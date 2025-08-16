揭穩定幣底牌　香港神助攻　人民幣「鏈」爆美元｜財經解密

新時代的「貨幣戰爭」來臨，而香港就是這場戰爭的最前線，所指的就是穩定幣之戰！加密資產的浪潮近年愈來愈澎湃，其中穩定幣不單止是幣圈興起，直接殺入國際金融中心的舞台。眼見美國、新加坡都加快推進穩定幣監管，香港亦都不落後，金管局已經在8月1 號正式實施《穩定幣條例》。



與Bitcoin(比特幣)這類炒賣的加密貨幣不一樣，穩定幣有實際價並有官方認可。金管局將穩定幣定性為「支付工具」，而穩定幣這個名字已經給了答案，就是夠「穩定」。現在最主流的法幣抵押型穩定幣，它的價值和一些法定貨幣掛鉤，例如美金。發行機構發幣時，要贖回等值的現金或國債這些儲備來支撐。例如1粒美元穩定幣USDT，價值等於1美元。無論和發行機構買入或賣出都是1美金交易，所以價格比Bitcoin「穩定」很多。而隨著穩定幣條例的實施，在「去中心化」的區塊鏈世界，穩定幣將依賴「中心化」的私人機構發行和購回，那麼原本加密資產領域難以捉摸，現在就好像由「甩繩馬騮」變成了「有腳雀仔」，怎樣飛都飛不出監管機構的「五指山」。

穩定幣擁有貨幣的支付屬性，未來投資屬性將會大減。美國《天才法案》和香港《穩定幣條例》都禁止發行商向穩定幣持有者支付利息，徹底將穩定幣用途鎖定為「支付」。換言之︰「你班人唔好諗住係度吸收公眾存款！」就是這樣，穩定幣變得左右逢源。一方面擁有加密資產的優點，在區塊鏈技術下做到跨境支付「零手續費、秒到帳」，遠勝由美元主導的傳統匯兌結算支付系統SWIFT 。另一方面，又有法定貨幣的穩陣，不會大上大落，因而符合日常付款、跨境支付及金融結算。

美元霸權 VS 去美元化 港助人民幣突圍

到這裡知道了穩定幣有好多優點，背後還引發一個深層次問題，就是美元霸權同去美元化的博弈。美元穩定幣每一次流通和使用，就是為美元在加密資產世界增加話語權。而發行美元穩定幣抵押資產也可以是美債，因此可將非美元流動性引導至美元。

目前全球99%的穩定幣都是和美元或美元相關資產掛鈎，這個數字挺嚇人。要知道美元在現實世界的支付佔比其實只是50%，但在虛擬資產世界入面已經完全壟斷。截至今年6月底，全球兩大穩定幣USDT和USDC的發行量達到2210億美元，即大約17,348億港元。這個數字是什麼概念？就是港府財政儲備的兩倍。美國財長貝森特就公開表示，穩定幣有可能成為美國國債的主要買家之一，以及有助於鞏固美元的霸權地位。不過白宮的如意算盤暫時未必完全打得嚮，現在美元穩定幣的儲備資產有六成都是美國短期國債。但就算沒有穩定幣，也大把水照樣撲入去買，股神巴菲特旗下巴郡都持有超過3000億美元的短債。

再者「天才法案﹙Genius Act﹚」目前規定發行商只可以買93日內到期的短債，至於長債則不用想，目的很明確，就是有需要時隨時賣出創造流動性。所以穩定幣的確幫手滿足部分短債需求，但對美國長債而言，近乎零作用。而美國政府最想推動的其實是長債需求，好像《海湖莊園協議》都是想投資人將持有的美國債券轉換成百年長期債券，從而減輕美國財赤壓力。如果現在這套遊戲規則不變，美國對穩定幣的兩大期望，恐怕只有維持美元霸權的願望可能實現。但作為全球第二大經濟體、第一大出口國的中國，又怎會給美國專美？面對美元穩定幣的壟斷，中國怎樣反擊，答案就是香港。

穩定幣三大應用場景 「跨境支付」潛力大

本港《穩定幣條例》今年8月1號面世，發行幣種不限於港元。投資推廣署署長劉凱旋表示，條例是為離岸人民幣穩定幣的發行提供了法律基礎。如果獲得內地相關機構同意，將有助於構建獨立於SWIFT的人民幣跨境支付通道。眾所周知，香港金融市場本身是中國經濟的「衍生產品」，香港發行的穩定幣長遠做大做強，自然要對照中國經濟，並以人民幣資產作為依靠。現階段，香港可先藉助離岸人民幣市場優勢，發行「可控」的人民幣穩定幣，探索離岸人民幣穩定幣在國際貿易中的應用場景。然後再拓展人民幣在投資及數字金融領域的使用場景。

構思順理成章，但想贏這場貨幣話語權爭奪戰，最重要是推進自家穩定幣使用率。目前穩定幣的應用場景主要有三個，就是跨境支付、數字資產交易以及代幣化資產。首先跨境支付，這個是最有實踐性，穩定幣可以7天24小時運作，而且是即時結算。但傳統SWIFT普遍都要兩、三天。用穩定幣交易，幾分鐘就完成，所以跨境支付絕對是香港首推場景。再看數字資產交易現在相關合約交易，和 DeFi去中心化金融，暫時都是綁手綁腳 。證監會今年3月也表示，本港虛擬資產市場受監管的場所中可提供投資者的產品和服務類型有所規限，新代幣、保證金交易、衍生品、質押和借貸均不被允許，所以也挺局限。

最後，證券同現實世界資產﹙Real World Asset﹚代幣化，本港​​還處於初步階段，目前只有代幣化債券即將步入「恒常化」，其他尚未普及。但金管局推出的沙盒，正聚焦四大主題，值得期待。

那麼穩定幣最終會怎樣發展？就會有幾個關鍵點。首先是技術革新，區塊鏈技術會繼續進步、穩定幣的效率會越來越高。接著是監管平衡，各國會在創新和風險控制之間找平衡點。然後是貨幣競爭，美元、人民幣等主要貨幣會在穩定幣領域激烈競爭。最後是應用普及，穩定幣會逐漸滲透到更多日常生活。

目前穩定幣這場「貨幣戰爭」才剛剛開始，香港作為國際金融中心有機遇都有挑戰。香港可以成為人民幣國際化的橋樑，但同時要面對監管的平衡和國際競爭的壓力。中美在加密資產世界的博弈，未來誰會贏？美元穩定幣會繼續壟斷，還是人民幣穩定幣會後來居上，可以拭目以待。