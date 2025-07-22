摩通香港「一姐」教路揀科　籲學生提升自我　應對世界政經變局

由青年成就香港部 (JAHK) 與摩根大通﹙「摩通」﹚合辦的「香港學生挑戰賽2025」日前舉行頒獎禮，摩通香港行政總裁關金星也有現身支持。近日DSE文憑試放榜，她便勉勵學生應找到自身興趣，以及規劃未來，從而在職場上展示自身能力，並強調世界政治及經濟格局變化大，學生應擁有不斷學習及解決問題的能力，以能夠應對改變。



關金星提及自己中三選科時，從未考慮經濟科目，亦未預料自己會從事銀行業。對學生而言，能夠找到自身興趣，選擇到自己喜愛的工作，才最為理想。（李健民攝）

銀行與科技相輔相成 揀科取決自身興趣

關金星是資深銀行家，入行逾30年，獲《環球投資者雜誌》評為亞洲區最突出的女銀行家之一。今次挑戰賽以創科為主，近年這領域愈來愈受到關注，媲美金融業，DSE最近放榜，關金星又有什麼貼士給同學？

關金星稱，選擇IT創科的學生，他們未來的發展出路多元，而摩通本身都有其他領域的人士，投入於金融相關工作，不一定全是金融學科背景。她列出銀行內有很多電腦科學及AI產業背景的員工，去幫忙制定銀行的科技系統，同時亦有相對領域的人士進行投資，正需要同樣背景的人士與他們交流經驗，及輔助他們的投資工作，認為發展機會在一定程度上會較多。

近年來有部分DSE考生打算在外國升學，對於怎樣鼓勵他們留港尋找機會，關金星則認為不必有這種想法。她認為在香港或者國外，所得到的經驗不盡相同，各有好處，故此更加重要是考慮自身想報考的科目及興趣，如果單純因為是熱門學系而選擇報考，未必適合每一個學生的未來發展。

而對於正在讀商科的學生，考慮轉攻IT產業時有什麼考慮，關金星同樣表示最緊要是對這個領域有興趣，她稱即使在學生時期選讀與實際興趣不符的學科，年輕人還有好多的學習機會，去轉向選擇自己的興趣。而對於早就對科技行業有興趣的學生，更應該投身於此行業。

世界格局變化大 籲持續提升自身能力

另外，世界政治和經濟格局變化加快，關金星認為現今學生比以前多學了些專業技能，到社會尋找工作，需要的技能亦有所不同。對於學生怎樣適應局勢變化，她表示，財經界每天都會有新的資訊，最重要是願意學習，對每一件事都感到好奇及享受學習的樂趣，從而令自己不斷進步。

另外關金星亦表示，學生自身都需要擁有解決問題的能力，認為社會上的問題千變萬化，在職場上要學會怎樣解決，以及對該問題展現應有的態度，才能應付未來面臨的變化與挑戰。

冠軍隊伍 研AI聊天室緩負面情緒

至於是次比賽，一共有310名，約47組中二至中三學生參與，以及逾140摩根大通義工導師和100位大學生義工，去指導學生設計解決方案，製作原型並準備匯報。

本次參賽學生隊伍，會就「建構智慧、多元、 活力社區」、「促進關愛共融」及「探索未來交通」三個主題，展示他們構思的創新方案。獲冠軍的組別來自路德會西門英才中學的女學生，以解決人們的負面情緒影響為概念，製作一個AI聊天室軟件，為使用者提供適切的回應及建議，以舒緩負面情緒。

關金星表示，摩根大通與青年成就香港部已合作舉辦該活動逾八年，今年參加的員工達140人，創成立以來人數最高。關金星説明這個活動的初心是希望可以訓練學生的領袖能力，以及幫助他們在成長中，建立屬於自己的生涯規劃。「作為香港的一份子，幫助到學生訓練其領導能力，使他們能貢献社會，對公司未嘗是一件好事。」

↓↓獲得首三名的學生組別↓↓