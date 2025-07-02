長線外資將回歸中港？　東方匯理歐洲CIO︰大量湧入只待一催化劑

中美關稅談判牽動全球目光，東方匯理意大利首席投資官Francesco Sandrini表示，目前一些機構投資者及退休基金，仍然因為擔憂政治風險，對中港資產保持了一定的距離。但是一旦關稅談判達成某種平衡，將會真正釋放長期投資者的潛力，成為大量資金湧入的催化劑。



其透露，從結構而言，對於中國資產的持倉比例，未來會增加。以當前其管理的50%股票與50%債券的平衡組合為例，目前對中港資產的合計投資空間大約是3%到4%，相信未來幾年中，這個比例可以看漲至當前的2至3倍。



長線外資遲疑 惟待關稅共識催化

Francesco指出，今年上半年已經見及資金從美國流出，尤其在股票方面，試圖流向歐洲等國家，當然資金流入本港的狀況，同樣非常正面。尤其是經歷了Deepseek時刻後，許多投資者考慮加碼AI投資，但逐漸撤出美國估值過高的公司，並考慮重新在港投資。

不過其也明言，上半年推動恒生指數上漲的資金，大多來自對沖基金、投機者、槓桿投資者和快錢的流入，而很多長期投資者，在某種程度上將受到嚴格審查。因此，由於擔心未來關稅可能再次加速，一些機構投資者、大型捐贈基金和退休基金，對中港資產都保持了一定距離。

例如過去三年中，一些中國的半導體、醫藥公司在美上市，美國出台的部分規則都令其日子艱難，相信未來幾個月，此種問題將得到解決，當中美雙方就關稅達成共識時，將成為大量資金重新湧入中國市場的催化劑，釋放其潛力。

Francesco Sandrini認為，當中美雙方就關稅達成共識時，將成為大量資金重新湧入中國市場的催化劑，釋放其潛力。（資料圖片）

中港資產持倉現不足4% 料未來數年升2至3倍

據其透露，據其管理的資產組合，從結構而言，對於中國資產的持倉比例，未來會增加。以當前投資組合為例，其管理一個包含50%股票，與50%債券的平衡組合，目前對於中港資產的投資空間大約是3%到4%，相信未來2至3年後，這個比例可以升至當前的2至3倍。

直觀對比全球GDP增長的比例，其預測未來三年，全球經濟增長的70%將來自於新興市場，包括來自中國和印度；但若對比投資組合的權重，則美國的權重非常至高，在上述組合中，對於美國的敞口高達20%至22%，因此相信中國等新興市場資產，在其倉位佔比將有所擴大。

以其管理的一個包含50%股票，與50%債券的平衡組合為例，目前對於中港資產的投資空間大約是3%到4%，相信未來2至3年可倍升。（資料圖片）

韓國台灣具吸引力 新興市場內部轉型加速

目前地緣政治的複雜環境下，Francesco坦言從戰術角度，仍然關注美國，尤其是股票市場，資金流動非常強勁，因此在關稅公告後，許多國際投資者重新買入納指成分股以及美國科技股。但與此同時，許多人開始更謹慎的投資，希望接觸一些更具吸引力的亞洲市場，其一是韓國的綜合股價指數 ，其二則是台灣。

Francesco表示，未來幾年會增加對於新興市場的投資比重，包括其他正在融入新地緣政治環境的大國，例如巴西、墨西哥和印尼。這些國家正經歷內部轉型，地緣政治緊張局勢使其加速，因此即將看到的趨勢是，新興市場將成為國際投資組合中更大的一部分。

此外，新興市場債券也可能值得關注，例如中國、印尼、印度等國發行的債券，其認為，許多全球投資者可能會嘗試增加投資組合的多元化，並嘗試利用地緣政治來實現投資組合的多元化。

Francesco分析指出，目前許多投資者視印度為中國的替代，即明知印度的技術水平低於中國，但為了押注亞洲的增長趨勢，就會選擇印度股票。（資料圖片）

美國印度估值過高 外資視印度為中國替代品

談及中美股市的估值迷思，Francesco分析指出，目前全球市場有兩個地區的估值過高，其一是美國，尤其在科技領域；其二則是亞洲市場的印度。聽似完全是兩碼事，但其實本質都是源自同一個事實，即在政治層面，對美國的投資者製造了困難。

他解釋稱，全球金融財富近六成，都掌握在貝萊德等大公司手中，其擔心會受到制裁，不願承擔相應風險。目前許多投資者視印度為中國的替代，即明知印度的技術水平低於中國，但為了押注亞洲的增長趨勢，因此在風險太大，無法買入中國股票的時候，就會選擇印度股票。

其預計，投資者的興趣會在明年的某個時候發生變化，令中國資產的估值上升，不過其本更青睞科技板塊，而消費板塊就缺乏吸引力。

其指出，中國可能需要稍微減少生產，增加消費；同時美國微增加生產，減少消費，令兩大經濟體均到達滿意的平衡點。（資料圖片）

中重生產、美重消費 雙方可向對方靠攏

關稅談判之下，究竟中美雙方能否實現共贏，還是終有一方將犧牲更多？Francesco以經濟學視角出發，其認為，美國過去30年的經濟增長，很大程度依賴消費，而儲蓄率非常低，甚至公共部門也是如此，通過發行大量債券資助地方增長。

恰恰相反，中國的經濟增長，主要建立在生產力的基礎上，所以過去中國一直在大規模出口，援引美國前國務卿布林肯同場提及的數據，即中國如今生產了全球31%的商品，但內需市場只能消費當中的13%。故而其觀點是，如果中美兩國都願意在某種程度上、以某種方式向同一方向靠攏，那麼目前這兩個經濟體的成長模式就有所不同。

其相信兩國不會走向對方的極端，但是中國可能需要稍微減少生產，增加消費；同時美國微增加生產，減少消費，令兩大經濟體均到達滿意的平衡點。