先」政策頗為「受落」，過往其他盟友國家太依賴美國，「我曾經去澳洲海軍基地參觀，當時好奇點解佢哋啲軍事基地規模咁細，佢哋話真係打仗，美國會嚟幫手。」

他續指，現時特朗普的關稅政策就是一個警示——美國的幫忙不是免費的︰「以前International order（國際秩序）係美國決定，以後會係邊個國家？未知，但可以肯定大家都唔可以再依賴美國，因為美國政策就係本土優先。」