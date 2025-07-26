港股闖上4年高　藍籌績優生大洗牌　專家教路慢牛市況「追落後」

港股揚眉吐氣，一舉突破今年前峰頂，闖上25700點關口，創四年新高。恒指年初至今錄得逾26%升幅，眼見得緩步穩漲，難免惹來投資者心癢難耐，既想入市搏一注，又恐「高處不勝寒」。



翻查85隻藍籌年內表現，聚光燈下的明星股未算多，落後股份尚有寶可尋。而許多股份即便升幅跑贏大市，其實未突破自身的年內前高。專家表示，下半年大市可期高見26600點，配合板塊輪動，可教路投資者如何慢牛市「追落後」。



港股突破今年前峰頂，闖上25700點關口，創四年新高。﹙資料圖片﹚

藍籌排行大洗牌 美團攜程轉領跌

先從藍籌年內的表現看，股價較為落後的股份，可謂各自有苦楚。新東方（9901）、比亞迪電子（0285）、美團（3690）及金沙中國（1928），就成為僅有的四隻，年內跌幅超一成的個股，墊底藍籌。尤以新東方最為疲弱，年內跌幅超26%。

正所謂風水輪流轉，排名靠後的股份中，不乏早先資金熱捧的對象。2024年的藍籌升幅榜中，美團（3690）及攜程（9961）就分別奪得亞軍及季軍寶座。然而時運逆轉，二者股價雙雙回吐，今次洗牌後，同墮入跌幅十大。

而去年此時，市場避險情緒較重，防守性公用股也一度因「價息兼備」受捧，李嘉誠旗下的電能（0006）及長建（1038）單月漲幅就曾約兩成，不過兩股現因長和系等眾多原因，同樣轉而落後。

醫藥保健股領漲 多隻科技股未破年內高位

若視乎「光榮榜」，則醫藥保健類股份，無疑是本輪市況下的黑馬，前十中佔得六席，尤以中國生物製藥（1177）及瀚森製藥（3692）最為吸睛，年內股價約倍升。此外，周大福（1929）、中國宏橋（1378）也因金價和鋁價的上漲而走強。

不過，即便許多股份，升幅跑贏大市，但若細究潛力與水位，其實各不相同。首先，許多股份年內各自出現過暴漲的行情，現價並未突破年內前高。

以年初時Deepseek狂潮為例，當時阿里巴巴（9988）曾高見143元，如今其因參與即時零售大戰，股價低迷，近期雖有回升，仍徘徊於120元。而中國聯通（0762）當時也乘東風，曾飆上11.6元，現亦於9.4元位置橫行。

電動車股也有類似情況，3月中旬，比亞迪（1211）推出閃充技術，帶掣車股出現上升行情。此後，其車輛於歐洲銷量首超Tesla，令股價持續破頂，5月底高見157元，時下亦只觸及130元。板塊內榮辱與共，吉利（0175）同樣呈此趨勢；即便是未染藍的蔚來（9866）與小鵬（9868），也距年內高位尚有水位。

部分領漲股份仍處三年低位 藥明孖寶較先跌六成

其次，部分股份年內雖表現靚麗，令人擔憂會否後繼乏力，但若將時間線拉長至近兩三年，便仍算處於低位。例如足以躋身漲幅十強的「藥明孖寶」，年初至今漲逾七成，不過藥明生物（2269）年內最高只見近33元，較2023年仍跌逾六成。

此外，互聯網保健領域的京東健康（6618）、阿里健康（0241）；地產板塊的領展（0823）、華潤置地（1109）；包括保險板塊的友邦（1299），乃至近期熱炒的快手（1024）亦屬此列，均未返三年前盛況。

專家撐本輪牛市可持續 惟續留意急升情形

中泰國際策略分析師顏招駿分析表示，港股本輪行情，較去年「924救市」之後的表現，更為「健康有序」，且已經見到板塊輪動的出現。兼以市場認為，關稅及貿易的風險可控，相信港股本輪的上漲是具備可持續性的。

視乎大市點數，顏招駿分析指，25000點是非常重要的位置，從過去10至15年的走勢看，約為中軸所在，今次企穩料仍能帶動升幅。他續解釋稱，港股一年之內的波動，約為7000至8000點，以今年初的低位18600點計，預計大市下半年的高位，可見26600點。

但他也提醒稱，當前利好消息約已出盡，且8月將面臨關稅談判、業績期等考驗，或會小幅回調。惟需留意的是，目前大市每日約漲百點，步幅緩緩，如若突然出現單日拉升近千點的情況，就需當心，恐距離頂部已近。

顏招駿表示，從過去10至15年的走勢看，25000點約為中軸所在，企穩後料仍有動力揚升。（資料圖片）

料「強者愈強」 籲先隨機構炒優質股

揀股選擇方面，顏招駿認同「強者愈強」的邏輯，不建議選擇領跌股份。一方面，他直言，交易行情都是由機構主導，散戶缺乏更及時的資料，因此不如隨機構炒上；另邊廂，從籌碼的角度理解，屢創新高的個股沽壓較小，不會因略有漲幅，便有高位持貨的散戶，急於沽出套現。

顏招駿總結稱，當牛市來臨時，第一波拉升的必然是優質股份，本輪行情中，內險、券商等金融類股份，部分地產股，以及鋰業類工業材料股份，已經分別有彈升跡象，已然值得留意跟住炒上。

顏招駿認同「強者愈強」的邏輯，可先隨機構炒賣優質的強勢股份。（資料圖片）

科技股尚未炒起 分批次揀三股值博

不過「追落後」的思路，仍可套用於當前漲幅不明顯的個股。顏招駿表示，其實科技股本輪還未漲起，只是初具炒風。以騰訊（0700）為例，看似飆上550元關口，單日即勁升半成，但從5月中旬至今，其實始終呈橫盤走勢，料續有交易機會。

其次，他仍認為中芯國際（0981）值博，公司股價年初時，曾一路高歌猛進逼60元，昨日（25日）突然炒起，惟也仍徘徊50元左右，尚未達陣。顏招駿撐中芯指，相信AI需求仍勁，有動力揚升。

最後在科技板塊內部，顏招駿認為，下一個被炒起的概念會是機械人，推薦較冷門的速騰聚創（2498）。他解釋稱，機械人等子板塊，都有接力炒上的潛質，速騰聚創是製造激光雷達的公司，不僅在機械人，包括自動駕駛等細分領域，相信也都會有應用場景及需求。