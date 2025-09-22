樓市低迷、電商攻港　IKEA迎結構性挑戰　打出「始祖級」價格戰

香港經濟正面臨結構性轉型，樓市低迷、消費降級，加上跨境電商激烈競爭，本地零售市場迎來前所未有的價格戰。然而，很少有人知道，IKEA宜家家居其實是這場價格戰的「始祖級」玩家。



今年適逢IKEA進駐香港50周年，掌管港澳台三地市場、IKEA宜家家居北亞區董事總經理李超誠接受《香港01》訪問，首度深入剖析品牌如何以「低價創造無價」策略，持續成長半世紀。他坦言香港市場正面臨結構性挑戰，正採取開源節流策略。



IKEA宜家家居北亞區董事總經理李超誠首度深入剖析品牌如何以「低價創造無價」策略。（黃寶瑩攝）

IKEA宜家家居不知不覺陪伴香港人已有50年，「低價創造無價」這句廣告詞我們時常見到，也會對此不以為然，但其實對於IKEA而言，這句不是廣告，而是一個承諾。集團北亞區董事總經理李超誠接受訪問時，隨手翻開1997年的產品目錄見證驚人對比——「一張扶手椅當年係1600元，而家係699元，（我哋）唔係講通脹（加價），係抗通脹（減價）！」

價格戰始祖無懼電商攻港 103件產品降價20%

儘管現時本港經濟挑戰重重，內有消費降級，外有電商攻港，本地各行各業都無可避免打起了價格戰，但原來IKEA宜家家居才是價格戰的始祖。

李超誠透露，今年IKEA香港整體貨品價格按年下調3%，此外每年1月及8月都會推出「New Low Price」（新低價計劃），而在今年8月的「再創低價」的活動中103件產品平均降價達20%，且承諾此價格將維持三至五年，「我哋唔係話將啲賣唔出嘅產品減價出售，而係一啲熱門產品降價」，例如最受港人歡迎的FRAKTA藍袋，去年在港賣出60萬個，即平均每分鐘就賣出一個，價格已經由9元降至5元。

IKEA稱，FRAKTA藍袋，去年在港賣出60萬個，即平均每分鐘就賣出一個，價格已經由9元降至5元。（黃寶瑩攝）

如何實現持續降價？李超誠透露，關鍵在於產品設計的革命性思維，透過產品設計革新、包裝優化和供應鏈管理，從根本降低經營成本，他以捲裝地氈為例，「捲起後貨櫃能放十張而非五張，運費分攤就減半。」

他又指，103件產品都是家品為主，「你可能幾年先買一張梳化，但會每幾個月買一個收納盒」，因此降價策略集中在家居小物，讓更多消費者能持續受惠。

港經濟結構性轉變 傢私、家品雙衝擊

事關本港經濟不景氣，顧客對價格敏感度更高，尤其是IKEA香港目前七成產品是家品、三成是傢私，李超誠指，家品銷售受到消費下行影響，傢私銷售則受累樓市低迷，「當你冇信心嘅時候，就會more cautious（更謹慎）」，就連IKEA餐廳生意也有輕微下跌。

他承認香港經濟環境對業務造成的衝擊，「香港真係比較challenging（挑戰性），呢個係一個調整期，唔係講緊金融風暴三個月後會rebound（反彈），而係結構性轉變。」

李超誠指，家品銷售受到消費下行影響，傢私銷售則受累樓市低迷。（黃寶瑩攝）

IKEA採取開源節流策略 一度凍結人手

面對市場逆風，李超誠指，IKEA要開源節流，「今年員工數目相對地有減少，因為我哋freeze headcount（凍結人手）」，今年上半年一度凍結人手，不過現時已根據業務需要逐步重新恢復招聘。

同時集團積極與業主重新商討租金，「以前好少人肯同你傾，而家大部分發展商都願意傾下」，李超誠雖未直言租金下調幅度，但表示「有一個唔錯嘅結果」，因此不會有縮減店舖的計劃，但開店與否則要視乎市場的需求，又指目前香港線上銷售佔比約20%，低於全球平均的25%，仍有增長空間，品牌亦會推出獨特的線上促銷活動，例如在惡劣天氣下提供折扣。

可能以前躺著都賺錢，咁而家你要諗清楚，究竟你一分一毫應該點樣賺？ IKEA北亞區董事總經理李超誠

儘管挑戰重重，李超誠對香港前景仍抱持信心，強調IKEA堅持長遠投資，「我哋係想做長遠生意，唔係燒錢落嚟，唔成功就走」。這種扎根香港半世紀的堅持，在經濟逆風中更顯珍貴。

IKEA香港要實現「開源節流」除了產品革新、調整人力資源外，前線同事也要更主動，「我哋會add on selling（附加銷售），但唔會好似出面傢私店咁大壓力，如果你買張梳化，會問需唔需要坐墊。」

李超誠指，IKEA的服務哲學是有限度的主動，在保持顧客自主體驗的同時，適時提供協助，「其實我覺得都係一個動力，可能以前躺著都可以賺錢，咁而家你要諗清楚，究竟你一分一毫應該點樣賺？」

李超誠指，IKEA的服務哲學是有限度的主動，在保持顧客自主體驗的同時，適時提供協助。（黃寶瑩攝）

港澳台三地比較 台灣市場成「黑馬」

對於網傳IKEA設「梳化專員」坐5分鐘即被趕走，李超誠回應，部分情況確實影響了產品展示效果，但他強調公司立場並非驅趕顧客，仍然願意提供自由、舒適的購物環境給予顧客。

此外，掌管港、澳、台三地市場的李超誠表示，相較港澳市場的表現平平，台灣市場仍保持單位數增長，他用三個詞形容台灣「Unique（獨特的）、Potential（具潛力的）、Growth（增長空間）」，認為台灣市場龐大，未來三年計劃新增4至5門市。這一增長策略與香港的「開源節流」形成對比，突顯IKEA針對不同市場的靈活調整。