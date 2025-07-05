澳門政府破暴利神話　「十三酒店」賤賣　賭業䲷雄衰落｜財經解密

由精彩走向平淡的澳門賭業，近日再起波瀾。先是11間「衛星賭場」宣布年尾結業，影響超過5600名員工飯碗。之後輪到當年「殼王」陳國強，夥拍神秘富豪洪永時投資超過120億的「十三酒店」，早前以6億賤價成交。



十三酒店慘淡收場正正意味澳門賭業，遊走灰色地帶、借制度的漏洞，謀取暴利的時代正式落幕。而昔日賭業英雌，例如太陽城的洗米華、恒升紀曉波、皇家金堡朱太等的「開賭」淘金之路，日後已難再現。



「最豪賭場」開業一波三折

澳門賭業由風光走向平淡，十三酒店的曲折歷程絕對是最佳寫照。2012年正值澳門賭業最輝煌的年代，「殼王」陳國強旗下保華建業夥拍洪永時旗下十三集團，斥20億掃入路氹金光大道地皮。洪永時以「一鋪過掃30輛勞斯萊斯」的事跡見稱，他也出現在Netflix真人騷《璀璨帝國：紐約篇》中。

十三酒店總樓面近95萬平方呎，22層高的朱紅色外牆遠望像一座巨型中式古董。酒店內的奢華客房的面積最小也有1,800呎，最大可以到5,000呎。而且還有3間萬呎超豪別墅套房，裡面還有專屬電梯。洪永時當時還豪擲1.5億，一次性買30架勞斯萊斯加長版打算用來招呼貴賓，揚言要比香港半島酒店更「巴閉」。

洪永時曾高調宣稱，十三酒店將同步啟動賭場業務。當時業界傳聞其擬與持有賭牌的新濠國際合作，於酒店內設置66張貴賓賭枱作為衛星賭場。消息公布後，十三集團股價應聲飆升，市值逼近200億元。然人算不如天算，酒店原定2017年開業，卻歷經七次延期，最終延至2018年低調營運。未及兩年即遭遇疫情衝擊與債務違約危機雙重打擊，終致停業淪為銀主盤。直至近期以6億賤賣給了澳門地產大亨呂強光，虧損幅度高達95%。

衛星賭場 曾叱吒風雲

澳門十三酒店當年想走「最豪賭場」這條路線，只可惜「時不與我」。當時貴賓廳、衛星賭場是會生金蛋的鵝。嚴格來說澳門現在只有六張賭牌，分別由澳博(0880)、銀河娛樂(0027)、新濠國際(0200)、美高梅中國(2282)、金沙中國(1928)和永利澳門(1128)持有。

回歸前「賭王」何鴻燊旗下的澳博一家獨大，由於當時法規未明定賭場設立數量上限，「賭王」利用這個「彈性」，授權其他人經營小型賭場，從中拆帳，因而衍生出所謂的「衛星賭場」。另澳門盛行「貴賓廳」業務模式，，專門為豪客服務，接待揮金如土的大戶，此類賭廳多採外判經營機制。

其中關鍵角色「叠碼仔」，專門介紹客去貴賓廳賺佣。他們本身是合法的「博彩中介合作者」，但也有些人「玩擦邊球」在私下在做非法借貸、洗黑錢等勾當。雖然可以谷大賭場收入，但同一時間政府也很難監管。

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澳門政府狠招 賭業進新時代

2002年澳門開放賭權之後，博彩業百花齊放。「六大博企」、「私人貴賓廳」以及「衛星場」三大板塊各自各精彩。然而自從2021年，也就是十三酒店正式開業僅三年後，澳門政府開始大手整頓賭業。

政府全面剷除疊碼仔制度，私人貴賓廳立刻「冇運行」。這一類貴賓廳手上有大量豪客。在高峰期（2002至2014年）支撐澳門六七成賭收。不過針無兩頭利，「疊碼仔」拉內地客「過大海」，雖然谷大賭收，也容易衍生走資、貪腐、掏空經濟等問題。澳門特首岑浩輝在去年參選特首時口風強硬，表示當地博彩業擴張過度、不利澳門長遠發展。

澳門特首岑浩輝在去年參選特首時稱，當地博彩業擴張過度、不利澳門長遠發展。（澳廣視圖片）

三年前澳門落重藥，通過新《博彩法》斬斷疊碼仔和賭場的分賬機制，還規定賭牌公司必須自己要有賭場物業兼負全責。隨住三年過渡期到今年年底屆滿，餘下11間的衛星場即將退場，等同於宣告：六大博企正式一統江湖。

在新形勢下六大博企被逼轉型，主攻平民化「中場生意」，狂推演唱會、度假村這類非賭博元素。很明顯，政府要壓著「賭」，谷大「娛樂」成分，讓整個行業不能再依賴賭收。目標打造「健康」、「可持續」的新賭業模式。至於十三酒店的賭場夢，可以說徹底告終。而在合規化的新賭業生態下，相信也難再出現新一代的博彩䲷雄。