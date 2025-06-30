滴灌投資擬第21章上市　李小加：想融多少融多少　能融多少融多少

滴灌投資近日向港交所遞表，申請以第21章上市投資公司招股集資，公司董事會主席兼唯一執行董事李小加為港交所（0388）前行政總裁、滴灌通集團創辦人李小加表示，是次集資是為了獲得資本市場的認可，「想融多少融多少、能融多少融多少」。



滴灌投資罕見採用港交所《上市規則》第21章申請發行股份並上市，這是繼2011年1月中國新經濟（0080）後，事隔14年再有公司尋求以投資公司形式上市。滴灌投資計劃聘請滴灌通集團旗下的一家投資管理公司作為其投資管理人，專注於現金流投資。



滴灌投資近日向港交所遞表，申請以第21章上市投資公司招股集資，公司董事會主席兼唯一執行董事李小加為滴灌通集團創辦人。（資料圖片）

「21章」本身無問題 關鍵在於兩點

根據第21章的規定，上市投資公司不能有任何一項投資佔資產淨值超過20%，其本身聯同連繫人亦不能在任何投資持股逾30%，亦不能涉足任何令集團承擔無上限債務的投資，但可在該公司上市3年後由股東大會投票予以豁免。有別於其他上市投資公司，該集團主要投資於具現金流的項目，分派予股東。其IPO也只能讓專業機構投資人參與，而散戶不能參與買賣。

李小加指出，「21章」與SPAC（特殊目的收購公司）融資方式相似，分別在於所有參與「21章」上市募資的投資者都將成為公司股東，而融到的資金將成為投資公司的永久資本。​​由於「21章」要求集中投資於同一公司標的的資產比例不得超過20%，其分散投資的理念與滴灌通匹配，故是次選擇以該方式集資。

李小加續指，以往「21章」沒有盛行的原因是先前透過「21章」上市的平台公司投資方向大多為非標產品，其底層資產的價值較難評估，導致投資者對這類公司估值不高。其次，在過去透過「21章」上市的公司中，有部分存在操縱市場等問題，「我以前（任職港交所行政總裁時）也不喜歡21章」，但這並不是「21章」本身的問題，目前數位經濟發展迅速，滴灌通業務模式分散、數據透明，適合「21章」。

李小加表示，「21章」本身無問題，關鍵在於兩點。（資料圖片）

「想融多少融多少、能融多少融多少」

被問及是次目標集資額，李小加表示，「21章」規定公司上市市值要超過1.5億元，但他本人「想融多少融多少、能融多少融多少」，滴灌通現有股東也會參與當中。不過，李小加強調，滴灌通集團本身資金充足，能支撐5至8年，沒有上市需求，但公司股東可能有此需求，但這是未來2至3年後的考慮。

既然沒有融資需求，為何李小加需要單獨設立一家公司上市？他表示，滴灌通的現金分成模式希望獲得資本市場的認可。在滴灌通「1.0」主要是以自有資金「打樣」（意指「示範」），滴灌通募集了6億美元（折合約47億港元），累計投資44億人民幣，目前已收回成命30億人民幣，剩下的資金會在未來18個月逐漸回籠。隨後，在「2.0」滴灌通逐步優化現金權投資範式，並開放給市場參與者使用，已有小範圍投資者願意嘗試投資，累計完成了數億規模的交易額。到滴灌通的「3.0」階段，希望藉助港交所籌集第三方資金。

李小加表示，滴灌通的「3.0」階段，希望藉助港交所籌集第三方資金。（資料圖片）

「3.0」階段採末端經理人模式 規管更有效

值得關注的是，在招股書披露，滴灌通自有資金建立的基金產品MCLF進行現金收入分成合約產品投資的年化報酬率（Annualized return）， 2022年8月到12月，年化報酬率最高達27.17%。 2023年全年，年化報酬率略有下降，但仍在8%以上。但從2024年收益率下行甚至出現虧損。

（滴灌投資招股書截圖）

不過，李小加表示，過去是有「打樣」階段，以及遇上疫情，但整體並不算差，現在「3.0」階段，​​滴灌投資使用的投資工具是基於特定現金流的投資權益，簡稱現金權，英文是「Cashflow Contingent Obligation（CCO）」，同時會採取末端經理人模式，對投資項目進行更有效的風險管理，又指「以往的（成績）不具參考性」。