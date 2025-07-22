摩根資管許長泰︰對中港資產較去年樂觀　美國及亞太科技股可吼

摩根資產管理發佈季度展望，亞太區首席市場策略師許長泰表示，對於中港市場的長期取態有所轉變，由看熊轉為中性、乃至更樂觀。他解釋稱，今年以來確乎見到企業盈利的增長，減少對於政府出招救市的依賴。



此外，儘管8月1日的關稅大限將至，許長泰也相信今次市場波動未必大，屆時影響的只是揀選行業的態度，而非避免投資。其預計，美國最快也要待10月才會開始減息，下半年只減息一次。



對中港資產態度較去年樂觀 外資回流需兩大條件

許長泰表示，在亞洲股市中，尤以中港和東北亞為優先，印度屬中性，台灣可以等多陣，而東南亞的推薦級別就靠後。他直言，對於中港資產的長期觀點，有所改變，由看熊轉為中性、乃至更為樂觀，因為確乎見及企業獨立的盈利增長，包括潮玩品牌等「起碼揾到新的增長模式」，而去年只有等出招。

不過，國際資本雖然不似一年前悲觀，但長線的歐美外資仍未回歸。他表示外資回歸，起碼需要滿足兩大條件：

其一中美關係恢復穩定，起碼貿易等競爭都要較現在狀態，更為穩定和降溫；其二便是要見到AI等企業的盈利增長。他分析指，中港資產在過去五年都表現反覆，因此寧願稍遲才入場，當中歐洲資金回歸的時間可能會早過美國。

儘管8月1日的關稅大限將至，許長泰也相信今次市場波動未必大。（資料圖片）

料美國最快10月減息 美國及亞太科技股可吼

美國經濟方面，許長泰表示，通脹高企兼之以經濟數據尚可，聯儲局不會急於減息，最早也需待今年10月，年內料只減息一次，一次減少25個基點。

美股方面，他表示特朗普幾番動作後，市場關注點重回科技板塊，因為可以擺脫經濟週期的上落，因此其推薦科技以及用AI較多的行業，儘管避免使用AI較少的行業，如傳統建築業。除了美國，其對於亞洲包括內地、香港、南韓、以及台灣的科技板塊，在未來兩至三年都看高一線，尤其推薦大型公司，現金流更為穩妥強勁。

不過許長泰也坦言，科技股不宜高追，尤其是美國龍頭科技股，下半年可等多一陣。但他也提醒，更不宜選擇落後的股份換馬，「落後的股份，一般會和經濟週期關係大，現在不是執平貨的時候」。總體而言，其仍推薦股六債四的比例配置。

總體而言，摩根資管仍推薦股六債四的比例配置，可選擇美國及亞太科技股。（資料圖片）

美元長期處弱勢利本港 惟第三季整固甚至反彈

許長泰預計，美元未來2至3年內，都將處於弱勢，惟年初至今已經錄得大跌，因此第三季反而會整固，甚至有一定反彈機會。且環球央行也都不希望自身貨幣升值過快，最終影響出口。

他表示，如果未來美元有機會跌超半成，則對於香港的旅遊、服務乃至資產都會有正面幫助。不過樓市方面，除卻見及人才計劃令租樓市道轉好，其餘未見顯著利好。

許長泰預計，美元未來2至3年內，都將處於弱勢。（資料圖片）

評穩定幣熱潮 籲投資者保持謹慎

談及近期的穩定幣狂潮，許長泰表示，穩定幣本身不是投資工具，而是支付工具，具體用途尚在討論，未有定論，例如是否電商企業，不希望再通過信用卡支付，而自行搭建支付平台。本港希望以沙盒的形式讓企業「放手去試」，從而分析確立監管規則，本質是合理的。

不過他特別提醒稱，任何新概念開發，令到資產價格上升的時候，投資者都需要「坐定定，諗深一層」，儘管市場熱炒穩定幣發行商股份，但其收入來源究竟是哪裡，是息差還是其他來源，銀行又應對怎樣面對競爭，都希望投資者可以保持謹慎。